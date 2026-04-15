활동가 해초, 이재명 대통령에 공개편지 보내 여권 복권 및 팔레스타인 지지 호소

팔레스타인 가자지구 구호선단 참여 활동가 해초(김아현)가 이재명 대통령에게 공개편지를 보내 여권 효력 복권과 팔레스타인 평화 지지를 호소했다. 외교부의 여권 반납 명령을 '국제법상 이동권 침해'로 비판하며, 한국 시민이 세계 시민과 함께 만들어가는 평화를 지지해달라고 당부했다.

작년 한국인 최초로 팔레스타인 가자지구 구호선단에 참여했던 활동가 해초(28, 김아현 )가 이재명 대통령 에게 공개편지를 보냈다. 올해 다시 가자 구호선단에 오르는 해초는 한국 시민들이 세계 시민들과 함께 만들어가는 평화를 지지해달라며 자신의 여권 효력 복권을 간절히 호소했다. 외교부 는 지난달 해초의 구호선단 탑승 가능성을 염두에 두고 여권 반납 명령을 내렸다. '가자로 향하는 천 개의 매들린호(TMTG)' 한국지부는 15일 오후 해초가 이 대통령에게 보내는 공개편지를 언론에 전달했다고 밝혔다. 해초는 편지에서 작년 추석에 가자지구 로 향하는 구호선단에 탑승해 이스라엘 감옥에 구금되었던 경험을 회상하며, 당시 대통령과 시민들의 신속하고 단호한 목소리 덕분에 무사히 한국으로 귀국할 수 있었다고 감사함을 전했다. 그는 가자 구호선단에 다시 참여하는 이유로 팔레스타인 과 대한민국이 공유하는 식민 지배라는 슬픈 역사적 공통점을 언급했다.

해초는 유엔과 앰네스티가 이미 팔레스타인에서 대량학살(제노사이드)이 일어나고 있다고 규정했으며, 휴전 협상이 진행 중임에도 이스라엘이 폭격과 침략을 멈추지 않고 있다고 지적했다. 이에 대통령이 언제나 우리 땅에서 일어나는 전쟁과 학살을 기억하고 되풀이하지 말아야 한다고 말씀해 온 점을 상기시키며, 세계에서 일어나는 전쟁, 학살, 차별에 귀 기울여 줄 것과 팔레스타인 및 세계 곳곳의 작은 목소리 곁에 서달라고 간곡히 호소했다. 해초는 외교부의 여권 반납 명령을 국제법상 이동권 침해라고 강하게 비판했다. 그는 한국 외교부에 의해 여권이 취소된 상태이며, 외교부가 항해를 막기 위해 불법적인 행정 절차를 거쳐 여권을 만료시켰다고 주장했다. 이는 국내법 위반일 뿐만 아니라 국제법상 심각한 이동권 침해라는 것이다. 그는 가자지구 구호선단이 전 세계 시민과 정치 인사들이 참여하는 인도주의적 구호 활동임에도 불구하고, 이번 항해에 약 2000명을 태울 100여 척의 배들이 출항을 앞둔 상황에서 탑승을 공권력으로 제한하는 국가는 대한민국뿐이라고 강조했다. 해초는 외교부의 전례 없는 처사를 그대로 둔다면 국제 시민사회의 비판과 질타를 피할 수 없을 것이라고 경고했다. 그는 이 대통령에게 한국의 여권법으로 인한 시민 이동 제한을 재고해 줄 것과 한국 시민이 세계 시민들과 함께 만들어가는 평화를 지지해 줄 것을 당부했다. 해초는 지난 1월 언론 인터뷰를 통해 가자지구에 구호품을 전달하기 위한 선단에 참여할 것이라고 밝힌 바 있다. 이후 외교부는 여권 반납 명령을 발송했고, 이는 지난달 27일 해초에게 송달되었다. 그는 외교부 처분 이전인 지난달 중순 이미 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 대리인단에 소송 권한을 위임한 뒤 제3국으로 출국한 것으로 알려졌다. 해초 측은 법원에 여권 반납 명령 처분에 대한 집행정지 신청을 제기했으나, 지난 3일 법원은 이를 기각했다. 해초는 이재명 대통령에게 보낸 공개편지에서 자신이 군사주의 반대 활동가이자 평화 항해를 해온 사람임을 소개하며, 작년 가자지구 구호선단 탑승 당시 이스라엘 감옥에 구금되었던 경험과 대통령 및 시민들의 도움으로 귀국할 수 있었던 것에 대해 다시 한번 감사함을 표했다. 그는 현재 지중해에 있으며, 팔레스타인이 78년째 식민 점령당하고 가자지구가 오랜 봉쇄 상태에 놓여있음을 언급하며, 가자지구가 민간인 거주 지역임에도 매일 폭격과 이동권 제한으로 인해 '지상 최대의 감옥'이라는 슬픈 별명으로 불린다고 전했다. 해초는 자신이 다시 가자지구로 항해하는 이유로 팔레스타인과 대한민국의 식민 지배라는 역사적 공통점을 들며, 유엔과 앰네스티의 '대량학살' 규정에도 불구하고 이스라엘이 폭격을 멈추지 않는 현실을 비판했다. 위험한 곳에 가는 이유에 대해 사람들은 묻지만, 그는 그 위험한 곳에도 사람들이 살고 있다는 단순한 마음으로 충분한 이유가 된다고 답했다. 그는 자신의 여권이 외교부에 의해 취소되었고, 불법적인 행정 절차로 여권이 만료되었으며, 이는 국내법 위반이자 국제법상 심각한 이동권 침해라고 주장했다. 또한 가자지구 구호선단이 전 세계 시민 및 정치 인사들의 인도주의적 구호 활동임에도 대한민국만이 공권력으로 탑승을 제한하고 있다고 지적하며, 외교부의 전례 없는 처사가 국제 사회의 비판을 초래할 것이라고 경고했다. 그는 여권이 만료된 상태로 팔레스타인에 도착했을 때 자신뿐만 아니라 대한민국에도 큰 혼란이 올 것을 걱정했다. 해초는 이재명 대통령이 과거 전쟁과 학살을 기억하고 반복하지 말아야 한다고 말씀해 온 점, 4.3 항쟁과 5.18 민주화 항쟁 현장을 찾아 행동으로 보여준 점, 그리고 민중의 촛불 지지로 당선된 점을 언급하며, 민중에게 정부가 아직 멀게 느껴진다며 조금 더 가까이 와달라고 요청했다. 또한 세계의 전쟁, 학살, 차별에 귀 기울여 줄 것과 팔레스타인 및 세계 곳곳의 작은 목소리 곁에 서줄 것을 다시 한번 호소했다. 그는 한국의 여권법으로 인한 시민 이동 제한을 재고하고, 한국 시민이 세계 시민들과 함께 만들어가는 평화를 지지해 줄 것을 당부하며, 자신의 평화 항해를 멈추지 말아 줄 것을 요청했다. 마지막으로 이재명 정부의 민주적이고 정의로운 국정과 비폭력 평화를 향한 의지를 기대하며, 온 누리에 평화가 오기를 기도한다고 밝혔다





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