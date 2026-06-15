홍정도 중앙그룹 부회장, JTBC 등 일부 계열사 회생 신청 관련 공식 사과

중앙그룹 홍정도 부회장이 JTBC 등 일부 계열사의 유동성 위기로 인한 회생 절차 개시와 관련해 기자회견을 열고 공식 사과했다. 홍 부회장은 대외경제여건 악화와 신용등급 하락으로 자금 경색이 심화되어 불가피한 선택이었다며 피해 회복을 최우선 과제로 삼겠다고 밝혔다. JTBC는 디지털·OTT 환경 변화로 TV 광고 시장이 위축되며 206억원 규모 유동화 차입금을 갚지 못해 디폴트를 선언한 상태다. 한편 중앙일보는 법정관리를 신청한 계열사와 별개로 워크아웃을 추진해 콘텐츠 발행 연속성과 언론 사명을 유지할 방침이다.

홍정도 중앙그룹 부회장은 15일 서울 마포구 중앙일보 빌딩에서 기자회견을 열고 JTBC 등 중앙그룹 일부 계열사의 유동성 위기 로 인한 회생 절차 개시 관련 입장을 발표했다. 홍 부회장은 "물의를 일으켜 죄송하다"며 고개를 숙여 사과했고, "그동안 경영안정을 위해 최선을 다했으나, 대외경제여건 악화와 신용등급 하락으로 인한 자금 경색 등 여러 이유로 오늘의 불가피한 선택을 하지 않을 수 없게 됐다"고 밝혔다.

그는 수많은 채권자와 주주 등 이해관계자에게 진심으로 사죄의 말씀을 드리며, 피해 회복을 최우선 과제로 삼고 끝까지 최선을 다하겠다고 했다. 또한 임직원들도 큰 충격을 받고 불안해할 것으로 사료된다며, 빠른 정상화를 위해 필요한 모든 수단을 강구하고 고용 안정 등에 각고의 노력을 기울이겠다고 약속했다. 홍 부회장은 오늘의 회생 신청을 "방송"이라는 국가적 자산을 보존하고 거래기업과 임직원 모두 안정감을 갖게 하기 위한 새로운 시작으로 만들고 싶다며, 끝까지 할 수 있는 소임을 다하겠다고 말했다.

JTBC는 지난 12일 총 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 디지털과 온라인동영상서비스(OTT)를 중심으로 미디어 환경이 급변하면서 TV방송 광고 시장이 크게 위축된 것이 원인이라고 JTBC 측은 설명했다. 홍 부회장은 임직원들에게 보낸 메일에서도 누적된 재무 부담에 자본시장 경색이 장기화되면서 부득이하게 법원에 회생절차를 신청하게 됐다며, 중앙그룹 최고 경영진으로서 임직원 여러분께 진심으로 송구스럽다는 말씀을 드린다고 했다.

이어 경영진은 법원 및 관계 기관과 긴밀히 협력해 재무구조를 조속히 개선하고, 상장사 거래 정상화를 포함한 경영 안정화를 이루기 위해 모든 역량을 집중하겠다고 덧붙였다. 한편 박장희 중앙일보 대표이사는 이날 오후 입장문을 통해 그룹의 모태로서 현 상황에 대해 막중한 책임감을 느낀다며, 중앙일보는 콘텐츠 발행의 연속성을 유지하고 언론의 공적 책무를 중단 없이 수행하기 위해 워크아웃을 추진한다고 말했다.

박 대표는 법정관리와 달리 워크아웃은 채권단과의 협의를 통해 일시적 유동성 문제를 해결하고 재무 구조를 개선하는 경영 정상화 과정이며, 중앙일보는 법정관리를 신청한 계열사와는 경영적으로 분리된 독립 법인이고, 워크아웃 추진은 계열사 리스크를 선제적으로 차단하기 위한 자구 노력이라고 설명했다





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