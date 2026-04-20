화물연대 조합원 사망 사고 현장 찾은 고용노동부 장관, 대화 통한 사태 해결 강조

원청과의 직접 교섭을 요구하던 화물연대 조합원이 물류센터 앞 집회 중 차량에 치여 사망한 사건과 관련해, 김영훈 고용노동부 장관이 현장을 방문하여 노사 간의 대화와 중재를 통한 조속한 사태 수습을 약속했다.

최근 경남 진주시 정촌면에 위치한 BGF로지스 진주센터 앞에서는 원청업체와의 직접 교섭을 요구하며 평화적인 집회를 이어가던 화물연대 조합원들에게 비극적인 사고가 발생했습니다. 지난 20일 오전 10시 32분경, 집회 현장으로 진입하던 회사 측 대체 차량인 2.5t 트럭이 조합원들을 덮치면서 안타깝게도 1명이 사망하고 2명이 부상을 입는 참변이 벌어졌습니다. 이는 지난달 10일 노랑봉투법 으로 불리는 개정 노동조합 및 노동관계조정법이 시행된 이후, 원청사와의 직접 교섭을 주장하는 과정에서 발생한 첫 노동자 사망 사례라는 점에서 사회적 파장이 매우 큽니다. 노동계와 시민사회는 이번 사건을 단순한 교통사고가 아닌 구조적인 노동 탄압의 결과라며 강력하게 반발하고 있습니다. 이러한 긴박한 상황 속에서 김영훈 고용노동부 장관은 사건 당일 밤 10시경 사고 현장을 직접 방문하여 화물연대 집행부와 긴급 회동을 가졌습니다.

현장에서 이동국 화물연대 위원장은 이번 비극이 회사의 노조 탄압과 이를 비호하는 공권력의 행태가 결합하여 발생한 인재라고 지적하며, 사건의 진상 규명과 책임자 처벌, 그리고 숨진 조합원의 명예 회복을 위해 정부가 적극적으로 나설 것을 강력히 촉구했습니다. 김 장관은 사고 현장이 담긴 영상을 확인한 후 깊은 충격과 유감을 표명하며, 노동조합의 투쟁 또한 결국 대화의 장을 열기 위한 과정임을 인정하고 대화를 통한 사태 해결이 유일하고도 확실한 방법이라는 입장을 밝혔습니다. 김 장관은 이번 사태를 수습하기 위해 고용노동부뿐만 아니라 국토교통부 등 관련 부처와 긴밀히 협력하여 노사 양측이 하루빨리 대화 테이블에 앉을 수 있도록 지혜를 모으겠다고 약속했습니다. 그는 특히 노사 갈등 해결에 있어 형식적인 절차에만 매몰되다 보면 실질적인 대화의 기회를 놓치고 감정의 골만 깊어질 수 있음을 지적하며, 정부가 균형 잡힌 시각에서 조정자 역할을 수행할 것임을 강조했습니다. 이번 사고는 원청업체와 하청 노동자 간의 교섭권 문제가 우리 사회의 뜨거운 감자로 떠오른 가운데 발생한 사건인 만큼, 정부의 이번 개입이 향후 노사 관계의 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 정부는 추후 재발 방지 대책을 마련하고 당사자 간의 벽을 허무는 데 행정력을 집중하겠다고 덧붙였습니다





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화물연대 고용노동부 노사협의 산업재해 노랑봉투법

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