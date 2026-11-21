홍콩익스프레스 자넷 마오 CEO가 한국 노선 이용객 100만 명 돌파를 기념해 서울 성수동에서 팝업 이벤트를 진행하며 경쟁력 있는 운영 전략과 홍콩 여행 매력을 소개했다.

홍콩 저비용항공사 (HKC) 홍콩익스프레스 의 자넷 마오 최고경영자(CEO)가 한국 여행객과의 직접적인 소통을 위해 서울 성수동 을 찾았다. 11월 12일 자 오전 11시, 성수동 언더스탠드에비뉴 한켠에는 공항의 탑승 게이트와 체크인counter가 설치된 특별한 팝업 공간이 조성되었다.

홍익항공, 한국 내 첫 팝업 통해 소비자와 소통

홍콩익스프레스는 2014년 인천과 홍콩을 연결하는 노선을 처음 개설한 지 12년 만인 올해 처음으로 한국에서 소비자 대상 팝업 이벤트를 개최했다. 이 행사의 주요 목적은 한국 시장에서의 입지를 강화하고, 브랜드 인지도를 높이는 데 있다. 행사 이름은 '홍콩 갈 땐? 홍콩익스프레스항공'으로 정해졌으며, 방문객들은 게이트를 통과하고 수하물을 부치는 절차를 마치면 여행의 설렘을 사전에 경험할 수 있었다. 또한 행사장에서는 홍콩 현지에서 즐겨 마시는 밀크티 시음 기회가 제공되어 방문객들에게 현지 감성을 전달했다.

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자넷 마오 CEO는 이날 행사장에서 한국을 해외 시장 중 첫 번째로 방문한 이유에 대해 밝혔다. 그는 홍콩익스프레스가 그동안 홍콩 내부 시장 중심의 성장을 추구해왔으나, 빠른 확장세로 인해 단일 시장만으로는 한계가 있다고 판단했다고 설명한다. 이러한 판단 아래 선택된 곳이 바로 한국이다. 마오 CEO는 한국 여행객이 홍콩익스프레스의 서비스 방향성과 잘 맞는다며 긍정적인 평가를 내렸다. 실제로 지난 10개월 동안 홍콩익스프레스를 이용한 한국인 승객은 36% 증가했다. 올해 1월부터 10월까지 한국 노선 이용객 수는 100만 명을 돌파했으며, 이는 전년 동기 대비 20% 이상 증가한 수치이다.

수하물 기준과 좌석 간격 등 불만 해소 방안 제시

저비용항공사의 성장과는 달리 온라인상에서는 수하물 기준이 까다롭고 좌석 간격이 좁다는 지적이 지속적으로 제기되어 왔다. 이에 자넷 마오 CEO는 이러한 불만 사항을 이미 잘 인지하고 있다고 인정했다. 그는 고객이 더 낮은 가격으로 더 많은 혜택을 원하는 요구에 투명하게 대응하겠다고 밝혔다. 구체적으로 가방 하나만으로 여행할 수 있는 '울트라라이트(Ultra-light)' 운임을 출시했다. 이는 기본 요금을 낮추어 예산을 중요시하는 MZ세대와 백팩 하나만 들고 여행하는 혼행족(혼자 여행하는 사람)에게 적합한 옵션이다.

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또한 충분한 다리 뻗을 공간이 필요한 승객을 위해 앞쪽 좌석이나 비상구 좌석을, 많은 짐을 가진 승객을 위해 추가 수하물 권을 제공할 계획이다. 이러한 선택형 운임 시스템은 고객이 지불한 비용에 따라 어떤 서비스를 제공하는지 명확하게 보여줌으로써 공정한 거래를 지향한다. 이는 가격이 민감한 한국 여행객들의 니즈를 충족시키기 위한 전략적 움직임으로 해석된다.

캐세이퍼시픽과 협력을 통한 확장성 강화

홍콩익스프레스가 한국 치열한 항공 시장에서 내세우는 핵심 경쟁력은 운영 효율성, 광범위한 노선망, 그리고 유연한 선택형 운임 등 세 가지다. 캐세이퍼시픽의 완전 자회사라는 점을 활용하여 일부 항공편은 캐세이퍼시픽과 공동 운항(코드 셰어)을 진행한다. 이를 통해 부산, 제주, 대구 등 한국의 지방 도시出发 시 홍콩을 경유하여 영국 런던이나 미국 뉴욕 같은 먼 장거리 목적지로 연결되는 경로도 제공한다.

자넷 마오 CEO는 홍콩에서 환승하면 전 세계 더 넓은 지역으로 여행할 수 있다고 강조한다. 특히 여정에 따라 수하물과 기내식이 연결편에 포함되기도 하여, 승객들에게 추가적인 편의를 제공한다. 아시아 36개 도시를 잇는 노선을 통해 여행 선택지를 넓히고, 비용을 절감하여 합리적인 가격을 제공하는 것이 홍콩익스프레스의 주요 전략이다.

홍콩 방문 최적기와 현지 맞춤형 서비스 확대

자넷 마오 CEO가 꼽는 홍콩만의 매력은 다채로운 관광지 구성에 있다. 그는 한국인 관광객이 일본 등 다른 국가에 비해 홍콩을 상대적으로 덜 찾는 이유(일본 방문지 순위에서 밀려 6위)를 언급하면서도, 홍콩의 장점을 부각시켰다. 번화한 도심에서 조금만 이동하면 섬이나 산악 지대로 갈 수 있어 한 번의 여행으로 여러 매력을 즐길 수 있다는 것이다. 또한 20분이면 마카오나 중국 선전까지 닿을 수 있어 다양한 지역을 짧은 시간에 방문할 수 있다.

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특히 겨울 시즌은 홍콩 여행에 최적의 시기라고 제안한다. 겨울 페스티벌, 신년 카운트다운, 불꽃놀이 등 다양한 즐길 거리가 준비되어 있기 때문이다. 기내 서비스에서도 홍콩의 현지성을 강조하며 로컬 브랜드와 제휴하여 스낵, 디저트, 밀크티 등을 제공하고 있다. 가장 인기 있는 기내식인 커리 피시볼은 85만 개가 팔릴 정도로 높은 인기를 누리고 있다.

한국 시장을 위해 한국어 홈페이지와 상담센터를 운영하고, 카카오페이와 네이버페이라는 현지 결제 수단을 도입했으며, 한국인 승무원도 채용하는 등 현지화 노력을 기울이고 있다. 자넷 마오 CEO는 내년 신형 항공기 8대가 도입되며, 2027년부터 인도받을 물량은 총 22대라고 밝혔다. 이러한 장래 계획을 바탕으로 한국인들이 홍콩 여행을 계획할 때 홍콩익스프레스를 먼저 떠올리기를 바란다고 전했다.