황교안 후보, 부정선거론자 모스 탄 교수와 함께 '부정선거 음모론' 재확산

황교안 자유와혁신 후보가 부정선거론자 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수와 함께 찍은 사진을 페이스북에 게시했다. 이들의 ‘결집’에 힘입어 온라인 커뮤니티에는 검증되지 않은 부정선거 제보들이 잇따르고, 이들 내용은 다시 정치인과 유명 유튜버의 입을 통해 확산하는 모양새다. 모스 탄 교수는 국내에서 비슷한 주장을 이어온 정치인, 유튜버들과 연일 회동을 이어갔다. 이재명 대통령 강력범죍자 연루설 등을 주장한 혐의(명예훼손 등)로 경찰 수사선상에 오른 모스 탄 교수는, 경찰 출석 요구에는 응하지 않고 있다.

황교안 자유와혁신 후보가 지난 28일 한국에 입국한 부정선거 론자 모스 탄 (한국명 단현명) 미국 리버티대 교수와 함께 찍은 사진을 페이스북에 게시했다. 황교안 후보 는 부정선거 음모론에 다시 불을 지피고 있으며, 이들의 ‘결집’에 힘입어 온라인 커뮤니티에는 검증되지 않은 부정선거 제보들이 잇따르고, 이들 내용은 다시 정치인과 유명 유튜버 의 입을 통해 확산하는 모양새다.

모스 탄 교수는 국내에서 비슷한 주장을 이어온 정치인, 유튜버들과 연일 회동을 이어갔다. 이재명 대통령 강력범죄 연루설 등을 주장한 혐의(명예훼손 등)로 경찰 수사선상에 오른 모스 탄 교수는, 경찰 출석 요구에는 응하지 않고 있다. 부정선거를 주장하는 이들이 모인 카카오톡 단체 대화방 등에서는 모스 탄 교수 등의 행보를 전하며 ‘조사단 참여’를 독려하는 글과 검증되지 않은 제보가 이어졌다. 사전투표 유권자들 사진을 눈만 가린 채 올리며 ‘중복 투표자’라고 지목하거나, 자신들이 수기로 센 투표인 수와 실제 투표인 수가 일치하지 않는다는 내용들이다.

황교안 대표는 자신의 사회관계망서비스에 ‘6·3 지방선거 의혹 제보 사례’라는 제목으로, 제보 내용을 그대로 게시하며 이들 주장에 힘을 보탸다. 부정선거 음모론을 주장하는 정치인, 유명 유튜버와 지지자들이 영향을 주고받으며, 이들 사이 선거에 대한 불신도 한층 격렬해지는 모습이다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

부정선거 모스 탄 황교안 후보 유튜버 검증되지 않은 제보 중복 투표자

United States Latest News, United States Headlines