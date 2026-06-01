황주리 화가의 치과 체험… 기억·성찰·로봇 시대의 인간성에 대한 질문

황주리 동국대 석좌교수가 미루던 치과 치료를 받으며 마주한 내적 기억들과 로봇 인공지능 시대를 돌아보는 성찰을 담은 에세이.

황주리 화가·동국대 석좌교수는 최근 미루고 미루던 치과 치료를 받게 되었다. 치과 의자에 앉는 순간, 그는 과거의 기억들과 현재의 경험을 교차시키며 깊은 성찰에 빠져들었다. 치료가 시작되자 드릴 소리와 마취 주사 따위의 익숙하지 않은 감각들이 그를 둘러싸였지만, 이내 그는 그 소리들에 익숙해졌고, 마취 덕택에 통증은 없지만 여전히 느껴지는 불쾌한 감각 속에서 얕은 잠에 빠지기도 했다.

그는 치료 중 흘러나온 기억의 조각들을 하나씩 되짚었다. 자동차 세차장에서 느꼈던 미묘한 감각, 어릴 적 가난했던 시절 어머니가 일본인 의사에게 마취 없이 생니를 뽑힌 이야기, 그리고 치과의사 친구가 말한 자신의 초기 부족한 손재주와 훈련을 통해 성장한 경험 등이 그것이었다. 그는 모든 일은 하면 할수록 늘지만, 인간의 양심은 변하지 않는다는 생각을 하며, 잘못을 인정하지 않는 사람들에 대해 쓸데없는 분노를 느꼈다. 나치 의사 다큐멘터리에서 본 왜소증 환자들이 오히려 그 의사를 옹호하는 증언을 한 장면은 인간 마음의 복잡성을 일깨워주었다.

치료 도중 챗GPT에게 치과 경험을 글짓게 해보니 기계적인 위로가 담긴 답변이 돌아왔고, 그의 스타일로 글을 쓰라 했더니 시적인 표현이 담긴 답변이 돌아왔다. 그는 챗GPT의 글에 비해 자신의 글이 과연 나을지 의문을 품으며, 로봇 기술의 발전이 인간의 소통과 예술에 어떤 의미를 가져올지 고민하게 되었다. 마취가 풀린 후의 통증을 걱정하며 치과를 나서는 그의 발걸음은 무겁지만, 아픔마저도 인간적인 단어라는 생각에 한숨을 내쉰다





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