환경미화원의 그림자, 악성중피종: 석면 위험과 산재 인정의 현실

석면 노출로 인한 악성중피종은 치명적인 암으로, 환경미화원과 같이 폐기물 처리 현장에서 일하는 노동자들에게 큰 위협이 됩니다. 이 기사에서는 악성중피종의 발병 원인, 잠복 기간, 증상, 치료의 어려움과 더불어, 환경미화원의 석면 노출 경로와 산재 인정의 어려움을 심층적으로 다룹니다. 또한, 신속하고 공정한 산재 판정을 통해 환경미화원의 생존권을 보호해야 한다는 점을 강조합니다.

악성중피종 은 흉막, 복막의 중피세포에서 발생하는 치명적인 암으로, 진단 후 생존 기간이 매우 짧고 치료법이 제한적입니다. 이 암은 석면 노출과 깊은 관련이 있으며, 특히 80~90%의 환자가 석면 노출로 인해 발병합니다. 국제암연구소(IARC)는 석면을 확실한 발암 물질로 분류하고 있으며, 폐암보다 적은 양의 석면에 노출되어도 발생할 수 있습니다. 악성중피종 은 30년 이상의 긴 잠복기를 거쳐 발병하기 때문에, 석면 사용이 많았던 시기 이후 시간이 지나면서 환자 수가 증가하는 추세입니다. 한국은 1970년대 경제 개발 과정에서 석면을 대량으로 사용했고, 2009년에야 석면의 제조, 수입, 사용이 전면 금지되었습니다. 그러나 그 이전에 지어진 건물과 제품에는 여전히 석면이 포함되어 있으며, 특히 슬레이트 건축물은 철거 과정에서 석면 노출의 위험을 안고 있습니다. 현재 지자체에서는 슬레이트 건축물 철거를 지원하는 정책을 시행하고 있지만, 석면 문제는 여전히 심각합니다.

\석면의 위험은 과거의 문제만은 아닙니다. 현재 건물 철거 현장이나 폐기물 처리 현장에서는 보이지 않는 석면 섬유가 대기 중으로 흩날리고 있으며, 이는 환경미화원들에게 심각한 건강 문제를 야기할 수 있습니다. 환경미화원은 쓰레기 수거 및 처리 과정에서 다양한 유해 물질에 노출되며, 폐암 발병 위험이 높습니다. 최근에는 사용자 측에서도 노동자의 유해 요인 노출을 줄이기 위한 노력을 기울이고 있지만, 환경미화원의 악성중피종 산재 인정 사례는 상대적으로 적습니다. 악성중피종은 희귀 암이며, 석면 노출과 발병 사이의 긴 잠복기로 인해 직업력과의 연관성을 입증하기 어렵기 때문입니다. 국내 악성중피종 환자 중 석면 노출 직업력이 확인된 비율은 42%이며, 환경 노출까지 포함하면 60% 수준입니다. 환경미화원이 석면에 노출될 수 있는 경로는 다양합니다. 1999년부터 2008년까지 석면 슬레이트가 일반 쓰레기와 함께 배출 및 매립되었고, 석면 함유량이 적은 제품 또한 오랫동안 일반 폐기물로 분류되었습니다. 이로 인해 환경미화원은 쓰레기 수거 과정에서 석면에 노출될 위험이 높습니다. 특히 쓰레기 수거 차량에서 폐기물을 압착하는 과정에서 비산 먼지와 분진이 발생하며, 환경미화원들은 이러한 유해 물질을 그대로 흡입할 수밖에 없습니다. 또한, 매립 과정에서 제대로 복토가 이루어지지 않으면 석면이 포함된 폐기물이 노출되어 환경미화원들이 위험에 노출될 수 있습니다. 소각장과 재난 발생 시에도 환경미화원은 석면 폐기물에 노출될 위험이 있으며, 제대로 된 보호 장비가 지급되지 않는 경우도 많습니다.\산업재해보상보험법 시행령은 '직업적으로 석면에 노출된 후 10년 이상 경과해 발생한 악성중피종'을 업무상 질병으로 규정하고 있습니다. 근로복지공단의 지침 또한 악성중피종 산재 인정에 있어 석면 노출의 확인과 조직 병리학적 진단을 중요하게 여깁니다. 수십 년간 석면 함유가 의심되는 폐기물을 아무런 보호 장비 없이 취급해 온 환경미화원의 구체적인 직업력이 확인된다면, 악성중피종의 업무 관련성을 충분히 인정할 수 있습니다. 악성중피종은 진단 시 이미 말기인 경우가 많고, 효과적인 치료법이 제한적이므로, 산재 인정 여부를 놓고 시간을 낭비하는 것은 환자의 치료 기회를 앗아가는 것과 같습니다. 환경미화원의 악성중피종 사건에 대해 노출 경로와 직업력이 구체적으로 입증된다면, 신속한 판단이 필요합니다. 공단의 신속하고 공정한 판단은 재해자와 그 가족의 생존권과 직결되는 문제입니다. 보이지 않는 먼지 속에서 우리의 안전을 지켜온 환경미화원에게 사회는 최소한의 책임을 다해야 합니다. 이 기사는 한국노동안전보건연구소 월간 일터 4월호에도 실립니다





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