홍익표 장관 후보자는 11월 26일 인사청문회 도어스테핑에서 현실적인 대북 접근과 외교안보부처 간 조율의 중요성을 강조하며 평화 통일 외교 역량 강화 의지를 밝혔다.

홍익표 통일부 장관 후보자는 2026년 11월 26일 서울 종로구 남북회담본부에서 진행된 첫 도어스테핑을 통해 남북관계 개선 방향과 외교안보 정책 추진 방침을 명확히 제시했다.

홍 후보자는 현재 한반도 상황과 남북관계를 고려할 때, 높은 수준의 대화보다는 낮고 현실적인 방안을 내세워 문제를 풀어가는 것이 바람직하다고 판단한다고 밝혔다.

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그는 장관 취임 시 남북 적대관계 해소에 주력하며 작은 실천을 통해 상호 신뢰를 쌓아가겠다는 포부를 전했다.

현실적 대북 접근과 평화통일 외교

홍익표 후보자는 남북관계의 돌파구를 마련하기 위한 구체적 복안에 대해, 현실적이고 실현 가능한 과제들을 발굴해 내도록 최선을 다하겠다고 답했다.

이는 단순한 이념적 담론을 넘어 실제 수행 가능한 정책들을 통해 신뢰를 구축하겠다는 전략적 의지로 해석된다.

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또한 그는 평화통일 외교 역량을 강화하는 정책을 지속적으로 추진할 계획임을 명시했다.

대통령 직속 기관인 통일부의 핵심 역할이 외교 및 안보 영역과의 긴밀한 협력을 통해 평화통일의 기반을 다지는 데 있음을 강조했다.

외교안보부처 간 이견 조율과 정책 일관성

홍익표 후보자는 외교안보부처 간 불협화음이 심각하다는 지적에 대해, 이견 존재는 너무 당연한 현상이라 생각하지 않는다고 선을 그었다.

그는 각 부처의 서로 다른 입장과 현실적 대안들을 조율해 나가면서 이재명 정부의 외교안보 정책 및 대북 정책에 공감대를 형성해야 한다고 주장했다.

이를 바탕으로 흔들림 없이 일관된 정책을 추진할 수 있는 기반을 조성하는 데 최선을 다하겠다는 약속을 했다.

이는 관료제 내부의 마찰을 정상적인 정책 협의 과정으로 재정의하며, 정부 전체의 정책 일관성을 확보하려는 노력으로 읽힌다.

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통일 용어 변화와 연구윤리 논란 해명

홍 후보자는 정동영 장관의 정책방향과 큰 틀에서 뜻을 같이할 생각이지만, 용어 사용 등에 대해서는 여론 수렴 결과를 바탕으로 국민적 공감대를 형성해 현실적인 조정을 해나갈 계획이다.

특히 '두 국가' 문제와 '북향민'이라는 표현 사용과 관련해 신중한 접근이 필요함을 시사했다.

그는 '평화적 두 국가' 개념은 1991년 남북 유엔 동시가입으로 국제법적으로는 이미 현실화됐다고 설명했다.

또한 김정은 북한 국무위원장의 '두 국가' 발언에 동조했다는 해석에는 동의하지 않는다고 분명히 했다.

2005년 박사학위논문이 2004년 연구보고서 내용을 차용한 '자기 표절' 지적에 대해서는, 당시에는 정확한 기준이 없었다며 연구윤리 규정 위반이 아니라고 해명했다.

다만 2007년 개정된 현재의 연구윤리 기준에는 일부 부합하지 못한 측면이 있음을 인정했다.