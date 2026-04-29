홍콩백끼: 홍콩 소울 푸드부터 미쉐린 스타 레스토랑까지, 미식의 모든 것을 담다

홍콩의 다양한 음식 문화를 소개하는 프로그램 홍콩백끼가 반환점을 돌았습니다. 전반전에서는 홍콩의 대표적인 소울 푸드를, 후반전에서는 미쉐린 스타 레스토랑과 트렌디한 디저트 가게 등을 소개하며 미식의 향연을 펼칩니다. 홍콩 음식에 담긴 역사와 문화, 그리고 음식 장인들의 비법을 통해 홍콩을 더욱 깊이 이해할 수 있는 기회를 제공합니다.

홍콩 음식 문화의 정수를 담은 여정, 홍콩백끼 가 어느덧 반환점을 넘어섰습니다. 11회까지 방영된 전반전은 홍콩 소울 푸드의 향연이라고 해도 과언이 아닙니다. 딤섬, 완탕면, 죽, 바비큐 등 홍콩을 대표하는 음식들은 물론, 대중적인 식당인 다이파이동과 차찬텡, 그리고 길거리에서 즐겨 먹는 밀크티, 한방차, 에그타르트까지, 홍콩 사람들의 삶과 애환이 담긴 다양한 음식들이 시청자들의 입맛을 돋우었습니다.

전반전에 소개된 홍콩 식당과 음식은 총 49곳으로, 각 음식에는 홍콩 사람들의 정성과 이야기가 깊이 녹아있습니다. 이제 홍콩백끼는 후반전을 시작하며 새로운 매력을 선보일 예정입니다. 후반전 라인업은 젊고 화려하며, 수준 높은 미식 경험을 제공하는 곳들로 채워질 것입니다. 미쉐린 가이드 스타 레스토랑, 홍콩 MZ세대가 열광하는 디저트 가게, 럭셔리한 파인다이닝 레스토랑, 그리고 홍콩의 밤을 화려하게 장식하는 칵테일 바 등이 시청자들을 기다리고 있습니다.

특히, 미쉐린 스타 레스토랑 18곳의 비하인드 스토리와 숨겨진 비법들이 공개될 예정입니다. 이번 홍콩백끼는 마치 수퍼볼 하프타임 쇼와 같이, 최고의 음식 전문가들이 출연하여 특별한 시간을 선사할 것입니다.

‘미식 고수가 들려주는 비법 노트’라는 하프타임 특집에서는 홍콩 미식계를 대표하는 네 명의 거물이 한국 언론과 처음으로 만나 그들의 성공 비결과 철학을 진솔하게 이야기할 예정입니다. 홍콩관광청과 함께 선정한 이 네 명의 음식 대가들은 각자의 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 그들의 이야기는 홍콩 음식 문화에 대한 깊이 있는 이해를 제공할 것입니다. 음식은 단순히 맛을 넘어 사람들의 이야기와 문화를 담고 있습니다. 홍콩백끼는 음식에 담긴 정성과 기술, 그리고 철학을 통해 홍콩이 세계적인 미식 도시로 발돋움하게 된 이유를 탐구합니다.

각 분야의 최고 전문가들에게 던진 질문은 단 하나였습니다.

‘당신의 비법은 무엇입니까? ’ 그들의 답변에는 향토 재료의 가치, 오랜 전통을 지켜온 레시피, 그리고 끊임없는 혁신과 도전 정신이 담겨 있습니다. 홍콩백끼는 미쉐린 스타 셰프부터 포장마차 주방장, 식당 사장님까지, 홍콩 미식 문화를 이끄는 다양한 사람들을 만나 그들의 삶과 이야기를 들어봅니다. 또한, QTS 마크를 통해 실패 없는 미식 여행을 위한 정보도 제공합니다.

홍콩백끼는 단순한 음식 소개를 넘어, 홍콩의 역사와 문화, 그리고 사람들의 삶을 보여주는 다큐멘터리입니다. 홍콩의 맛과 향, 그리고 그 안에 담긴 이야기를 통해 시청자들은 홍콩을 더욱 깊이 이해하고 경험할 수 있을 것입니다. 홍콩백끼는 홍콩 음식에 대한 새로운 시각을 제시하고, 미식 여행의 즐거움을 선사하는 프로그램입니다





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