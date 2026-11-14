화천대유 김만배, 대장동 뇌물 은폐 위한 돈으로 진술 변경

대장동 개발 스캔드렁 관련 민사재판에서 김만배 등이 수사에 제출한 진술이 거짓이었음을 시인하며, 특검사 임명 전 진상 규명 기대감이 높아지고 있다.

서울중앙지법 민사29부(부장판사 고승일)는 최근 대장동 개발 사건 관련 민사 소송에서 정재창 의 변론을 진행했다. 이 자리에서 화천대유자산운용의 최대 주주 김만배 와 개발 참여자 남욱이 검찰 조사 당시의 진술을 번복하며, 정재창 에게 전달한 150억 원이 기여도가 아닌 침묵을 위한 대가였다고 증언했다.

은폐를 위한 돈, 150억 원의 실체

정재창은 대장동 개발 초기 참여자이자 회계사 정영학에게 앞서 합의한 금액 30억 원의 잔금을 지급해 달라고 요구하며 소송을 제기했다. 당시 정재창은 정영학으로부터 90억 원을 받아야 하지만 그중 60억 원만 받았다고 주장해, 나머지 30억 원을 청구한 것이다.

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그러나 김만배와 남욱은 법정에서 정재창이 받은 150억 원 전액이 프로젝트 기여도에 대한 보상이 아니었다고 밝혔다. 김만배는 정재창이 성남도시개발공사 기획담당관을 지내던 유동규에게 뇌물을 건넸다는 사실을 폭로하지 않도록 막기 위한 비용이었다고 진술했다.

김만배는 정재창에게 유동규 관련 비리가 외부에 노출되는 것을 막기 위해 150억 원을 줬다고 주장했다. 그는 자신이 직접 뇌물을 건네지는 않았지만, 프로젝트 파산을 우려해 정재창이 유동규 뇌물 사실을 폭로하지 않도록 하겠다고 약속한 것으로 나타났다.

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남욱은 정재창이 자신에게 자살을 강요하며 지속적으로 괴롭혔다고 증언했다. 정재창은 자신이 프로젝트에서 이탈한 이후에도 개발 이익의 일부를 요구해 왔으며, 이에 파트너들과 갈등을 빚은 것으로 전해졌다.

검찰 부당 수사 및 구속 우려로 변명

김만배와 남욱은 검찰이 불기소 결정을 내린 이유와 관련, 검찰이 사실을 정확히 파악하지 못했다고 비판했다. 김만배는 검찰의 별도 수사로 구속될까 봐 두려워하여 일부만 진술했다고 밝혔다. 그는 검찰이 자신을 폭력 및 협박 사건 공범으로 몰아가려 했다고 주장했다.

김만배는 회계사 정영학이 자신을 대통령 선거 관련 사건의 주요 피의자로 몰아세우려 했다고도 설명했다. 이러한 두려움 때문에 검찰 조사 당시 사실을 모두 밝히지 못했고, 검찰의 불기소 결정도 사실 확인 없이 내려졌다고 우려했다.

남욱도 유사한 입장을 보였다. 그는 정재창이 자신에게 협박을 가했고, 이를 막기 위해 거짓 진술을 할 수밖에 없었던 상황이었음을 강조하며, 검찰의 수사가 공정하지 않았다고 재차 비판했다.

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거짓 진술 특검, 대장동 재조사 전망

대장동 개발 사건과 관련해 허위 공소장 제출 특검이 임명되면, 이번 민사 재판에서의 진술 변경이 중요한 단서가 될 전망이다. 김만배와 남욱의 법정 진술은 검찰 수사와 불기소 결정의 근본적인 전제를 흔드는 내용이다.

이번 진술 변경은 대장동 사건 관련자들의 책임 소재와 검찰 수사의 공정성에 대한 또 다른 논쟁을 불러일으킬 것으로 보인다. 특검은 검찰이 누락했던 사실 관계를 파악하기 위해 이번 변론 내용을 집중적으로 검토할 가능성이 높다.

정재창은 대장동 개발 초기부터 프로젝트에 참여한 이후 개발 이익 배분 문제로 갈등을 빚었다. 정재창은 프로젝트 참여도를 강조하며 추가 수익을 요구해 왔고, 파트너들은 이를 불법적인 요구로 간주해 갈등이 심화됐다.

정영학은 정재창이 유동규 뇌물 사실을 폭력적으로 협박하며 60억 원을 뜯어냈다고 주장하며, 합의 무효를 주장했다. 이번 재판은 이러한 불법적인 요구와 은폐 작업이 얼마나 구조화되어 있었는지를 규명하는 계기가 될 것으로 예상된다.