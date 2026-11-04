홍콩H지수 ELS 불완전판매 은행·증권사 과징금 3712억원 확정

금융위원회가 홍콩H지수 ELS 불완전판매와 관련해 은행 7곳과 증권사 6곳에 총 3712억4200만원의 과징금을 최종 확정했다. 금융위가 부과한 금전제재 가운데 역대 최대 규모이며, 최종 액수는 금융감독원 당초안보다 1조원 이상 적다.

금융위원회 가 4일 제19차 정례회의를 열고 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매와 관련해 은행 7곳과 증권사 6곳에 총 3712억4200만원의 과징금을 부과하기로 최종 확정했다고 밝혔다. 금융위원회 가 지금까지 부과한 금전제재 가운데 역대 최대 규모다.

금융위원회는 은행과 증권사의 ELS 판매 과정에서 금융소비자의 판단에 필요한 정보가 충분히 제공되지 않았다고 판단했다. 과태료도 함께 부과됐으며, 은행에는 17억7800만원, 증권사에는 16억1200만원이 각각 매겨졌다.

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홍콩H지수 ELS 은행 과징금 KB국민은행 1723억3400만원 최대

은행 가운데 과징금 규모가 가장 큰 곳은 KB국민은행으로, 금융위원회는 KB국민은행에 1723억3400만원의 과징금을 부과했다. KB국민은행에는 과태료 13억원도 함께 부과됐다.

하나은행은 924억7500만원의 과징금을 부과받았다. NH농협은행은 401억7500만원, 신한은행은 387억4500만원을 각각 부과받았다.

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SC제일은행은 179억원, 우리은행은 3억3100만원의 과징금을 부과받았다. 수협은행에는 과징금 없이 과태료 4200만원이 부과됐다.

증권사 제재 내용과 금융위원회의 위반 판단 근거

증권사 가운데서는 한국투자증권이 과징금 92억4500만원으로 가장 많은 금액을 부과받았다. NH투자증권에는 2300만원, 신한투자증권에는 1000만원, 미래에셋증권에는 400만원의 과징금이 각각 부과됐다.

KB증권과 삼성증권은 과징금 없이 과태료 처분을 받았다. KB증권에는 3억원, 삼성증권에는 10억원의 과태료가 부과됐다.

금융위원회는 일부 은행이 ELS 판매 과정에서 수익률 모의실험 결과를 누락하거나 손익구조를 지나치게 단순화해 설명했다고 봤다. 증권사에 대해서는 적합성·적정성 원칙 위반, 위험등급 관련 유의사항 누락, 부당권유 금지 위반이 있었다고 판단했다.

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홍콩H지수 ELS 과징금 감경 배경과 금감원 원안 대비 축소

최종 과징금 규모는 금융감독원이 당초 제시한 약 1조4000억원보다 1조원 이상 줄었다. 금융위원회 반려 이후 금융감독원이 지난 5월 다시 제출한 약 6000억원 규모의 안보다도 2000억원 이상 낮아졌다.

금융위원회는 회사별로 과징금을 30∼40%가량 감경한 것으로 알려졌다. 감경 과정에서는 은행들이 부당이득 규모를 웃도는 약 1조4000억원의 피해배상을 실시한 점이 반영됐다.

관련 민사소송에서 일부 은행이 승소한 점도 감경 요인으로 고려됐다. 아울러 불완전판매가 금융소비자보호법 시행 초기 계도기간에 발생했다는 점도 함께 참작됐다.

금융위원회는 이번 제재가 주요 금융기관을 대상으로 한 금융소비자보호법 위반 첫 대형 사례인 만큼 법과 원칙에 따라 엄정하면서도 합리적인 수준에서 제재를 결정했다고 설명했다. 금융당국은 2023년 11월 홍콩H지수 ELS 불완전판매 실태조사에 착수한 지 약 3년 만에 최종 결론을 내렸다.