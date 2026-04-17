홍준표, 윤 대통령과 '막걸리 오찬'…TK 공항 지원·MB 예우 복원 건의

홍준표 전 대구광역시장이 윤석열 대통령과 오찬을 함께하며 TK 신공항 국가 지원 및 이명박 전 대통령 예우 복원을 건의했다. 또한, ‘나라를 위한 열정’이라는 표현으로 향후 정치적 행보에 대한 궁금증을 자아냈다.

홍준표 전 대구광역시장이 윤석열 대통령과의 오찬 자리에서 막걸리를 나누며 17일 회동했다. 이는 지난해 5월, 홍준표 전 시장이 정계 은퇴를 선언하고 국민의힘을 탈당해 미국행을 택했을 당시, 윤 대통령이 페이스북을 통해 “미국 잘 다녀오시라”며 “돌아오시면 막걸리 한잔 나누시자”고 했던 약속이 1년 만에 지켜진 것이다. 이번 오찬은 청와대의 초청으로 이루어졌으며, 강훈식 대통령 비서실장과 홍익표 정무수석도 배석한 것으로 전해졌다. 홍 전 시장은 오찬 자리에서 TK(대구·경북) 신공항 국가 지원 등 지역 현안 해결을 건의하고, 이명박 전 대통령에 대한 예우 복원을 언급했다고 밝혔다. 그는 자신의 SNS에 “ TK 신공항 국가지원 요청은 국토균형 발전 차원에서, MB 전직 대통령 예우 복원은 1999년 워싱턴 낭인 시절 같이 겪었던 정리와 의리로 한 것”이라고 설명했다.

또한, “MB 정권 내내 친이계의 견제로 MB 덕을 본 게 하나도 없지만, 요즘처럼 사감과 이욕만 난무하는 정치가 되는 게 안타까워서 한 것”이라며 “저급한 해석들이 난무하는 건 공부들이 부족한 탓”이라고 덧붙였다. 다만, 6.3 전국동시지방선거에서 대구시장 후보로 출마한 김부겸 민주당 예비후보에 대한 직접적인 언급은 없었다고 한다. 이는 대통령의 당무 개입이나 선거 개입 논란을 의식한 조치로 풀이된다. 한편, 홍 전 시장은 이날 오전 자신의 페이스북에 2030세대는 정의를 향한 열정으로, 405060세대는 당파를 위한 열정으로 살았다고 회고하며, 자신이 70대에 들어선 황혼기에 “나라를 위한 열정으로 살았으면 한다”는 뜻을 밝혔다. 차기 국무총리 하마평에 그의 이름이 오르내리는 상황에서 ‘나라를 위한 열정’이 구체적으로 무엇을 의미하는지에 대한 여러 추측이 나오고 있다. 홍 전 시장은 이 질문에 “나라를 위한 열정은 여러 가지가 있다”고 즉답을 피했다. 이번 윤석열 대통령과 홍준표 전 대구광역시장의 오찬은 단순히 옛 약속을 지키는 자리를 넘어, 정치권의 다양한 해석을 낳고 있다. 특히 홍 전 시장이 TK 신공항 국가 지원과 더불어 이명박 전 대통령의 예우 복원을 건의한 점은 주목할 만하다. 이는 과거 정권에 대한 존중과 더불어 지역 균형 발전이라는 실질적인 정책 제안을 담고 있다는 점에서 긍정적으로 평가될 수 있다. 그러나 일각에서는 이를 향후 정치적 행보와 연결 짓는 시각도 존재한다. 홍 전 시장이 스스로 ‘MB 정권 내내 친이계의 견제로 MB 덕을 본 게 하나도 없었다’고 언급하면서도 예우 복원을 요청한 배경에는, 현재 정치권의 모습에 대한 안타까움과 함께 자신의 정치적 영향력을 재확인하려는 의도가 있다는 분석도 나온다. 그는 ‘저급한 해석들이 난무하는 건 공부들이 부족한 탓’이라며 자신을 둘러싼 각종 추측에 대한 불편함을 에둘러 표현하기도 했다. 이러한 발언들은 홍 전 시장이 여전히 날카로운 정치적 감각을 유지하고 있으며, 자신의 의사를 명확하게 전달하고자 하는 의지가 강함을 보여준다. 오찬에서 김부겸 민주당 대구시장 후보에 대한 직접적인 언급이 없었던 것은 선거 개입 논란을 의식한 윤 대통령과 홍 전 시장 모두의 신중한 태도를 보여준다. 홍 전 시장이 공개적으로 김부겸 후보 지지를 선언했음에도 불구하고, 대통령과의 공식적인 자리에서 이를 직접적으로 거론하지 않은 것은 정치적 중립성을 지키려는 노력으로 해석될 수 있다. 이는 자칫 대통령이 특정 선거에 부당한 영향력을 행사한다는 비판을 받을 수 있는 상황을 사전에 차단하려는 의도로 보인다. 또한, 홍 전 시장이 페이스북에 남긴 ‘나라를 위한 열정’이라는 표현은 그의 향후 행보에 대한 궁금증을 증폭시킨다. 차기 국무총리 후보 등으로 거론되는 상황에서, ‘나라를 위한 열정’이 구체적으로 어떤 형태로 발현될지에 대한 관심이 집중되고 있다. 그는 이 질문에 명확한 답변을 유보하며 여전히 정치적 수사학을 능숙하게 구사하고 있음을 보여주었다. 이러한 발언들은 홍 전 시장이 단순한 원로 정치인을 넘어, 여전히 정치권의 중심에서 영향력을 행사할 수 있는 잠재력을 지니고 있음을 시사한다. 앞으로 그의 행보가 정치권의 주요 이슈로 계속 주목받을 것으로 예상된다.





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홍준표 윤석열 막걸리 오찬 TK 신공항 이명박 예우 복원

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