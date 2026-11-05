화성 제암리 학살 사건 107주기, 드라마效应로 관심 집중

1919년 제암리 학살 사건 유적지가 드라마의 모티브가 되며 재조명받고 있다. 화성시독립운동기념관과 순국기념탑의 의미와 일본 정부의 무책임한 태도를 살펴본다.

1919년 4월 15일, 경기도 수원군 향남면 제암리 (현재의 화성시 만세구 제암리) 제암교회 앞에는 마을 사람들이 하나둘 모여들었다. 일본군이 화성 일대에서 벌어진 3·1운동 관련자들을 소집했기 때문이다. 일본군은 당시 운동 진압 과정에서 심한 고문을 가한 것을 사과하기 위해 모였다고 명분을 내세웠다. 그러나 그것은 함정이었고, 일본군은 교회의 문을 잠가 버린 뒤 무방비 상태의 시민들에게 집중 사격을 가했다.

제암리 학살 사건의 진상과 희생자 기록

이 사건으로 독립운동가 23명이 무참히 목숨을 잃었다. 일본군은 범죄 현장을 은폐하기 위해 교회와 마을 곳곳에 방화를 자행했다. 최근 tvN 드라마가 큰 인기를 끌면서 107년 전 이 사건이 다시 한번 주목받고 있다. 드라마 속 '계암리 학살 사건'은 제암리 학살 사건을 모티브로 하고 있어 세간의 관심이 집중되고 있다.

Also read 베를린의 신여성은 왜 부엌칼을 들었나

추모 유적지의 상징적 구조와 역사적 의미

사건 현장에는 3·1운동순국기념탑이 세워져 있다. 탑의 높이는 4.15m로, 학살이 벌어진 4월 15일을 상징적으로 나타낸다. 기념탑 앞에는 최근 누군가가 기증한 추모의 꽃다발이 놓여 있다. 인근에는 당시 희생된 독립운동가들의 거주지가 보존되어 있으며, 기념탑 뒤 언덕에는 희생자 23명의 합동묘역이 위치해 있다.

이 일대는 제299호 사적 '제암리 3·1운동순국유적'으로 지정되어 관리되고 있다. 3·1운동 관련 유적 중 사적으로 지정된 곳은 서울 탑골공원, 천안 아우내 장터, 그리고 제암리 등 단 3곳뿐이다. 이는 이 사건이 한국 현대사에서 가지는 중대성을 방증한다. 유적지 관리의 중요성을 강조하는 동시에, 국가 차원의 공식적인 인정과 보존의 필요성을 시사한다.

Advertisement

화성시독립운동기념관의 재개관과 전시 구성

기념탑 건너편에는 화성시독립운동기념관이 건립되어 있다. 기념관은 묘역 바로 옆에 있다가 2024년 4월 15일 제암리 학살 사건 105주기를 맞아 이전했다. 원래 기념관 자리는 복원된 '제암교회'가 사용 중이다. 지하에 위치한 새 기념관은 천장에 빛이 들어오는 구조로 설계되었다. 이는 과거에서 미래로 나아감을 상징하는 공간적 메시지다.

기념관을 둘러싼 거대한 돌벽과 풀은 화성의 3·1운동을 주도했던 '민초(民草)'를 상징한다. 기념관은 제암리 학살 사건뿐만 아니라 당시 화성 일대에서 벌어진 3·1운동의 역사를 자료와 유적을 통해 상세히 기록하고 있다. 화성 지역의 저항 의식은 그 어느 곳보다 격렬했으며, 전국적으로 일본인이 숨진 유일한 지역이다.

화성 지역 3·1운동의 격렬함과 국제적 주목

1919년 3월 21일 동탄에서 시작된 3·1운동 물결은 송산, 서신, 우정, 장안, 향남, 팔탄 등 화성 일대로 확산되었다. 일제 식민 통치 기구인 면사무소와 경찰관 주재소가 주요 공격 대상이 되었다. 이 과정에서 일본인 순사 2명이 숨지는 결과가 나왔다. 일본군은 화성 지역의 거센 독립 의지를 꺾기 위해 제암리 학살 사건을 기획했다.

이 만행은 훗날 외국인 선교사, 외교관, 기자들에 의해 기록으로 남겨져 국제 사회에 알려졌다. 기념관은 총 5부로 구성된 상설전시를 통해 이 과정을 상세하게 다룬다. 지하는 과거를, 천장 밖으로 보이는 하늘은 미래를, 창을 통해 들어오는 빛은 희망을 상징한다. 이러한 공간적 상징성은 방문객에게 깊은 인상을 남긴다.

Advertisement

일본의 공식 사과 부재와 미래의 과제

107년이 흘렀지만, 제암리 상처는 여전히 치유되지 못하고 있다. 제암리 학살 사건 희생자의 후손들은 일본의 공식적인 사 사과를 요구하고 있다. 일본 정부는 이 사건과 관련해 단 한번도 사과한 적이 없다. 유적지와 기념관은 도심에서 멀리 떨어진 곳에 위치해 교통 여건이 좋지 않음에도 불구하고, 최근 드라마의 영향으로 방문객이 늘고 있다.

화성시 관계자는 드라마 배경지에 대한 문의 전화가 늘어났다고 밝혔다. 정명근 화성시장도 SNS를 통해 일제의 보복 학살을 강력히 규탄했다. 시장은 이 드라마가 선열들의 희생과 독립정신을 기억하고, 오늘 우리가 누리는 자유와 평화의 소중함을 되새기는 계기가 되기를 바란다고 밝혔다. 역사적 교훈을 통해 미래의 평화로운 사회를 모색해야 한다.