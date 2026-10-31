홍천 청사초롱마을 전통혼례문화축제, 제3회 행사 성황리 개최

강원 홍천군 화촌면 장평1리 청사초롱마을에서 31일 제3회 전통혼례문화축제가 열려 신랑과 신부가 전통 혼례를 올리고 주민과 방문객이 함께 축하했다.

강원 홍천군 화촌면 장평1리 청사초롱마을 에서 31일 제3회 전통혼례문화축제 가 열려 신랑과 신부가 주위의 축복 속에 전통 혼례를 올렸다. 이날 혼례는 그동안 결혼식을 올리지 못했던 두 사람이 마침내 혼례를 치르게 됐다는 점에서 의미를 더했다.

이날 행사에서는 당나귀를 탄 신랑과 꽃가마를 탄 신부가 혼례 장소로 향하는 장면이 연출됐다. 신부는 꽃가마에 앉아 환하게 웃으며 축제 분위기를 밝혔다. 신랑과 신부의 앞날을 축복하는 덕담도 마을에 울려 퍼졌다.

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전안례와 교배례로 시작된 전통혼례

혼례는 신랑이 기러기를 바치며 변치 않는 사랑을 약속하는 전안례로 시작됐다. 이어 신랑과 신부가 서로 절을 올리는 교배례가 진행됐다. 두 사람은 백년해로를 약속하며 혼례 절차를 이어갔다.

이날 혼례에는 유상범 국회의원이 직접 가마꾼으로 나서 눈길을 끌었다. 유 의원은 가마꾼으로 참여한 뒤 신랑과 신부에게 덕담을 건네며 이들의 앞날을 축하했다.

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신랑 달기 풍습에 웃음꽃 만발

혼례를 마친 뒤에는 옛 혼례 풍습인 신랑 달기가 펼쳐졌다. 신랑 달기는 신랑의 발을 묶어 들어 올리고 장난스럽게 발바닥을 두드리며 흥겨운 웃음과 덕담으로 혼례를 축하하던 풍습이다.

신랑 달기가 시작되자 주변에서는 웃음이 터져 나왔다. 주민과 방문객들은 공연을 보며 축제를 함께 즐겼다.

혼례를 올린 이씨 부부는 이렇게 성대하게 행사가 준비된 줄 몰랐다며 놀라움을 감추지 못했다. 이들은 소소하게 진행되는 행사인 줄 알았는데 정말 성대하게 준비해줘 감사하다는 뜻을 전했다.

마을 축제로 발전시키겠다는 청사초롱마을

이정근 청사초롱마을 이장은 전통혼례는 신랑과 신부뿐 아니라 온 마을이 함께 기쁨을 나누는 잔치라고 말했다. 이어 앞으로도 소중한 전통문화를 이어가면서 주민과 방문객 모두가 함께 즐기는 축제로 발전시켜 나가겠다고 밝혔다.

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이번 제3회 전통혼례문화축제는 전통 혼례의 의미와 풍습을 되새기고 마을 주민과 방문객이 어울려 즐기는 자리로 평가됐다. 청사초롱마을은 앞으로도 전통문화를 계승하는 축제를 이어갈 계획이다.