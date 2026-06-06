환경21연대 전남광주본부, 제31회 환경의 날 맞아 환경정화 활동 펼쳐

환경21연대 전남광주본부가 제31회 환경의 날을 기념해 화순고인돌전통시장에서 환경정화 활동을 실시했다. 참석자들은 탄소중립 실천 의식을 높이고 지역 환경보호의 중요성을 되새겼다.

환경21연대 전남광주본부(본부장 김상호)는 제31회 환경의 날 을 맞아 5일 환경보전의 가치를 되새기고 탄소중립 실천 의식을 높이기 위한 기념행사를 개최했다. 이번 행사는 단순한 기념에 그치지 않고, 지역사회 의 환경 보호 의식을 고취하고 실천을 유도하기 위해 마련됐다.

행사는 참석자들의 환경보호 실천 결의에 이어 화순고인돌전통시장 일원에서 환경정화 활동을 실시하며 환경의 날 의미를 되새겼다. 특히 올해는 기후변화와 환경오염 문제가 더욱 심각해짐에 따라 탄소중립 실천의 중요성을 강조하는 데 초점을 맞췄다. 이날 행사에는 김상호 본부장을 비롯해 박천호 고문, 정영애 부본부장, 김지유 총괄국장, 강갑엽 감시단장, 박경령 전북본부장, 안찬순 화순지부장, 김덕문 영암지부장, 이향자 환경팀장, 나춘자 여성국장, 한수정 교육국장, 박천보 회원 등 20여 명이 참석해 환경의 날의 의미를 되새기고 지역 환경보호 실천 방안을 공유했다.

이들은 각 분야에서 환경 보호를 위해 활동해 온 전문가들로, 이번 행사를 통해 서로의 경험과 노하우를 교류하며 더 효과적인 활동 방안을 모색했다. 김상호 본부장은 인사말을 통해 "환경은 우리 삶의 모든 분야와 연결돼 있으며 우리가 보고 느끼는 모든 것이 곧 환경"이라며 "환경문제는 특정 기관이나 단체만의 과제가 아니라 우리 모두가 함께 해결해야 할 공동의 책임"이라고 강조했다. 이어 "기후변화와 환경오염 문제가 갈수록 심각해지는 만큼 생활 속 작은 실천이 무엇보다 중요하다"며 "환경21연대는 물의 중요성과 환경보전의 가치를 알리기 위해 지속적인 봉사와 캠페인 활동을 펼쳐 나가겠다"고 했다.

특히 김 본부장은 "환경의 날을 기념하는 것도 중요하지만 직접 행동으로 옮기는 것이 더욱 의미 있다"며 "오늘 봉사활동을 통해 깨끗한 지역사회를 만드는 데 작은 힘이나마 보탤 수 있기를 바란다"고 밝혔다. 기념행사를 마친 참석자들은 화순고인돌전통시장 일원으로 이동해 환경정화 활동을 실시했다. 회원들은 시장 주변 도로와 골목 곳곳을 돌며 담배꽁초와 플라스틱, 캔류, 생활쓰레기 등을 수거하며 쾌적한 전통시장 환경 조성에 힘을 보탰다. 이들은 약 2시간 동안 활동하며 약 50kg의 쓰레기를 수거했고, 특히 시장 상인들과 지역 주민들도 깨끗해진 거리를 보며 긍정적인 반응을 보였다.

환경정화 활동에 참여한 임원들은 "무심코 지나쳤던 곳에 생각보다 많은 쓰레기가 버려져 있었다"며 "직접 쓰레기를 줍고 주변을 정리하면서 깨끗해진 거리를 보니 큰 보람을 느꼈다"고 입을 모았다. 또 "환경보호는 거창한 구호보다 작은 실천에서 시작된다는 사실을 다시 한 번 확인하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 환경정화 활동에 적극 참여하겠다"고 했다.

김상호 본부장은 "환경보호는 일회성 행사가 아닌 지속적인 실천이 중요하다"며 "환경21연대 전남광주본부는 앞으로도 환경정화 활동과 환경교육, 탄소중립 실천운동 등을 꾸준히 추진해 깨끗하고 지속가능한 지역사회를 만드는 데 앞장서겠다"고 밝혔다. 그는 또한 "앞으로 지역 내 학교, 기업, 단체와 협력하여 환경 보호의 중요성을 알리고, 다양한 세대가 참여할 수 있는 프로그램을 개발하겠다"고 덧붙였다.

한편 환경21연대 전남광주본부는 환경정화 활동과 환경캠페인, 자원순환 실천운동 등 다양한 환경보전 사업을 통해 지역사회 환경의식 향상에 기여하고 있으며, 지난해에는 30여 차례의 활동을 통해 1톤 이상의 쓰레기를 수거했다. 이들은 올해도 더 많은 시민이 참여할 수 있는 환경 보호 활동을 계획하고 있다. 이번 행사를 통해 환경21연대 전남광주본부는 단순히 환경의 날을 기념하는 것을 넘어, 지역사회에 환경 보호의 중요성을 알리고 실천을 촉구하는 계기를 마련했다. 앞으로도 이들은 지속적인 활동을 통해 지역 환경이 개선되고 탄소중립 사회로 나아가는 데 기여할 것으로 기대된다





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