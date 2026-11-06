후라도, 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전 선발 등판 호투 승리

2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전에서 후라도가 7이닝 1실점으로 삼성 라이온즈의 승리를 견인했다. 부상을 딛고 가을야구에서 맹활약하며 사자군단 에이스의 면모를 과시.

2026년 11월 6일, 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전에서 삼성 라이온즈 의 선발 투수 후라도 가 호투하며 팀의 승리를 이끌었다. kt wiz 와의 이 경기에서 후라도 는 7이닝 동안 6피안타, 무사사구, 6탈삼진, 1실점의 우수한 성적을 기록했다. 그의 안정적인 피칭은 삼성이 4-1로 앞선 8회 수비 때 이승민에게 투수진을 이어주는 결과로 이어졌다.

후라도의 치열한 필드 투지와 내릴 수 없는 투구

후라도는 2회 2사 1루 상황에서 장준원을 상대로 바깥쪽 빠른 공으로 헛스윙을 유도하며 중요한 삼진을 기록했다. 이러한 투구 내용은 그의 시즌 부상을 딛고 돌아온 의지를 잘 보여준다. 7이닝을 마치고 더그아웃으로 돌아가는 중 트레이닝 코치가 마운드에 올라와 휴식을 권했지만, 그는 이를 만류하고 연습 투구 없이 곧바로 다음 투구를 이어갔다. 이는 팬들에게 환호와 박수를 받으며 팀의 승리를 위해 모든 것을 바친 모습으로 남았다.

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박항서 감독의 신뢰와 후라도의 가을야구 기록

박항서 감독은 후라도의 이러한 헌신적인 태도를 높이 평가하며 사자군단을 이끌고 있다. 후라도는 지난 달 27일 KIA 타이거즈와 열린 PO 2차전에서도 108구를 던지며 6⅔이닝 2실점으로 승리를 이끌었다. 이어 나흘간의 휴식기를 가진 후 이달 1일 PO 5차전 등판에서는 95구를 던져 7이닝 1실점(비자책점)을 기록하며 승리 투수가 됐다. 그의 꾸준한 등판과 안정적인 피칭은 가을야구에서 삼성의 핵심 변수로 작용하고 있다.

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2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전의 의미와 영향

이번 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전에서의 승리는 삼성 라이온즈에게 중요한 의미를 지닌다. 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 홈 경기에서 후라도의 호투는 팬들의 열기를 높이고 팀 사기를 부여했다. kt wiz를 4-1로 제압하며 시리즈에서의 우위를 점한 것은 물론, 후라도의 부활을 알린 계기가 되었다. 이는 삼성 라이온즈가 가을야구에서 더욱 강한 모습을 보여줄 수 있는 기반이 되었다.

후라도의 투구 스타일과 팀 내 역할 확대 전망

후라도는 빠른 공과 정교한 제구를 바탕으로 상대 타선을 무력화시키는 스타일을 보여주고 있다. 특히 이번 경기에서 보여준 무사사구와 많은 탈삼진 기록은 그의 제구력과 체력 관리가 잘 이루어지고 있음을 시사한다. 부상을 완전히 극복하고 최고의 컨디트를 유지하고 있는 후라도는 향후 경기에서 팀의 에이스로서 더욱 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 그의 꾸준한 활약은 삼성 라이온즈의 우승 경쟁에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.