홍콩 민주화 지도자 조슈아 웡, 10년 추가 징역 선고받고 2036년 출소 전망

홍콩의 민주화 운동가 조슈아 웡이 국가안보 위협 혐의로 징역 10년을 추가로 선고받아 2036년까지 옥중 생활을 하게 되었다. 그는 망각을 가장 두려워한다고 밝혔다.

홍콩의 대표적인 민주화 운동가 조슈아 웡 에게 2036년까지続는 긴 감옥 생활이 선고되었다. 홍콩 고등법원은 지난 5일, 외세와 결탁하여 국가안보를 위협했다는 혐의로 조슈아 웡 에게 징역 10년을 추가로 명령했다. 이는 지난 2020년 불법집회 혐의로 이미 받은 징역 4년 8개월과 함께 계산되는 가중 형량이다.

강화된 형량과 장기 교화 기간

조슈아 웡은 스물네 살의 나이에 감옥에 입소하여, 이제 일곱 번째 겨울을 앞두고 있다. 현재까지의 누적刑期을 고려할 때, 만약 감형 조치가 이루어지지 않을 경우 그는 마흔 살인 2036년에야 비로소 석방될 수 있다. 내년 초 출소가 기대되었으나, 이번 추가 선고로 인해 그의 자유 회복은 몇 년 더 미뤄지게 되었다. 홍콩의 민주주의 상징이었던 그는 이제 노년층에 가까운 나이에 형벌을 마칠 전망이다.

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민주화 운동의 상징적 인물 조슈아 웡

조슈아 웡은 열네 살이던 2011년 학생 운동 조직인 학민사조를 창립하여 홍콩 사회에 이름을 알렸다. 이듬해인 2012년, 그는 중국식 국민교육 도입 반대 시위를 주도하며 10만 명 이상의 시민을 거리로 끌어냈다. 이 과정에서 홍콩 당국은 교육 계획을 철회할 수밖에 없었으며, 조슈아 웡은 이미 젊은 세대의 지도자로 자리 잡았다.

2014년에는 행정장관 직선제를 요구한 우산혁명을 거치며 그는 홍콩 민주화 운동의 얼굴이 되었다. 이후 2016년에는 네이선 로, 아그네스 초우 등과 함께 정당 데모시스토를 설립하여 민주주의 가치 실현을 위한 정치적 활동을 본격화했다. 그의 이러한 행보는 단순히 시위를 넘어 제도권 내에서의 민주적 변화를 모색하는 양상으로 비쳐졌다.

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대한민국 촛불에 영감 얻고 호소했지만

조슈아 웡은 한국의 민주화 과정, 특히 촛불 집회에 깊은 영향을 받았다고 여러 차례 공개적으로 말했다. 2019년 6월 인터뷰에서 그는 한국인들이 매주 토요일 광화문에서 평화로운 시위를 통해 정권을 바꾼 사례를 꼽으며, 홍콩인들도 매주 일요일 행동에 나설 것이라고 선언했다. 그는 한국의 1987년 6월 민주항쟁 기념일인 10일을 기억하며, 한국인들이 겪은 정권의 압제와 투쟁에서 많은 교훈을 얻었다고 밝혔다.

홍콩보안법 시행 전 조슈아 웡은 당시 대한민국 대통령인 문재인 대통령과 정부, 국회가 홍콩보안법에 명확히 반대할 경우, 일국양제의 무너짐을 막을 수 있다고 믿었다. 그는 인권 변호사 출신인 문 대통령이라면 인권과 민주주의를 가장 잘 이해할 것이라고 평가하며, 한국의 지지를 호소했다. 하지만 한국 정부로부터의 명확한 답변은 없었으며, 조슈아 웡의 이러한 기대는 실현되지 못했다.

망각에 대한 두려움과 국제적 관심

영국 가디언은 조슈아 웡이 옥중 지인들에게 보낸 편지를 통해 그의 심경을 전했다. 그는 억울함을 호소하기보다, 신념의 대가를 치른 자신들이 세상에서 잊히는 일, 즉 망각을 가장 큰 두려움으로 여겼다. 이는 홍콩의 민주화 운동이 국제 사회의 관심 속에서만 존재하다가 사그라들기를 두려워했음을 의미한다.

과거 한국의 민주화 역시 외세의 시선과 지원이 중요한 역할을 했다. 1980년 5월 광주에서의 참사는 바깥세상에 알려지면서 비로소 역사적 사건으로 기록되었다. 또한 1987년 6월 거리로 쏟아져 나간 시민들 뒤에는 지켜보는 세계의 눈이 있었음을 기억해야 한다. 조슈아 웡이 형량보다 망각을 경계하는 이유는 바로 이 역사적 교훈에서 비롯되었다고 볼 수 있다.

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동료들의 행보와 홍콩의 현재 상황

조슈아 웡과 함께 활동했던 주요 인물들은 현재 해외에 머물고 있다. 네이선 로는 런던으로, 아그네스 초우는 캐나다로 각각 떠났으며, 초우는 지금까지 홍콩에 귀국하지 않고 있다. 조슈아 웡만이 홍콩에 남아 법적 분쟁을 이어가고 있지만, 홍콩 내 민주화 운동은 엄중한 검거와 탄압으로 인해 사실상 위축된 상태다. 이제 홍콩 거리에도 일곱 번째 겨울이 오고 있으며, 조슈아 웡의 석방은 여전히 먼 미래의 일로 남아있다.