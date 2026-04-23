화물연대 집회 현장 비조합원 운전자 살인 혐의 구속… 관련자 잇따라 구속

화물연대 집회 현장에서 화물차로 노조원을 치어 숨지게 한 혐의로 비조합원 운전자가 구속되었습니다. 집회 과정에서 경찰관을 다치게 한 조합원과 자해 및 위협 혐의를 받는 조합원도 잇따라 구속되었습니다. 화물연대는 CU 운영사와의 교섭 촉구 및 경찰 과잉진압 재발 방지를 요구하며 연좌농성을 이어가고 있습니다.

화물연대 집회 현장에서 발생한 안타까운 사망 사건과 관련하여, 비조합원 운전자가 살인 혐의로 구속되는 등 관련자들에 대한 법적 조치가 신속하게 이루어지고 있습니다. 지난 20일 경남 진주시 정촌면 CU진주물류센터 앞 집회 현장에서 2.5톤 탑차를 몰아 화물연대 조합원들을 들이받아 50대 조합원 1명을 사망하게 하고 2명을 부상시킨 혐의를 받는 40대 비조합원 운전자 A씨는 23일 창원지법 진주지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 도주 및 증거인멸 우려가 있다는 이유로 구속영장이 발부되었습니다.

A씨는 경찰 조사에서 현장 상황이 혼란스러워 빠르게 벗어나려 했을 뿐 고의성은 없었다고 진술했지만, 법원은 살인의 미필적 고의가 있다고 판단하여 살인 혐의를 적용했습니다. 이 사건은 단순 교통사고를 넘어, 노조 집회 현장에서 발생했다는 점에서 사회적으로 큰 파장을 불러일으키고 있습니다. 특히 화물연대는 이번 사고가 CU를 운영하는 BGF리테일과 물류 자회사 BGF로지스의 교섭 태도와 경찰의 과잉진압 때문이라고 주장하며, 성실한 교섭과 과잉진압 재발 방지를 요구하며 연좌농성을 이어가고 있습니다.

뿐만 아니라, 화물연대 집회 과정에서 경찰관들을 다치게 한 조합원 역시 구속되었습니다. 60대 조합원 B씨는 지난 20일 오후 CU진주물류센터 바리케이드를 향해 차량을 운전하여 경찰 3명을 다치게 한 혐의로 특수공무집행방해 등의 혐의를 받아 구속영장이 발부되었습니다. 법원은 B씨에 대해서도 도주 우려가 있다고 판단했습니다. 또한, 집회 현장에서 흉기를 이용해 자해를 시도하거나 경찰을 위협한 50대 조합원도 도주 우려로 구속되는 등, 집회 관련 법질서 위반 행위에 대한 단속이 강화되고 있습니다.

이러한 일련의 사건들은 노조 집회 과정에서 발생할 수 있는 안전 문제와 법적 책임에 대한 심각성을 다시 한번 일깨워주고 있습니다. 화물연대는 이번 사건들을 계기로 더욱 강력하게 자신들의 요구를 관철하겠다는 의지를 보이고 있으며, BGF리테일과 BGF로지스는 사태 해결을 위한 적극적인 노력을 기울여야 할 것입니다. 또한, 경찰은 집회 및 시위에 관한 법률에 따라 안전 확보와 법질서 유지를 위한 적절한 조치를 취해야 할 것입니다. 이번 사건은 단순히 개인의 범죄 행위를 넘어, 화물연대와 BGF리테일 간의 갈등, 그리고 노조 집회 현장에서의 안전 문제라는 복합적인 요인이 얽혀 발생한 사건으로 분석됩니다.

화물연대는 BGF리테일의 불공정한 계약 관행과 열악한 노동 환경 개선을 요구하며 장기간 투쟁을 벌여왔습니다. 이러한 과정에서 BGF리테일과 화물연대 간의 갈등은 점차 심화되었고, 결국 이번과 같은 안타까운 사건으로 이어진 것입니다. 따라서 이번 사건을 해결하기 위해서는 BGF리테일과 화물연대가 서로의 입장을 이해하고, 상호 존중하는 자세로 대화에 임하는 것이 중요합니다. 또한, 정부는 노사 간의 갈등 해결을 위한 중재 역할을 적극적으로 수행하고, 화물연대의 요구 사항을 면밀히 검토하여 합리적인 해결 방안을 제시해야 할 것입니다.

더불어, 노조 집회 현장에서의 안전 확보를 위한 제도적 장치를 마련하고, 경찰의 과잉진압을 방지하기 위한 교육과 훈련을 강화해야 할 것입니다. 이번 사건을 통해 우리는 노사 간의 건강한 관계 구축과 안전한 노조 활동 보장을 위한 사회적 노력이 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫게 됩니다





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