홍콩의 건축, ‘초개인화’ 여행 트렌드 이끌다

코로나 팬데믹 이후 건축이 개인 취향을 드러내는 문화 코드로 부상하면서 홍콩의 건축 투어 상품이 인기를 얻고 있다. 세계적인 건축가들의 작품이 즐비한 홍콩에서 정태종 교수의 추천을 따라 HSBC 본점, 뱅크 오브 차이나 타워, 그리고 최근 가장 주목받는 ‘더 헨더슨’ 등 독특하고 혁신적인 건축물들을 탐방하며 도시의 새로운 매력을 발견하는 건축 여행이 각광받고 있다.

홍콩은 한국인들이 선호하는 여행지 중 하나로, 동서양이 교차하는 도시 풍경, 화려한 야경, 세련된 쇼핑센터, 그리고 풍부한 식도락 문화 덕분에 오랜 시간 사랑받아 왔다. 최근에는 여기에 ‘ 건축 투어 ’라는 새로운 매력이 더해졌다. 코로나 팬데믹을 거치면서 집에 대한 인식이 변화하며 개인의 취향을 드러내는 문화 코드로 자리 잡았고, 이러한 흐름은 여행에도 영향을 미쳐 요 몇 년 사이 ‘건축 기행’ 관련 여행 상품이 부쩍 늘었다. ‘유럽 건축 기행’, ‘서울 도시 투어’, ‘원도심 건축 여행’ 등 다양한 테마의 상품들이 등장하고 있으며, 이는 지난해 말 BBC가 제시한 ‘2026년 여행 트렌드’와도 맥을 같이 한다. 즉, ‘모두가 비슷한 여행을 하는 시대는 끝났다’는 것이다. 이러한 ‘초개인화’ 흐름 속에서 ‘건축’은 중요한 관심사로 떠오르고 있다. 홍콩은 걷거나 대중교통을 이용해 건축 여행을 즐기기에 최적의 도시이며, 세계적인 건축가들의 작품들이 도시 곳곳을 장식하고 있다.

건축 여행서를 다수 출간한 정태종 홍익대 건축공학부 교수의 추천을 따라 홍콩의 건축물들을 살펴보는 것은 매우 흥미로운 경험이 될 것이다. 원래 치과의사였던 그는 30대 중반 여행 중 건축에 매료되어 이후 국내와 미국, 네덜란드 등에서 건축을 공부하며 자신만의 독특한 시각을 구축해왔다. 정 교수는 건축이 사회학, 역사 등 기초 학문과 깊이 연결되어 있으며, 공간을 시각화하는 건축의 매력을 자신만의 방식으로 풀어내는 것에 큰 즐거움을 느낀다고 말한다. 그의 추천 목록 중 일부를 따라가 보았다. 지난달 27일 아침 9시, 홍콩섬의 번화가인 센트럴역에 도착했다. 정 교수는 과거 센트럴 지역을 ‘피겨’와 ‘솔리드’라는 건축 개념이 투영된 홍콩의 수직성과, ‘그라운드’와 ‘보이드’라는 개념이 드러난 홍콩의 수평성을 동시에 보여주는 대표적인 지역으로 설명한 바 있다. ‘피겨’는 건물의 형태나 재질 등을, ‘솔리드’는 벽, 지붕, 바닥 등 건물을 채운 실질적인 덩어리를 의미하며, ‘그라운드’는 건물 주변 환경이나 배경, ‘보이드’는 비워진 공간을 뜻한다. 이러한 개념들이 절묘하게 연결된 건축 풍광을 센트럴에서 찾아볼 수 있다는 것이다. 다시 말해, 센트럴의 건축은 눈에 띄는 형태와 덩어리가 수직적으로 솟아 있고, 건물 주변과 내부의 빈 공간은 수평적으로 구축되어 있다는 해석이다. 이곳에는 마천루들이 경쟁하듯 늘어서 있는데, 그 중심에 홍콩상하이은행(HSBC) 홍콩 본점이 자리하고 있다. 지하 4층, 지상 47층, 높이 약 180m 규모의 이 건축물은 1983년에 착공하여 약 2년 만에 완공, 1986년에 문을 열었다. 설계는 건축계의 거장인 노먼 포스터와 구조 엔지니어링 회사 ‘오베 아룹’이 맡았으며, 포스터는 1999년 건축계의 노벨상이라 불리는 프리츠커상을 수상하기도 했다. 건물의 입구에는 두 마리의 청동 사자상, 스티븐과 스티트가 방문객을 맞이한다. 이 정교하게 조각된 사자상 앞에서 많은 여행객들이 기념사진을 찍고 있었는데, 스페인에서 온 한 가족은 사자의 발을 만지며 행운을 빌고 있었다. 뒤늦게 알아본 바로는, 사자의 발을 만지면 행운이 온다는 속설이 있기 때문이라고 한다. 암울한 회색빛 홍콩의 하늘을 배경으로 쭉 뻗은 건물의 외관은 독특하며, 양쪽 측면에 수직으로 이어진 기둥에는 화살표 모양의 구조물이 규칙적으로 부착되어 있다. 이 건물에는 풍수지리설과 관련된 흥미로운 일화가 전해진다. 용이 지나가는 길목에 건물을 지으면 홍콩 경제의 맥이 끊길 것이라는 풍수지리사의 반대로, 현수교 공법을 사용하여 건물의 1층을 텅 비워 용이 막힘없이 지나갈 수 있도록 설계했다는 이야기다. 믿거나 말거나지만, 건물 1층에 들어서자 위로 향하는 에스컬레이터만 보였고, 사람들은 텅 빈 1층 공간을 가로질러 이동하고 있었다. 1층에 서 있으면 시원한 바람이 스쳐 지나가는 것을 느낄 수 있었고, 2층으로 향하는 에스컬레이터를 타는 순간 마치 우주선에 오르는 듯한 기분을 만끽할 수 있었다. 가로세로로 엮인 푸른빛 도는 내부 구조물은 우주선을 연상시켰으며, 중앙이 뚫려 있어 양쪽 사무실이 서로 마주 보이는 독특한 구조를 가지고 있었다. 3층에서 근무하는 사람들은 맞은편 6층이나 7층에서 일하는 동료들의 모습까지 볼 수 있다고 한다. 아쉽게도 관광객은 더 이상 올라갈 수 없었다. 바로 옆에는 ‘뱅크 오브 차이나 타워’가 자리하고 있다. 이 타워는 프리츠커상 수상자인 중국계 미국 건축가 아이엠(I. M.) 페이가 디자인했으며, 1990년 완공 당시 홍콩에서 가장 높은 빌딩(315m)이었다. 높이가 다른 두 개의 막대기가 붙어 있는 듯한 독특한 외관을 가진 이 빌딩은 오랫동안 홍콩의 상징적인 관광 명소로 자리매김해 왔다. 흥미롭게도, 이 건물이 생긴 이후 홍콩상하이은행의 실적이 한때 떨어진 이유가 바로 옆 경쟁사 빌딩을 겨냥한 날카로운 칼날 모양 때문이라는 속설이 돌기도 했다. ‘도봉(도축용 칼)’을 닮았다고 해서 붙여진 별명이다. 홍콩 건축에는 이처럼 풍수지리나 속설과 관련된 이야기들이 많다. ‘직선’ 위주의 센트럴 번화가에서 ‘곡선’을 지향하는 건축물로 최근 홍콩의 새로운 상징처럼 인기를 끌고 있는 ‘더 헨더슨’은 2024년 완공된 빌딩으로, 여행객들의 새로운 명소가 되었다. ‘더 헨더슨’은 부동산개발사 ‘헨더슨 랜드’가 지은 프로젝트 건물로, 36층, 190m 높이에 마치 커튼을 여러 번 매듭지은 듯한 독특한 모양새를 자랑한다. 만개한 관다발 식물인 바우히니아 꽃봉오리에서 영감을 받았다고 하며, 6개의 대형 기둥과 측면 철골 구조물로 구현되었다. 외관은 네 겹 단열 패널로 제작된 총 4천 개 이상의 곡선 유리로 덮여 있어, 과도한 외부 열을 차단하고 에너지 효율을 높이는 데 기여한다. 이 건물의 설계는 서울의 명소 ‘동대문 디자인 플라자’(DDP)를 설계한 영국의 유명 건축가 자하 하디드의 ‘자하 하디드 아키텍트’ 작품이다. 2024년 완공과 동시에 각종 건축상을 휩쓸며 단숨에 홍콩의 ‘스타’ 건축물로 떠올랐다. 온통 ‘직선’으로 이루어진 홍콩의 빌딩 숲 속에서 유려한 ‘곡선’을 지향하는 이 건축물은 단연 돋보인다. ‘더 헨더슨’의 3층 로비로 이어지는 에스컬레이터는 설계 자체가 매우 독특하다. 외부 계단과 건물을 연결하는 통로에 도착하면 천장 일부가 부드러운 곡선으로 이어져 있음을 발견할 수 있다. 엘리베이터를 타고 3층 로비에 도착하면, 마치 구름 한 조각을 떼어 붙여 놓은 듯한 착각을 불러일으키는 공간이 펼쳐진다. 이곳에는 미국 현대미술가 제프 쿤스의 작품 ‘벌룬 스완’이 전시되어 있어, 많은 여행객들이 기념사진을 촬영하고 있다. 또한, 한국인들에게 ‘응 커피’로 유명한 ‘%아라비카’ 매장이 있다. ‘%’ 심볼이 돌리면 한글 ‘응’과 비슷하게 보이는 점에서 착안된 별명이다. 약 8m 높이의 창문을 통해 쏟아져 들어오는 햇살 아래, 사람들은 ‘응 커피’의 차를 마시며 담소를 나누고 있다. 한 층 더 올라가면 한국계 미국인 셰프 아키라 백이 운영하는 레스토랑도 만날 수 있다. ‘더 헨더슨’의 1층 로비는 천장과 벽이 하나의 패널로 이어지는 곡선 구조로 설계되어 있으며, 햇빛을 받아 황금빛으로 우아하게 빛나는 모습이 인상적이다. 천장에 설치된 조명 작품 ‘인 블룸’을 감상하고 밖으로 나가면, 마당에 영국 현대미술가 페트록 세스티의 작품 ‘아나토미 오브 타임’이 전시되어 있다. 유리관 안에 갇힌 식물이 노래하는 듯한 형상이 시선을 끈다. 또한, 건물 밖에 조성된 ‘아트 가든’에는 미국 환경미술가 네드 칸의 작품 ‘브리딩 트리’가 방문객들을 기다리고 있다. 이제 ‘더 헨더슨’은 명실상부 홍콩의 새로운 얼굴이 되었다. 곡선으로 이루어진 건축물을 볼수록 ‘이것이 과연 인간의 작품인가’ 하는 경이로움을 느끼게 되며, 마치 자하 하디드가 외계에서 온 존재가 아닌가 하는 상상을 불러일으킨다. 이 빌딩은 방문객들의 상상력을 자극하며, 건축이 얼마나 무한한 창의성의 원천이 될 수 있는지를 ‘더 헨더슨’은 분명하게 증명하고 있다. 정 교수는 이 외에도 타이쿤, 퍼시픽 플레이스, 엠플러스, 스카이 코리도르 등 다양한 건축물들을 추가로 추천했다. 그의 건축 여행 목록에는 30개가 넘는 건축물 이름이 올라 있으며, 그중에서도 퍼시픽 플레이스 맞은편에 위치한 맥도날드 지점은 ‘세계에서 가장 아름다운 맥도날드 지점일 것’이라고 극찬했다. 건축 여행의 가장 큰 미덕은 바로 관점과 시선, 그리고 생각의 지평을 넓혀준다는 점이다. 같은 건물이라도 서 있는 위치에 따라 다르게 보이며, 흐린 날의 얼굴과 햇살 가득한 날의 표정이 다르듯, 건축 또한 다양한 각도에서 이해하고 감상해야 한다. 건축은 우리에게 말한다. 오직 한 가지 생각으로만 사물을 보고 단정 짓는 것은 어리석을 수 있다고. 이처럼 유연한 사고방식을 기르는 데 건축 여행은 매우 유용한 수단이 될 것이다





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홍콩 건축 건축 투어 HSBC 홍콩 본점 더 헨더슨 개인 맞춤 여행

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