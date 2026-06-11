황룡사지 발굴 50주년 특별전, 천년 전 신라의 염원과 장인의 숨결을 깨우다

국립경주박물관이 황룡사지 발굴 50주년을 맞아 '황룡사, 부처의 사리를 모시다' 특별전을 개최한다. 첨단 과학으로 복원된 금동 사리함과 새롭게 발견된 신라 장인들의 이름을 통해 당시의 국가적 의례와 불교 예술의 정수를 선보인다.

신라 시대의 찬란한 불교 문화와 국가적 염원이 집약된 황룡사 9층 목탑은 선덕여왕 재위 시절인 645년에 건립되어 동아시아 최대 규모의 건축물로서 그 위용을 자랑했습니다. 그러나 고려 고종 시대인 1238년, 몽골의 침입이라는 비극적인 역사 속에서 탑은 깡그리 불타 없어졌고, 오직 주춧돌만이 뒹구는 폐사지로 남게 되었습니다.

이렇게 잊혔던 황룡사의 실체를 밝히기 위한 본격적인 발굴 조사가 시작된 것은 1976년의 일입니다. 특히 목탑의 중심 기둥을 받치는 심초석 아래에 조성된 사리공에 대한 치밀한 조사가 이루어졌으며, 이는 과거 1964년 도굴 사건으로 인해 세상에 알려졌던 사리장엄구의 파편들과 수천 점의 작은 구슬들을 다시 수거하고 분석하는 중요한 계기가 되었습니다. 당시에는 대략적인 윤곽만을 파악할 수 있었으나, 이제 21세기의 최첨단 과학 기술인 3D 스캔과 엑스선 분석 등이 도입되면서 비로소 유물들의 세세한 실체가 드러나기 시작했습니다.

국립경주박물관은 이번 황룡사지 발굴 조사 50주년을 기념하여 '황룡사, 부처의 사리를 모시다'라는 주제의 특별전을 개최하며, 872년에 제작된 보물 금동 사리함을 비롯해 총 117건 322점의 방대한 유물을 오는 10월 11일까지 일반에 공개합니다. 이번 전시는 지난 2018년의 종합 전시에서 한 걸음 더 나아가 사리장엄구라는 핵심 유물에만 집중 조명한다는 점에서 학술적 가치가 매우 높습니다.

특히 학예연구사들이 핀셋을 이용해 수백 개의 작은 파편들을 밤낮으로 하나하나 끼워 맞추는 정교한 복원 작업을 거친 결과, 645년 창건 당시 제작된 금동 사리함의 4면과 바닥 부분이 상당 부분 원형을 회복했습니다. 복원된 사리함의 각 면에는 사리를 수호하는 여덟 명의 신장상이 정교하게 새겨져 있어, 부처의 사리를 철저히 보호하고자 했던 신라인들의 간절한 믿음과 예술적 감각을 동시에 엿볼 수 있게 합니다. 전시의 핵심인 872년 제작 금동 사리함은 통일신라 경문왕 시대의 유물로, 탑의 중심 기둥에 관한 기록인 '찰주본기'가 새겨져 있어 수십 년간 집중적인 연구 대상이 되어 왔습니다.

이번 보존처리 과정에서는 초정밀 분석을 통해 과거에 읽어내지 못했던 24자의 한자가 추가로 해독되었으며, 이를 통해 유물을 제작한 12명의 인명이 새롭게 확인되었습니다. 특히 뚜껑의 연꽃무늬 옆에서 '금속을 새긴다'는 뜻의 한자 누(鏤)와 함께 김충, 연장, 청선이라는 이름이 발견되었고, 바닥 표면에서는 연창이라는 이름이 확인되었습니다. 이는 단순히 승려나 관료들이 주도한 사업을 넘어, 실제로 금속을 다루고 조각했던 전문 장인들이 제작 과정에 깊이 참여했음을 증명하는 결정적인 증거입니다.

총 61명으로 늘어난 확인 인명들은 당시 신라에서도 일종의 제작자 실명제가 시행되고 있었음을 보여주며, 황룡사 목탑의 중수가 왕실뿐만 아니라 수많은 기술자와 장인들이 참여한 거대한 국가적 프로젝트였음을 시사합니다. 관람객들의 이해를 돕기 위해 이번 특별전에는 황룡사 유물뿐만 아니라 같은 시기에 제작된 대구 동화사 비로암 삼층석탑의 사리기와 납석제 사리호 등 비교 유물들도 함께 전시되었습니다. 또한 기록으로는 전해지지만 실물 유물로 남아있지 않은 황룡사 사리장엄 소탑을 상상할 수 있도록 합천 해인사 길상탑의 탑지석과 99기의 소탑을 함께 배치하여 입체적인 관람 환경을 조성했습니다.

전시장 곳곳에는 사리함의 조성 과정과 내부 구조를 상세히 안내하는 디지털 영상물이 설치되어, 일반 관람객들도 복잡한 유물 구조를 쉽게 이해할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 노력 덕분에 경주박물관은 올해 초 금관 특별전과 APEC 정상회의 준비 등으로 큰 관심을 받으며 관람객 100만 명을 돌파하는 등 전년 대비 73%라는 놀라운 성장세를 기록하고 있습니다.

윤상덕 관장은 이번 전시가 단순한 유물 나열을 넘어, 320여 점의 기록과 유물의 행간을 읽어냄으로써 당시 신라 왕실이 거행했던 국가 의례의 엄숙함과 천년 전 신라인들이 꿈꾸었던 '불국토'에 대한 간절한 염원을 되새기는 계기가 되길 바란다고 밝혔습니다. 황룡사지 발굴 50년의 성과를 집대성한 이번 전시는 과거의 파편들을 모아 현재의 과학으로 복원하고, 이를 통해 미래 세대에게 신라의 정신적 유산을 전달한다는 점에서 깊은 의미를 지닙니다.

관람객들은 정교하게 복원된 금동 사리함의 광택 속에서 이름 없는 장인들의 땀방울과, 나라의 안녕을 빌었던 신라 사람들의 마음을 마주하며 역사적 감동을 느낄 수 있을 것입니다





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황룡사 국립경주박물관 사리장엄구 신라 금동사리함

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