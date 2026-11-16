황인범이 카타르와의 A매치 전임 인터뷰에서 임시 감독 체제의 비효율성을 지적하며, 월드컵 실패 책임 인정과 함께 로베르트 모레노 감독과의 마지막 경기에서 유종의 미를 거두겠다는 각오를 밝혔다.

황인범 선수를 비롯한 한국 축구 국가대표팀 선수들이 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리파 경기장 에서 훈련을 진행했다. 이들은 올해 마지막 국제 경기(A매치)를 앞두고 전지 훈련지의 구장에서 집중적인 준비 작업을 이어갔다.

황인범 선수는 훈련 종료 후 열린 기자회견에서 2026년 FIFA 월드컵 진출 실패에 대한 명확한 책임 인사를 전했다. 그는 대표팀이 팬들의 기대를 저버리고 어려운 상황을 맞았다고 인정하며, 이러한 결과가 단순히 외부 요인이 아닌 선수들 자신의 탓이 있음을 강조하였다.

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대표팀은 17일 밤 11시, FIFA랭킹 60위에 위치한 카타르와 2026년 마지막 A매치를 치른다. 이번 경기는 지난 해 월드컵 부진, 팀 내 리더십 부재, 선수들 간의 불화 설 등으로 인해 혼란스러운 한해를 보낸 한국 축구 대표팀이 화답해야 할 중요한 무대이다.

황인범의 모레노 감독 체제 비판

황인범 선수는 로베르트 모레노 임시 감독 체제에 대해 긍정적이지 않은 견해를 분명히 했다. 그는 임시 사령탑 하에서의 준비가 선수들과 코칭 스태프 모두에게 이상적이지 않다고 판단했으며, 이는 대표팀 운영에 있어 결코 유리한 조건이 아니라고 평가했다.

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그는 아시안컵을 앞두고 입지가 불분명한 임시 감독과 준비하는 과정이 비효율적일 수 있다고 우려했다. 만약 모레노 감독이 아시안컵까지 지휘봉을 잡고 가겠다는 확고한 의지가 있었다면, 선수들과의 소통과 팀 운영이 훨씬 원활했을 것이라고 황인범은 지적했다.

임시 감독의 한계와 선수들의 책임

황인범은 로베르트 모레노 감독뿐만 아니라 앞서 대표팀을 맡았던 임시 지도자들 모두 팀을 완전히 리드하기보다는 보조하는 형태였다고 분석했다. 이러한 구조적 문제는 임시 사령탑과 선수들 간의 신뢰 형성을 방해하는 요인으로 작용해 온 것이 사실이다.

로베르트 모레노 감독은 A매치 6경기를 치른 뒤 평가를 거쳐 아시안컵 지휘봉을 맡기로 계획했으나, 대회가 내년 1월에서 12월로 일정이 변경되면서 아시안컵까지 함께할 가능성은 낮아졌다. 그럼에도 불구하고 대표팀과 감독 모두 올해 마지막 A매치에서 만족스러운 결과로 마무리해야 할 상황이다.

카타르전 결과와 감독의 후회 없는 지도

황인범 선수는 모레노 감독이 유임될지, 원래 계획대로 경기를 마칠지 여부는 불분명하다고 밝혔지만, 카타르와의 경기에서는 감독이 원하는战术을 완벽하게 수행해야 한다고 강조했다. 어떤 결과가 나오든 감독의 지도에 후회가 없도록 선수들이 최선의 모습을 보여야 할 의무가 있다는 것이다.

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이제 남은 과제는 선수들이 팀의 혼란을 수습하고, 모레노 감독의 지시를 경기장 내에서 구체적으로 구현하는 것이다. 카타르와의 경기는 한국 축구 대표팀이 한 해의 마무리를 장식하며 향후 방향성을 모색하는 결정적인 시험대가 될 것이다.