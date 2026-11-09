황우석 전 서울대 교수, UAE 국적 취득으로 한국 국적 상실 확정

줄기세포 논문 조작 논란의 중심이었던 황우석 전 서울대 교수가 아랍에미리트 국적을 취득하며 한국 국적을 상실한 사실이 법무부 고시를 통해 확인됐다. 2014년 횡령죄로 유죄 판결을 받은 그는 현재 UAE 바이오테크 연구소의 CEO로 활동 중이며, 이번 국적 상실이 확정됨에 따라 국내에서의 법적 지위와 활동에 중대한 변화가 예상된다.

줄기세포 논문 조작 사건으로 한국 사회에 깊은 논란과 상처를 남겼던 황우석 전 서울대 교수가 아랍에미리트( UAE) 국적을 취득하면서 한국 국적을 상실한 사실이 공식적으로 확인됐다. 이로 인해 그는 더 이상 대한민국의 법적인 보호와 혜택, 의무를 모두 잃게 되었으며, 해외에서의 과학자로서 위상이 더욱 고착화되는 결과를 낳았다.

대한민국 법무부 청주 출입국·외국인사무소는 지난 8월 13일 자로 1953년생인 황우석 씨가 올해 4월 9일 UAE 국적을 취득함으로써 한국 국적을 상실했다고 행정고시했다. 해당 고시 내용을 살펴보면, 황우석 씨가 최근 UAE에서 활발히 활동하고 있다는 점, 고시에 기재된 생년이 실제 그의 출생 연도인 1953년과 일치한다는 점, 그리고 등록기준지가 그의 고향인 충남 부여군으로 확인된다는 점에서 당사자가 동일인임이 명확하게 입증되었다.

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황우석의 법적 분쟁과 형량 확정 과정

황우석 전 교수의 과학적 업적이 처음 주목받았을 때부터 논란은 끊이지 않았지만, 이후 그의 논문들이 사실과 다르도록 조작되었음이 밝혀지면서 학계와 국민에게 큰 실망을 안겨주었다. 이러한 논문에 담긴 허위 사실이 드러나면서 발생한 파장은 단순한 학술적 차원을 넘어 사회적 신뢰 붕괴로 이어졌고, 이와 관련된 법적 다툼이 매우 긴 시간 동안 계속되었다.

특히 황우석 전 교수는 자신이 저지른 논문 조작 사실을 감추고 정부 지원금을 수령하거나 연구비를 유용한 혐의로 기소되기에 이른다. 이는 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의에 해당하며, 검찰의 엄정한 수사 끝에 그는 2014년에 징역 1년 6개월을 선고받고 집행정지 2년 형을 확정받았다. 이 판결을 통해 그는 국내에서 형사상의 책임을 끝까지 지게 되었지만, 이후 진행된 다른 소송들은 사정없이 반전되는 결과를 초래했다.

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대법원 확정 판결과 시상 취소 무효 판결

형사적 처벌을 받은 이후에도 황우석 전 교수가 제기한 민사 소송에서는 그가 유리한 판결들을 잇달아 받아내게 되었다. 법원은 황우석 전 교수가 제기한 여러 건의 소송에서, 행정처분 기관이 당사자에게 의견 제출 기회를 부여하지 않고 일방적으로 심의를 진행한 것이 절차상 위법하다고 판단했다.

이러한 위법성을 근거로 1심과 2심 법원은 관련 기관의 처분 취소 명령을 내렸으며, 이에 불복한 기관의 상고심에서도 대법원은 지난 2023년에 하심 판결을 그대로 확정하며 황우석 전 교수의 손을 들어주었다. 대법원의 이 최종 판결은 그가 과거 수상했던 각종 상과 타이틀이 취소된 행정처분이 무효임을 선언하는 결과를 가져왔으며, 이는 국내 법조계에서도 큰 화두가 되었다.

UAE 바이오테크 연구소에서의 현재 활동상

이러한 법적 공방을 겪는 와중에도 황우석 전 교수의 해외에서의 활동은 오히려 확대되는 양상을 보였다. 그는 아랍에미리트로부터 공동 연구를 위한 사업 제안들을 수차례 받았고, 현재는 UAE 바이오테크 연구소의 최고경영자(CEO)라는 직책에서 연구소의 방향성을 이끌고 있다. 그는 UAE의 전통 복장을 입은 사진이 언론에 보도되며 현지에서의 위상을 과시하기도 했다.

UAE 바이오테크 연구소의 공식 웹사이트에 공개된 인사말을 통해 그는 생명공학 기술의 힘을 활용해 동물의 건강 개선, 생물 다양성 보존, 그리고 지속 가능한 발전과 같은 글로벌 도전 과제를 해결하는 것이 연구소의 핵심 사명이라고 밝혔다. 또한 UAE의 주도적 역할 아래 혁신과 협력을 위한 새로운 기준을 마련해 나가고 있다고 강조하며 현지에서의 활동에 자신감을 드러냈다.

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국적 상실로 인한 향후 영향과 전망

이번 법무부의 고시는 황우석 전 교수가 공식적으로 한국 시민이 아니게 되었음을 의미한다. 국적을 상실한다는 것은 대한민국의 헌법이 보장하는 기본권을 누릴 수 없게 된다는 것을 뜻하며, 국내의 어느 기관이나 대학과 공식적으로 협력하여 연구비를 받거나 직함을 사용하는 데 있어 중대한 제약을 받게 된다.

그가 현재 UAE 바이오테크 연구소에서 CEO로서 어떤 구체적인 프로젝트를 진행 중이며, 그 성과가 세계적 수준에 어느 정도 도달해 있는지 등에 대해 국내 과학계는 여전히 예의주시하고 있다. 과거 그가 주도했던 연구들이 재검토되어야 한다는 목소리가 끊이지 않던 가운데, 국적 상실은 그가 이제 완전히 해외에 뿌리내린 인물로 인식되게 하는 분기점이 될 전망이다.

한편, 그의 국적 상실 사실이 알려지면서 그를 지지해왔던 일부 측과 비판해왔던 측 사이에서 다시금 논쟁이 불붙을 가능성이 높다. 하지만 이제는 그가 국내 법 체계의 영향권 밖에 있는 인물임이 명확해졌으므로, 그간의 논란이 어떻게 마무리될지, 혹은 해외에서의 새로운 연구 성과가 다시금 국내에 어떤 영향을 미칠지 주시해야 한다. 향후 그의 동향과 함께 그가 주도하는 UAE 내 연구 프로젝트의 진전 상황에 대한 후속 보도가 필요할 것으로 보인다.