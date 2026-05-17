횡성의 숨은 쉼터 저문강, 정성과 진심이 빚어낸 느린 환대의 미학

횡성 섬강변에 자리한 식당 저문강이 단순한 음식점을 넘어 사람과 사람을 잇는 치유의 공간으로 사랑받는 이유와 그 속에 담긴 주인장의 철학을 소개합니다.

강원도 횡성의 섬강을 따라 이어지는 길을 달리다 보면, 바쁜 세상의 속도와는 조금 다르게 흐르는 시간이 머무는 공간을 만나게 됩니다. 바로 식당 저문강 입니다. 이곳에 들어서면 가장 먼저 방문객을 맞이하는 것은 하늘을 향해 곧게 뻗은 울창한 삼나무 숲입니다.

이 숲은 단순히 조경을 위해 만들어진 것이 아니라, 주인인 최기봉 씨가 30여 년 전부터 직접 나무 한 그루 한 그루를 심고 가꾸어 온 정성의 결과물입니다. 처음 나무를 심었을 때는 이것이 이렇게 거대한 숲이 되어 방문객들에게 안식처가 될 줄 몰랐다고 하지만, 이제 그 삼나무들은 저문강이라는 공간의 정체성을 완성하는 가장 소중한 자산이 되었습니다. 손님들은 주차장에 차를 세우고 숲길을 걷는 것만으로도 일상의 소란함을 잠시 잊고 마음의 평온을 되찾게 됩니다. 저문강이라는 이름에는 이 땅에서 삶을 일궈온 부모님의 숭고한 노동과 기억이 깃들어 있습니다.

오래전 이곳은 부모님이 매일 아침 삽을 들고 밭으로 나가 해가 질 때까지 흙을 일구던 삶의 터전이었습니다. 고된 하루의 노동이 끝나면 부모님은 항상 섬강으로 내려가 흙 묻은 삽을 씻어내며 하루를 마무리하셨다고 합니다. 훗날 이곳에 가게를 세우기로 했을 때, 가족들은 정희성 시인의 저문강에 삽을 씻고라는 시를 떠올렸습니다. 시 속의 풍경과 부모님이 살아오신 삶의 모습, 그리고 눈앞에 흐르는 강줄기가 너무나 닮아 있었기 때문입니다.

결국 저문강이라는 이름은 단순한 상호명을 넘어, 가족의 역사와 노동의 가치, 그리고 그 끝에 찾아오는 고요한 휴식을 상징하는 단어가 되었습니다. 이곳의 진정한 특별함은 손님을 대하는 환대의 방식에서 드러납니다. 저문강에서는 모든 손님에게 직접 만든 포도와인 한 잔을 정성스럽게 대접합니다. 1970년대부터 이곳에서 포도를 재배해 온 가족의 역사가 와인 한 잔에 담겨 있는 셈입니다. 사실 많은 사람이 찾는 유명한 곳이 된 만큼, 와인을 상품화하여 판매했다면 더 큰 수익을 올릴 수 있었을 것입니다.

하지만 최기봉 씨와 그의 아들은 판매보다는 환대를 선택했습니다. 와인을 파는 순간 그것은 상품이 되지만, 무료로 나누는 순간 그것은 진심 어린 환대가 된다고 믿기 때문입니다. 또한, 이곳의 가격 정책은 소위 말하는 가성비라는 단어로는 다 설명할 수 없는 정직함을 담고 있습니다. 주인장이 스스로 할 수 있는 일들을 직접 처리하며 비용을 절감하고, 그 혜택을 손님들에게 정직한 가격으로 되돌려주는 방식을 택한 것입니다.

자신의 이익을 덜어내어 손님이 느끼는 부담을 줄이고, 그 빈자리를 더 좋은 재료와 정성으로 채우려는 그의 철학은 많은 이들에게 깊은 감동을 줍니다. 이러한 공간 철학은 아버지에서 아들로 이어지며 더욱 단단해지고 있습니다. 아버지는 아들에게 단순한 장사꾼이 되지 말고, 사람들에게 오래도록 사랑받는 공간을 만드는 사업가가 되라는 가르침을 주었습니다. 그 가르침을 받은 아들은 쉬는 날마다 전국 각지의 식당을 찾아다니며 손님들의 표정과 서비스의 본질을 연구했습니다.

왜 어떤 공간은 금세 잊히고, 어떤 공간은 그리움으로 남는지를 고민하며 저문강만의 색깔을 만들어갔습니다. 현재 아들이 운영을 이어받은 저문강은 세대를 아우르는 소통의 장이 되고 있습니다. 젊은 세대의 감성과 오랜 단골들의 추억이 공존하는 이곳은, 단순히 배를 채우는 식당이 아니라 지친 마음을 기대어 쉴 수 있는 쉼터가 되었습니다. 체인점 확장이나 가맹점 제안이 쏟아졌음에도 이를 모두 거절한 이유는, 규모를 키우는 것보다 저문강다움을 지키는 것이 훨씬 더 가치 있다고 믿기 때문입니다.

저문강이 오랜 시간 지켜온 세 가지 원칙은 매우 구체적입니다. 다른 가게보다 10% 저렴하게, 20% 더 넉넉하게, 그리고 30% 더 친절하게 대하는 것입니다. 하지만 여기서 말하는 친절은 형식적인 미소가 아니라, 손님이 무엇을 필요로 하는지 먼저 살피는 세심한 배려를 의미합니다. 기다리는 시간조차 휴식이 될 수 있도록 정원에 의자를 놓고 책을 읽을 수 있는 환경을 조성한 것도 이러한 배려의 일환입니다.

최근에는 가게 주변에 능소화를 심기 시작하며 또 다른 풍경을 준비하고 있습니다. 시간이 흘러 담장을 가득 메운 능소화 꽃 아래에서 손님들이 사진을 찍고 추억을 남기는 모습을 상상하며, 그는 오늘도 묵묵히 정원을 가꿉니다. 화려한 광고나 요란한 홍보 없이도 사람들이 이곳을 찾는 이유는, 계산기보다 마음을 먼저 앞세우는 주인장의 진심이 공간 구석구석에 스며들어 있기 때문일 것입니다. 저문강은 오늘도 섬강의 물줄기처럼 잔잔하게, 하지만 끊이지 않는 정성으로 찾아오는 모든 이들에게 따뜻한 위로를 건네고 있습니다





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