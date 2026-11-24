환경부가 12월부터 내년 3월까지 제8차 미세먼지 계절관리제를 시행한다. 초미세먼지 13만7천 톤 감축을 목표로 하며, 석탄화력발전 가동 중단 등 강력한 감축 방안을 마련했다. 기후 조건에 따른 농도 전망과 관리 센터 가동 계획까지 포함된 핵심 정책이다.

환경부 는 24일 제20차 미세먼지 특별대책위원회 회의를 개최하고, 오는 12월부터 내년 3월까지 제8차 미세먼지 계절관리제 를 시행하기로 결정했다. 이번 조치는 최근 겨울철 고농도 미세먼지 발생 가능성이 높게 전망됨에 따라 사전적으로 대기 질을 관리하기 위한 것이다. 김진식 기후에너지 환경부 대기환경국 장은 세종시 정부세종청사에서 이같은 시행계획을 설명하며, 구체적인 감축 목표와 실행 방안을 소개했다.

계절관리제 감축 목표 및 전력 제한 방안

환경부는 8차 계절관리제 기간 동안 초미세먼지와 그 생성 원인이 되는 물질 약 13만 7천 톤을 감축할 계획이라고 밝혔다. 이러한 적극적인 감축 조치를 통해 해당 기간 중 초미세먼지 농도를 평균 19㎍/㎥ 수준으로 유지하겠다는 것이 정부측의 핵심 목표이다. 이는 지난 7차 계절관리제 기간 기록된 평균 21.5㎍/㎥보다 약 2.5㎍/㎥ 낮은 수치로, 전년대비 stricter한 기준이 적용된 것이다.

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특히 발전 분야의 감축 비중을 높이기 위해 공공 석탄화력발전기의 가동 조정이 결정되었다. 정부는 최소 15기에서 최대 18기의 공공 석탄화력발전기를 가동을 정지할 예정이며, 나머지 발전기도 최대 46기까지 출력을 기존 대비 80%로 제한하여 운영한다. 이러한 전력 감축 조치는 대기 정체가 우려되는 시기에 집중 적용될 전망이다.

기상 여건에 따른 오염 농도 예측 및 메커니즘

환경부는 향후 겨울철 미세먼지 농도 변화에 대한 예측치를 공개하며 관리의 필요성을 강조했다. 지난겨울 전국 초미세먼지 일평균 농도는 19.8㎍/㎥를 기록했으며, 일평균 농도가 36㎍/㎥ 이상인 '미세먼지 나쁨 이상일'은 올겨울에 더 많을 확률이 50%, 비슷할 확률이 30%, 적을 확률이 20%로 분석되었다.

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이러한 예측은 열대 동태평양 해수면 온도가 평년보다 높은 엘니뇨 현상 발생 가능성에 기인한다. 엘니뇨가 발생하면 필리핀해와 우리나라 동쪽에 고기압성 순환이 발달하는 빈도가 증가한다. 고기압성 순환이 강해지면 대기가 정체되어 국외에서 유입되거나 국내에서 발생한 미세먼지가 빠져나가지 못해 농도가 상승하는 구조이다.

다만 과학원은 고기압성 순환 발달로 인해 습윤한 공기가 유입되면 대기오염물질이 수분을 흡수하여 '2차 미세먼지'를 발생시키는 영향이 더 클 것으로 판단했다. 온난다습한 남서풍이 불어 눈비가 자주 내릴 경우 농도가 낮아질 수 있으나, 대기 정체와 습도 상승이 복합적으로 작용할 경우 오히려 오염이 장기화될 우려가 있는 것이다.

역대 대비 감축 성과 및 고농도 발생 원인

계절관리제의 효과는 통계적으로도 확인되었다. 연도별 12월부터 이듬해 3월까지 평균 초미세먼지 농도를 보면, 계절관리제가 처음 실시된 2019년에는 24.4㎍/㎥으로 2018년의 33.4㎍/㎥에서 대폭 하락했다. 이후 감소세를 유지하고 있으나, 기상 여건에 따라 고농도 미세먼지 상황이 반복되어 발생하는 문제도 상존한다.

실제로 7차 계절관리제 기간 중 총 8차례에 걸쳐 고농도 미세먼지 상황이 발생했다. 고농도 미세먼지는 대기 정체로 국내에서 발생한 미세먼지가 축적된 가운데, 국외에서 추가로 먼지가 유입되거나 국외에서 먼지가 반복해서 유입되는 상황에서 대기가 정체될 때 주로 발생한다. 이러한 메커니즘을 고려할 때 단순 감축 외에도 신속한 대응 체계가 필수적이다.

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대기질 통합관제센터 운영 및 주차 지원 확대

환경부는 이러한 대응력을 강화하기 위해 한국환경공단에 '대기질 통합관제센터'를 설치한다. 이 센터는 미세먼지 예보와 대기환경측정망 자료를 종합적으로 분석하여, 오염이 우려되는 지역이나 먼지가 비정상적으로 많이 배출되는 사업장을 즉시 선별한다. 선별된 정보는 유역(지방)환경청과 지자체에 전달되어 신속한 조치로 이어지도록 하는 것이 핵심 기능이다.

아울러 지난 계절관리제 기간 환경부 산하 기관에서 도입된 전기·수소차 전용 주차 구역 확대 조치가 전국적으로 확산된다. 서울, 경기, 세종, 전남광주 등 4개 지방자치단체에서도 해당 제도가 도입되어 대중의 친환경차 사용 유도가 기대된다. 한성숙 국무총리는 제20차 미세먼지 특별대책위원회 회의에서 관련 발언을 하며 정책 이행의 중요성을 강조한 바 있다.