홍준표, 정계 은퇴 후 김부겸 지지…TK 신공항 성공 위한 선택?

국민의힘 대선 경선 탈락 후 정계 은퇴를 선언한 홍준표 전 대구시장이 김부겸 전 국무총리를 공개 지지하며 파격 행보를 이어가고 있다. 그는 중앙 정부와의 소통을 강조하며, TK 신공항 성공을 위해 김 전 총리가 적합하다고 주장했다. 국민의힘 내에서는 비판적인 시각과 지지 의견이 엇갈리고 있으며, 대구 지역 정치 지형에도 변화가 예상된다.

국민의힘 대선 후보 경선에서 탈락한 홍준표 전 대구시장 이 2025년 4월 29일, 서울 여의도 대하빌딩 선거 캠프 사무실에서 정계 은퇴 의사를 표명한 이후에도 그의 행보가 정치권의 이목을 집중시키고 있다. 특히, 홍 전 시장은 더불어민주당 대구시장 후보로 나선 김부겸 전 국무총리를 공개적으로 지지하며, 국민의힘 대구시장 후보들을 비판하는 등 파격적인 행보를 이어가고 있다. 홍 전 시장은 김부겸 전 총리를 지지하는 이유로 “중앙 정부와의 소통 및 협조를 이끌어낼 수 있는 인물”이라는 점을 강조했다. 그는 티케이(TK, 대구경북) 신공항 사업의 성공적인 추진을 위해 중앙 정부의 지원이 필수적이며, 이를 위해서는 김 전 총리와 같은 인물이 필요하다고 역설했다. 홍 전 시장은 “내가 대구시장 으로 재임할 당시에도 대구시에 도움을 주지 못했던 사람들이 시장 자리를 탐내는 것은 어처구니없는 일”이라고 비판하며, 현재 국민의힘 대구시장 후보 경선에 참여한 후보들을 에둘러 비판했다.

그는 “능력 없는 사람들이 정부 지원도 기대하기 어려운 상황에서 서로 시장이 되겠다며 나서는 것은 참으로 기막힌 일”이라고 덧붙였다. 이러한 홍 전 시장의 행보는 보수 진영 내에서도 논란을 불러일으켰다. 국민의힘 일부에서는 홍 전 시장의 행보에 대해 비판적인 시각을 드러냈지만, 홍 전 시장은 “무지한 참새들은 지저귀지만 독수리는 창공을 난다”는 비유를 통해 자신의 입장을 굽히지 않았다. 그는 또한 “더 이상 대한민국이 진영 논리에 갇혀서는 안 된다”고 강조하며, 대구의 미래를 위해 김부겸 전 총리를 지지한다는 입장을 고수했다.\홍 전 시장의 김부겸 전 총리 지지 선언은 대구 지역 정치 지형에도 상당한 영향을 미치고 있다. 2014년부터 2022년까지 대구시장을 역임한 권영진 국민의힘 의원조차 MBC 라디오 인터뷰에서 “한 번도 느껴보지 못한 민심의 변화”를 언급하며, 국민의힘이 보수 기득권에 젖어 있는 모습을 탈피해야 한다고 지적했다. 권 의원은 “이재명 정부도 있고, 김부겸이라는 대안도 있다. 국민의힘이 새로운 대구를 만들겠다는 마음으로 김부겸 후보에게 덤벼들어야 한다”고 말했다. 이는 홍 전 시장의 지지 선언이 대구 지역의 민심 변화를 가속화하고 있음을 시사하는 대목이다. 현재 국민의힘 대구시장 후보 경선에는 유영하, 윤재옥, 최은석, 추경호 등 현역 의원 4명과 이재만 전 대구 동구청장, 홍석준 전 의원 등 총 6명이 참여하고 있다. 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장은 공천에서 배제된 이후 강력하게 반발하고 있다. 이러한 상황에서 홍 전 시장의 김부겸 전 총리 지지는 국민의힘 후보들의 경쟁 구도에 변수를 만들고, 대구 지역의 정치적 역학 관계에 새로운 긴장을 불어넣고 있다. 홍 전 시장은 김부겸 전 총리에 대한 지지를 여러 차례 표명하면서, “대구의 미래를 위한 결정”임을 강조했다. 그는 “능력 있는 사람이 대구시장이 되어 중앙 정부와 협력해야 한다”는 점을 강조하며, 대구의 발전을 위한 자신의 비전을 제시했다. 홍 전 시장의 이러한 행보는 그의 정치적 영향력을 다시 한번 확인하는 계기가 되었으며, 앞으로 대구 지역 정치에 어떤 파장을 일으킬지 귀추가 주목된다.\한편, 홍 전 시장의 정계 은퇴 및 김부겸 전 총리 지지 선언과 더불어, 국민의힘 내에서는 다양한 의견이 분분하게 오가고 있다. 일부에서는 홍 전 시장의 결정에 대해 비판적인 시각을 보이면서, 당의 결속을 해치는 행위라고 지적하기도 한다. 반면, 홍 전 시장의 용기 있는 결단을 지지하며, 새로운 시대에 맞는 정치적 변화를 촉구하는 목소리도 나오고 있다. 이러한 가운데, 홍 전 시장은 자신의 입장을 굽히지 않고 김부겸 전 총리에 대한 지지를 지속적으로 표명하며, 대구의 미래를 위한 비전을 제시하고 있다. 그는 “진영 논리에 갇히지 않고, 대구의 발전을 위해 가장 적합한 인물을 지지하는 것”이라고 강조했다. 홍 전 시장의 이러한 행보는 정치권에 신선한 충격을 던져주었으며, 앞으로 그의 행보가 대구 지역 정치뿐만 아니라 대한민국 정치 전체에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 홍 전 시장의 결정은 단순히 한 개인의 정치적 선택을 넘어, 시대적 변화와 가치관의 충돌을 보여주는 중요한 사례로 해석될 수 있다. 그의 행보는 앞으로 정치권의 다양한 논의를 촉발하고, 새로운 정치적 흐름을 만들어낼 가능성을 내포하고 있다. 국민의힘은 홍 전 시장의 행보를 주시하며, 대구 지역의 민심 변화에 대응하기 위한 전략을 모색할 것으로 보인다. 홍 전 시장의 정치적 영향력은 여전히 강력하며, 그의 향후 행보에 따라 정치 지형이 크게 변동될 수 있다





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