환상을 현실로 빚어내는 예술, 일루셔니스트 이은결이 안내하는 마술의 세계

마술의 역사적 흐름부터 현대의 일루션 예술까지, 대한민국 대표 일루셔니스트 이은결의 작업실을 방문하여 마술의 본질과 그 너머의 가치를 탐구합니다.

마술은 단순한 눈속임을 넘어 인간의 무한한 상상력과 창의력을 시각적으로 구현해내는 매력적인 예술 장르입니다. 아주 오래전부터 인류는 보이지 않는 힘에 대한 경외심을 바탕으로 주술을 행해왔으며, 이러한 행위에 시대별 사상과 종교, 그리고 우주론이 결합하면서 지역마다 독특한 형태의 마술이 탄생하게 되었습니다.

현대의 마술사들은 과거의 전통적인 기술에 자신만의 창의적 해석을 더해 혁신적인 공연을 선보이며 관객들에게 잊지 못할 경이로움과 추억을 선사하고 있습니다. 소중 학생기자단은 마술의 대중화에 앞장서며 대한민국을 대표하는 일루셔니스트로 자리 잡은 이은결을 만나, 우리가 느끼는 즐거움과 놀라움 뒤에 숨겨진 마술의 세계와 일루셔니스트라는 직업의 진정한 의미를 심층적으로 살펴보았습니다. 화려한 무대 위에서 관객의 시선을 사로잡는 마술은 공연예술 중에서도 가장 오랜 역사를 자랑합니다.

마술이 오랫동안 사랑받은 이유는 그것이 인간 내면의 꿈과 판타지를 자극하여 잠시나마 현실을 잊고 상상의 나래를 펼치게 만들기 때문입니다. 마술의 기원을 거슬러 올라가면 고대 이집트의 흔적을 발견할 수 있습니다. 기원전 2600년경의 묘벽화에는 컵과 공을 이용한 트릭이 묘사되어 있어, 당시에도 이미 오락으로서의 마술이 존재했음을 알 수 있습니다. 초기 마술은 신성한 의식의 일부로 여겨졌으며, 사제들은 신의 권위를 빌려 주술과 환술을 행하며 사람들을 놀라게 했습니다.

하지만 중세 유럽에 이르러 마술은 악마와 연결된 위험한 행위로 간주되어 마녀사냥과 같은 종교적 박해의 대상이 되기도 했습니다. 이후 르네상스 시대를 거치며 이탈리아와 영국을 중심으로 마술은 다시금 대중의 관심을 끌기 시작했고, 19세기에는 해리 후디니와 같은 전설적인 마술사들이 등장하며 탈출 마술 등 대담한 공연을 통해 하나의 거대한 엔터테인먼트 산업으로 발전했습니다. 20세기와 21세기에 접어들어 데이비드 카퍼필드 같은 마술사들은 대규모 무대 장치와 화려한 시각 효과를 결합해 마술의 가능성을 무한히 확장시켰으며, 오늘날에는 증강현실(AR), 홀로그램, 정밀 센서 기술 등 최첨단 IT 기술과 결합하여 끊임없이 진화하고 있습니다.

올해로 활동 30주년을 맞이한 이은결은 한국 마술 역사에서 대중화를 이끈 주역이자 수많은 최초의 기록을 가진 인물입니다. 중학생 시절이었던 1996년부터 마술의 길을 걷기 시작한 그는 2003년 세계마술올림픽(FISM) 매니플레이션 부문 2위, 2006년 제너럴 부문 1위를 차지하며 세계적인 수준의 기량을 증명했습니다. 그는 방송과 공연을 통해 마술을 널리 알렸을 뿐만 아니라, 최근에는 뮤지컬 총감독을 맡는 등 마술의 영역을 다양한 예술 분야로 확장하고 있습니다. 특히 그는 스스로를 단순한 마술사가 아닌 일루셔니스트라고 정의합니다.

마술사가 신기한 현상을 보여주는 것에 목적을 둔다면, 일루셔니스트는 마술이라는 도구를 언어 삼아 자신의 세계관과 감정을 표현하고 하나의 새로운 세상을 창조하는 창작자라는 의미입니다. 즉, 마술은 목적이 아니라 메시지를 전달하기 위한 수단이 되는 것입니다. 경기도 이천에 위치한 이은결의 작업실 겸 스튜디오인 상상 공장은 그의 예술적 고민과 열정이 고스란히 담긴 공간입니다. 이곳은 공연의 구상부터 최종 연습, 그리고 마무리 정리까지 모든 과정이 이루어지는 창의적 산실입니다.

스튜디오 내부에는 거울이 가득한 연습실과 동물을 훈련시키기 위한 전용 공간, 그리고 무대 동선을 치밀하게 설계하는 화이트보드 구역이 마련되어 있습니다. 또한 2층에는 아시아 최대 규모라 해도 과언이 아닐 만큼 방대한 양의 소품들이 보관되어 있습니다. 화려한 컨페티부터 가짜 과일, 어항, 로프, 그리고 관객을 깜짝 놀라게 하는 스티로폼 벽돌까지 수많은 장비가 체계적으로 정리되어 있어 그의 30년 경력을 짐작게 합니다. 그는 여기서 마술의 3요소로 트릭, 매니플레이션, 미스디렉션을 꼽았습니다.

트릭이 마술의 물리적 원리라면, 매니플레이션은 그 원리를 관객이 눈치채지 못하게 만드는 연기와 기술을 의미하며, 미스디렉션은 관객의 주의를 특정 곳으로 집중시키거나 분산시켜 환상을 완성하는 심리적 기법입니다. 이은결은 학생기자단에게 자신이 처음 배웠던 매직 컬러링북 마술을 직접 선보이며 마술의 기본 원리를 설명했습니다. 색이 없던 그림책이 순식간에 화려한 색채로 채워지는 모습에 학생들은 감탄을 금치 못했습니다. 그는 이 마술이 과학적인 페이지 넘김 원리를 이용한 것이지만, 정작 중요한 것은 관객이 그 동작을 눈치채지 못하게 만드는 세밀한 연출과 연기라고 강조했습니다.

결국 마술의 완성은 단순한 기술적 숙련도가 아니라, 관객의 마음을 읽고 그들이 보고 싶어 하는 환상을 현실로 믿게 만드는 예술적 소통에 있다는 것입니다. 이처럼 이은결 일루셔니스트는 끊임없는 연구와 도전을 통해 마술을 단순한 속임수가 아닌, 인간의 상상력을 현실로 구현하는 고귀한 예술의 경지로 끌어올리고 있습니다





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