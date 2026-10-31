홍콩 웡 푹 코트 화재, 인재로 공식 확인…168명 사망

홍콩 웡 푹 코트 아파트 화재가 담뱃불과 가연성 자재, 업체 과실로 인한 인재라는 공식 조사 보고서가 나왔다. 168명이 숨진 참사의 책임 소재가 드러났다.

지난해 11월 홍콩 타이포 의 웡 푹 코트 아파트 단지에서 발생해 168명의 목숨을 앗아간 화재가 담뱃불과 가연성 물질, 업체와 감독기구의 과실이 더해진 인재였다는 공식 조사 보고서가 나왔다. 홍콩 타이포 웡 푹 코트 화재 독립조사위원회 는 지난 29일 공개된 1154쪽짜리 보고서에서 인간의 과실, 오류 또는 부주의로 화재가 발생했다고 밝혔다. 위원회는 이러한 인적 요인이 없었다면 화재는 발생하지 않았을 것이며, 최소한 이처럼 막대한 사상자를 내지는 않았을 것이라고 설명했다.

웡 푹 코트 화재는 지난해 11월 26일 홍콩 북부 신계지구 타이포의 아파트 단지에서 발생했다. 이 화재로 8개동 중 7개동이 불에 탔고, 소방관 1명을 포함해 168명이 숨지고 79명이 다쳤다. 존 리 홍콩 행정장관은 화재 참사의 원인을 밝히기 위해 고등법원 판사를 위원장으로 하는 조사위원회를 설치했으며, 홍콩 정부는 최근 사건 관련 재판에 영향을 줄 수 있는 부분을 삭제한 보고서를 공개했다.

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담뱃불과 건물 구조가 화재 키워

조사위원회는 아파트 옥상에 버려진 담배에서 불이 시작됐을 가능성이 크다고 분석했다. 참사 전 수개월 동안 공사 현장 인부들이 흡연했다는 상당한 증거가 있다며, 담뱃불이 발화 원인임을 입증할 직접 증거는 없지만 이를 뒷받침할 정황 증거가 많다고 밝혔다.

당시 웡 푹 코트는 대규모 외벽 공사 중이었다. 조사위원회는 건조한 날씨에 더해 외벽이 안쪽으로 움푹 들어간 ㄷ자형 건물 구조가 일종의 굴뚝처럼 작용해 화염과 유독가스가 수직으로 급격히 확산되도록 했다고 분석했다. 다만 이런 이유만으로는 화재 확산을 설명하기 어렵다며 가연성 자재가 화재를 키우는 연료로 작용했다고 밝혔다.

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조사위원회는 방염 처리하지 않은 비계망과 비계망을 덮는 방수포, 창문 바깥에 붙인 스티로폼 등이 2차 발화를 일으켰고, 이 때문에 소방관들이 불길을 잡는 데에도 애를 먹었다고 판단했다.

시공사와 감리업체 등 책임 지목

보고서는 참사를 초래한 가장 큰 책임 당사자로 개보수 공사 시공사, 프로젝트 감리 컨설팅사, 검사관을 지목했다. 이들은 화재 위험을 알면서도 가연성 물질을 사용했고, 이를 감시해야 할 검사관은 사실상 이름만 빌려줬던 것으로 드러났다.

이 밖에도 조사위원회는 홍콩의 주택 및 건축 관련 규제당국과 화재 위험성을 제대로 평가하지 못한 소방당국, 작업자 흡연 문제 등을 부실하게 처리한 노동당국 등에도 책임이 있다고 밝혔다.

홍콩 정부의 재판 영향 고려한 보고서 공개

홍콩 정부는 사건 관련 재판에 영향을 줄 수 있는 부분을 삭제한 보고서를 공개했다. 이는 재판의 공정성을 고려한 조치로 풀이된다. 존 리 행정장관이 설치한 고등법원 판사 위원장의 조사위원회는 1154쪽에 달하는 방대한 보고서를 통해 화재의 원인과 책임 소재를 상세히 밝혔다.

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이번 보고서는 홍콩 사회에 큰 충격을 준 대형 참사의 원인이 인재였음을 공식적으로 확인했다는 점에서 의미가 있다. 특히 시공사와 감리업체, 검사관 등 여러 주체의 과실이 복합적으로 작용했다는 점이 드러나면서 향후 재발 방지를 위한 제도 개선 요구가 커질 전망이다.