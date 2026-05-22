황교안 자유와혁신 후보, 12.3 비상계엄 옹호

22일 경기 평택시 팽성국제교류센터에서 열린 언론사 주관 경기 평택을 재선거 후보자 초청토론회에서 황교안 자유와혁신 후보가 홀로 12.3 비상계엄을 옹호하는 뜻의 푯말을 들고 있다.

22일 경기 평택시 팽성국제교류센터에서 열린 언론사 주관 경기 평택을 재선거 후보자 초청토론회에서 황교안 자유와혁신 후보가 홀로 12.3 비상계엄 을 옹호하는 뜻의 푯말을 들고 있다. 황 후보는 이날 평택 지역 언론사가 주관한 후보자 초청 토론회에 참석해 '12·3 계엄은 대통령 고유 권한이기 때문에 정당하다'는 입장을 보였다.

반면 김용남 더불어민주당 후보, 조국 조국혁신당 후보, 김재연 진보당 후보, 유의동 국민의힘 후보는 모두 '12·3 계엄은 잘못된 것이다'는 입장을 보였다. 황 후보만 나홀로 윤석열 전 대통령의 불법계엄을 옹호한 것이다. 황 후보는 그 이유를 묻는 사회자의 말에 '계엄은 대통령의 고유 권한'이라며 '법에 따라서 한 것을 위법이라고 말하는 것은 잘못된 것'이라고 답했다. 이에 조 후보는 '계엄은 법에 정해져 있는 절차가 있다.

계엄이 가능한 허용 요건이 있다'며 '그걸 어겼기 때문에 우리나라 헌법재판소가 윤석열 일당이 선포한 계엄 자체가 위헌, 불법이라는 점을 분명히 했다'고 반박했다. 황 후보는 '제가 법을 따져 본 바에 의하면 계엄도 정당한 것이고 탄핵은 잘못된 것'이라며 '국가비상사태'였기 때문에 계엄 선포 요건이 갖춰져 있었다고 강변했다. 그 근거 중 하나로 부정선거를 언급하기도 했다. 그는 '부정선거를 바로 잡을 수 있는 유일한 길이 계엄'이라며 '이것보다 더 중한 비상사태가 어디 있겠냐'고 주장했다.

황 후보는 '그럼 내란죄가 성립되지 않는다고 보느냐'는 김 후보의 질문에 '내란죄 성립은 안 된다고 생각한다'고 답하면서 '내란죄 성립은 안 된다고 생각한다'고 답하면서 '내란이 되려면 국헌 문란의 목적이 있어야 하고 폭동이 있어야 하는데 대통령이 무슨 나라를 무너뜨린다는 말이냐. 무슨 폭동이 있었느냐'고 따졌다. 그러면서 '무죄'라고 주장했다. 그러자 방청석에선 웅성거리는 소리가 터져 나오기도 했다.

황 후보는 거듭해서 부정선거론을 설파했다. 그는 '2020년 이후에 정말 많은 부정선거가 저질러졌다. 제가 재검표 현장에 가서 직접 봤다. 저는 평생 간첩을 잡고 부정선거를 잡은 사람이다.

그런 전문가가 볼 때 명백하게 부정선거다'라고 주장했다. 이어 '지금은 미국이 나서서 '대한민국에서 정말 많은 부정선거가 이뤄지고 있다'는 증언들을 하고 있다'며 '이런 상황을 어떻게 우리 생각으로만 가둘 수가 있겠느냐'고 황당한 주장을 계속 펼쳤다. 나아가 김 후보가 '2026년 6월 3일 치러지는 선거는 부정선거가 발생할 여지가 없어졌느냐'고 묻자, 황 후보는 '꿀 맛을 본 사람이 꿀을 안 먹을 리가 없다'며 '부정선거를 저질러야 한다. 이미 그런 준비들이 많이 포착이 되고 있다'고 말하기도 했다.

이에 김 후보가 '이번에도 부정선거가 예상된다고 하면 왜 출마했느냐'고 따지자, 황 후보는 '부정선거가 있어도 이길 수 있는 방법이 있다. 강남 3구나 대구·경북을 보라. 부정선거를 해도 국회의원 당선되지 않느냐'며 '저들의 조작 값보다 더 많은 표를 얻으면 되는 것'이라고 답했다





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황교안 자유와혁신 12.3 비상계엄 평택 재선거

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