황성빈, LG 킬러 톨허스트 무너뜨리며 롯데 대승 이끌다

롯데 자이언츠가 황성빈의 맹활약에 힘입어 LG 트윈스를 16-5로 대파하고 부진에서 탈출했다. 황성빈은 5타수 4안타 5타점 2득점 1도루를 기록하며 LG 선발 톨허스트를 조기 강판시켰다.

롯데 자이언츠가 최근 부진을 딛고 LG 트윈스를 상대로 대승을 거뒀다. 12일 서울 잠실야구장에서 열린 경기에서 롯데는 16-5로 승리, 연패에서 탈출했다. 이날 승리의 주역은 '마황' 황성빈 이었다.

황성빈은 1번 타자 중견수로 선발 출장해 5타수 4안타 5타점 2득점 1도루로 맹활약하며 팀 공격을 이끌었다. 특히 LG 선발 투수 톨허스트를 상대로 그간 약했던 모습을 완전히 벗어던졌다. 톨허스트는 통산 롯데 상대 2경기 2승 평균자책점 0.73의 강한 면모를 보였지만, 이날은 5.2이닝 10피안타 7실점으로 무너졌다. 황성빈은 경기 후 인터뷰에서 "톨허스트 상대로 많이 약했는데, 전력 분석을 통해 빠른 타이밍에 타격하려 한 것이 주효했다"고 밝혔다.

경기 초반부터 황성빈의 방망이는 불을 뿜었다. 1회초 선두타자로 나서 톨허스트의 커터를 받아쳐 안타를 만들었고, 곧바로 2루 도루를 성공시켰다. 후속타 고승민의 땅볼로 3루에 진출한 후, 레이예스의 희생플라이 때 홈을 밟아 선취점을 올렸다. 2회와 3회에는 범타로 물러났지만, 5회초 2사 상황에서 중전 안타를 때려내며 다시 기회를 만들었다. 결정적인 순간은 6회초 2사 만루 상황에서 나왔다. 톨허스트의 직구를 공략해 3타점 싹쓸이 2루타를 터뜨리며 점수를 7-0으로 벌렸고, 이에 LG는 선발 투수를 강판시켰다. 8회초에는 1사 2,3루에서 다시 적시타를 때려 2타점을 추가, 승부에 쐐기를 박았다.

황성빈의 활약은 도루에서도 빛났다. 6월 들어서만 12개의 도루를 성공시키며 시즌 23개로 도루 1위에 올랐다. 그는 "경기 전 조재영 코치님과 투수에 대한 플랜을 짜고, 1루에 나가면 과감하게 행동하려 한다"고 설명했다. 롯데 타선은 황성빈의 불쏘시개 역할에 힘입어 톨허스트를 무너뜨린 후, 추가 점수를 올리며 대승을 완성했다. 8회말에는 나승엽의 적시타, 손호영의 3점 홈런, 박재엽의 적시타가 터져 16-4까지 달아났다. LG는 9회말 1점을 만회했지만 역부족이었다.

롯데 팬들에게 황성빈은 "시즌이 절반도 안 지났지만, 우리가 많이 부족하다. 그러나 결과는 아직 모른다. 내가 1루에 많이 출루해 점수를 연결하고, 그것이 팀 승리로 이어지도록 매 경기 준비하겠다"고 각오를 전했다. 13일 경기에서는 롯데가 이민석, LG가 김진수를 선발로 예고했다





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