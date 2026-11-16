미국의 대중국 첨단 반도체 수출통제 강화에 따라 중국이 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 화웨이의 어센드 칩과 딥시크의 소프트웨어를 결합한 우회 혁신 전략을 추진하고 있다.

미국의 대중국 첨단 반도체 수출통제 강화 조짐과 관련해 중국 인공지능(AI) 산업계가 엔비디아 없는 생태계 구축에 박차를 가하고 있다. 이 과정에서 중국 스타트업 딥시크 와 반도체 기업 화웨이 가 각기 소프트웨어와 하드웨어 분야에서 중심축을 담당하며 기술적 우회 전략을 주도하고 있다. 특히 미국 내 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 개인적 스캔들로 인한 규제 재강화 우려가 커짐에 따라, 중국 기업들은 자국산 칩을 다수 연결하거나 계산량을 최적화하는 방식으로 고성능 연산을 확보하려는 움직임을 보이고 있다.

화웨이 어센드와 딥시크의 기술 동맹

화웨이는 자체 개발한 인공지능 반도체 어센드를 대규모로 연결하는 슈퍼노드 시스템 아틀라스 950을 개발 중이다. 이 시스템은 최대 8192개의 칩을 하나의 연산망으로 묶어 설계된 것으로, 개별 칩의 성능 부족을 시스템 차원의 대량 병렬 처리로 보완하는 전략을 취하고 있다. 화웨이는 지난 7월 상하이에서 열린 세계인공지능콘퍼런스에서 1024개의 칩을 연결한 실제 시스템 모델을 처음 공개하며 기술 역량을 입증했다. 이어 지난 9월에는 어센드 칩 128개를 연결한 시스템의 연산 및 통신 기능을 최적화하는 기반과 개방형 개발 도구 타일랭을 공개했다. 이는 미국의 소프트웨어 독점 환경인 엔비디아의 쿠다 의존도를 낮추기 위한 신속한 대응으로 평가된다. 이와 함께 중국 AI 스타트업 딥시크는 이러한 하드웨어 인프라 위에서 작동할 모델 최적화 및 계산량 절감 기술을 제공하며 생태계 완성도를 높이고 있다.

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중국 내 인공지능 가속기 시장 점유율 현황

시장조사업체 아이디시딕의 자료에 따르면 올해 상반기 중국 데이터센터용 인공지능 가속기 출하량 점유율에서 엔비디아가 34%로 1위를 차지했지만, 화웨이가 28%로 그 뒤를 바짝 따라잡고 있다. 알리바바의 티헤드가 7%, 바이두의 쿤룬신이 4%의 점유율을 기록하며 신진 업체들도 시장에 진입한 상태다. 그러나 이러한 출하량 점유율이 곧 바로 연산 성능이나 매출 경쟁력을 의미하지는 않는다. 로이터 통신은 지난 13일 중국에서 엔비디아 칩을 기반으로 한 인공지능 연산 시설 사업 규모가 230억위안, 약 4조 6천억 원에 달한다고 보도했다. 이는 중국 기업들이 국외 데이터센터의 엔비디아 연산 능력을 확보하려는 desperate 한 노력의 결과물로 해석된다.

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엔비디아 대체의 기술적 한계와 비용 문제

중국산 칩의 성장에도 불구하고 엔비디아를 완전히 대체하는 데에는 명확한 난제가 존재한다. 칩의 수를 늘리면 전력 소모량이 증가하고 냉각 및 통신 비용이 함께 상승하여 비효율성이 발생할 수 있다. 또한 소프트웨어 생태계의 격차는 아직 극복하기 어려운 장벽으로 남아있다. 대규모 서비스 환경에서 장기간 안정적인 성능을 유지하는 기술력 또한 중국이 해결해야 할 과제로 꼽힌다. 리지 리 미국 아시아소사이어티 정책연구소 연구원은 중국 반도체 기업들은 엔비디아의 곤경 속에서 반등했으나, 중국 AI 개발사들은 여전히 엔비디아 생태계에 크게 의존하고 있다고 지적했다. 이번 사태는 중국에게 새로운 기회이자 동시에 심각한 골칫거리가 될 수 있다는 분석이다.

미국의 추가 차단 정책과 미래 전망

미 정부는 국외 서버를 통한 중국 기업의 첨단 칩 원격 이용을 차단하는 방안을 추진 중이며, 이는 중국의 자립 기술 개발 속도에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 권석준 성균관대 교수는 중국산 시스템이 내수 시장에서는 경쟁력을 갖추게 되겠지만, 전력 대비 성능과 전체 운영 비용을 중시하는 세계 시장에서 엔비디아를 당분간 대체하기는 어렵다고 평가했다. 중국은 여전히 자국산 칩 수천 개를 연결하는 방식과 AI 모델 계산량을 줄이는 방식을 통해 엔비디아 없는 인공지능 구동 방법을 찾고 있다. 화웨이의 하드웨어 연결 기술과 딥시크의 소프트웨어 최적화가 이러한 도전 과제를 얼마나 효과적으로 해결할지가 향후 중국 AI 산업의 향방을 결정할 핵심 변수가 될 것이다.