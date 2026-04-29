화물연대-BGF로지스 잠정 합의, 특수고용 노동자 교섭 지위 인정 쾌거

화물연대와 BGF로지스가 잠정 합의에 이르면서 특수고용 노동자의 교섭 지위가 인정되고, 노란봉투법의 취지가 확대 적용될 가능성이 높아졌습니다. 이번 합의는 원청과 하청 노동자 간 교섭 보장이라는 중요한 의미를 지니며, 향후 초기업별 교섭으로 나아가는 발판을 마련했습니다.

화물연대 와 BGF로지스 의 협상이 막판 진통을 겪고 있는 가운데, 양측이 잠정 합의한 단체합의 서는 특수고용 노동자의 교섭 지위를 인정한 중요한 분기점이 될 것으로 평가받고 있습니다. 이번 합의는 그동안 교섭권을 보장받지 못했던 하청 화물기사들이 노동위원회 판단 없이 원청과 직접 교섭할 수 있는 사례로, 노란봉투법 의 취지가 확대 적용된 것으로 해석됩니다.

잠정 합의서에는 화물연대 활동 보장, 주 1회 유급 휴무 외에 분기별 1회 유급 휴가 추가 보장, 운송료 7% 인상 등의 내용이 담겼으며, 회사는 파업과 관련하여 화물연대에 민형사상 책임을 묻지 않기로 했습니다. 이번 합의는 화물기사와 같은 특수고용직의 교섭권 인정 여부를 둘러싼 논란에 종지부를 찍고, 향후 초기업별 교섭으로 나아가는 발판을 마련했다는 점에서 의미를 지닙니다. 특히 유급 휴가 보장은 특수고용 노동자에게 연차 휴가를 보장받지 못하는 경우가 많다는 점을 고려할 때 상당한 진전으로 평가됩니다.

그러나 화물운송업계의 다단계 하도급 구조와 낮은 운임, 열악한 노동조건 등 구조적인 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 노동계는 정부에 원청과의 직접 교섭을 제도적으로 보장하고, 다단계 하도급 구조를 해소하는 근본 대책 마련을 촉구하고 있습니다. 이번 잠정 합의는 노동위원회 판단을 거치지 않았지만, 원청과 하청 노동자 간 교섭 보장이라는 노란봉투법의 취지를 구현한 사례로, 기존 기업별 교섭 틀을 넘어 공급망 전체를 대상으로 한 교섭 가능성을 보여주었습니다.

서울지방노동위원회가 CJ대한통운과 한진을 상대로 한 화물연대의 교섭 요구 노동조합 확정공고 시정 신청을 인용한 것이 이번 합의의 전환점이 되었습니다. 김종진 일하는시민연구소장은 이번 합의가 노란봉투법의 취지를 반영하고 초기업별 교섭으로 나아가는 시금석을 놓았다고 평가하며, 그동안 법 적용 범위 밖으로 여겨졌던 영역에서 교섭이 성사되었다는 점을 강조했습니다. 한국노총 또한 특수고용 노동자의 법적 지위가 모호하여 노동권을 보장받지 못하는 것이 갈등의 원인이라고 지적하며, 정부와 국회가 노동자성 인정 기준을 확대하고 사용자 책임을 명확히 해야 한다고 주장했습니다.

화물연대 역시 핵심 요구는 반영되었지만 구조적 문제는 앞으로 개선해 나가야 할 과제라고 밝혔습니다. 이번 합의는 특수고용 노동자의 권익 향상에 중요한 발걸음이 되었지만, 지속적인 제도 개선과 노력이 필요함을 시사합니다





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화물연대 BGF로지스 단체합의 특수고용 노란봉투법

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