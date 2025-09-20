환경부, 지리산 케이블카 사업 제동…영호남 노선 협의 '필수'

환경부가 지리산 케이블카 설치 사업에 대해 영호남 지자체 간의 노선 협의를 요구하며 제동을 걸었습니다. 환경부는 국립공원 내 케이블카 난립을 막기 위해 영호남의 자율적인 노선 협의를 강조했으며, 환경단체의 반발도 이어지고 있습니다.

환경부 가 경남도의 지리산 케이블카 설치 사업에 대해 ‘ 영호남 노선 협의 ’를 요구하며 제동을 걸었습니다. 산청군 은 2023년 5월 29일 ‘ 지리산 케이블카 설치를 위한 국립공원 계획 변경 신청서’를 환경부 에 제출했지만, 환경부 는 2023년 6월 산청군 이 제출했던 기존 신청서가 미흡하다는 판단을 내렸습니다. 이에 따라 산청군 은 5억 4천만 원의 예산을 들여 경제성 분석 등 용역 결과를 보강하여 다시 신청했습니다. 산청군 은 2011년부터 현재까지 지리산 케이블카 설치를 위해 총 5차례에 걸쳐 신청서를 제출했습니다. 이 사업은 중산리 주차장에 하부정류장을 설치하고, 유암폭포 인근에 상부정류장을 설치하며, 중간 지주 9개를 세우는 것을 골자로 합니다. 총 길이 4.2km로 예상 사업비는 1220억 원에 달합니다. 2023년 2월 ‘설악산 국립공원 오색 케이블카 설치 사업’이 환경부 의 ‘조건부 승인’을 받으면서 전국적으로 케이블카 설치에 대한 관심이 높아졌습니다.

경남도는 당시 산청군과 함양군이 각각 추진하던 지리산 케이블카 설치 사업을 단일 노선으로 확정하고 환경부에 심의를 요청했습니다. 하지만 지난 6월 경남도와 산청군 관계자가 환경부를 방문하여 사업을 설명했음에도 불구하고 환경부는 부정적인 입장을 고수했습니다. 환경부는 국립공원 내 케이블카 난립을 방지하기 위해 영호남 간의 자율적인 노선 협의가 필요하다는 입장을 밝혔습니다. \현재 지리산 케이블카 설치는 경남 산청군, 전남 구례군, 전북 남원시 등 3개 지자체가 각각 추진하고 있습니다. 환경부는 ‘1개 국립공원에 다수의 사업계획 신청 시 지자체들의 자율 조정을 유도한다’는 국립공원위원회의 ‘국립공원 삭도(케이블카) 설치 기본 방침’을 유지하고 있습니다. 환경부 관계자는 “경남이 신청한 케이블카 사업은 국립공원 삭도 설치 기본 방침에 부합하지 않는다”며 “지리산 3개 지자체 간의 노선 조정이 필요하다”고 강조했습니다. 환경단체의 반발 또한 거세지고 있습니다. ‘지리산케이블카반대산청주민대책위원회’는 용역 예산을 들여 케이블카를 재신청한 이승화 산청군수를 지방재정법과 국가재정법 위반 혐의로 산청경찰서에 고발했습니다. 대책위 관계자는 “산청 노선의 절반과 상부정류장이 자연공원보존지구에 위치하고 있음에도 불구하고 사업을 강행하려 한다”며 “산청군이 거액의 용역비를 들여 사업을 재신청한 것은 예산 낭비이며 관련 법 위반”이라고 비판했습니다. 경남도와 산청군 관계자는 “환경부가 신청 내용을 심의 안건으로 상정하지 않고 있다”고 밝히면서도 “케이블카 설치를 위해 지속적으로 노력하겠다”는 입장을 밝혔습니다. 이번 환경부의 결정은 지리산 케이블카 사업의 향방에 중대한 영향을 미칠 것으로 보입니다.\결론적으로, 환경부는 지리산 케이블카 설치 사업에 대해 영호남 간의 합의를 전제 조건으로 내걸고 있습니다. 이는 국립공원 내 케이블카 사업의 무분별한 확대를 막고, 자연 생태계 보전을 위한 환경부의 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다. 지리산 케이블카 사업을 둘러싼 이해관계와 갈등은 앞으로도 지속될 전망입니다. 환경단체의 반대와 지자체의 추진 의지가 팽팽하게 맞서는 가운데, 환경부의 최종 결정이 어떤 방향으로 흘러갈지 귀추가 주목됩니다. 특히, 영호남 지역 간의 합의를 이끌어내는 과정이 사업 성패의 핵심 요소가 될 것으로 보입니다. 또한, 산청군이 추가적인 노력을 통해 환경부의 요구 조건을 충족시킬 수 있을지도 중요한 관전 포인트입니다. 앞으로 지리산 케이블카 사업은 환경 보호와 지역 개발 사이의 균형점을 찾는 과정에서 여러 난관에 직면할 것으로 예상됩니다. 결국, 지속 가능한 개발을 위한 합리적인 해법을 도출하는 것이 이 사업의 성공적인 마무리를 위한 핵심 과제가 될 것입니다. 현재 진행 상황과 관계자들의 노력에 따라 지리산 케이블카 사업의 미래가 결정될 것입니다





