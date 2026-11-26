홍익표 통일부 장관 후보자가 인사청문회에서 적대관계 완화를 위해 현실적이고 구체적인 대북 정책을 추진하겠다고 밝혔습니다. 남북 관계 정상화의 새로운 방향과 정부의 통일 외교 비전을 확인하십시오.

홍익표 통일부 장관 후보자가 26일 오후 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 기자회견을 통해 대북 정책의 방향성을 명확히 제시했습니다. 홍 후보자는 취임 후 가장 우선시할 목표로 남북 적대관계의 완화와 해소를 꼽았으며, 작은 실천을 통해 상호 신뢰를 구축해 나가겠다는 각오를 다졌습니다. 이는 경색된 현행 남북 관계를 돌파하기 위해 거창한 선언보다는 구체적인 현실 성과 확보에 집중하겠다는 의도로 해석됩니다.

현실적 성과 중심의 대북 대화 전략

홍익표 후보자는 기자들과의 면담에서 현재 한반도 상황과 남북관계를 고려했을 때, 높은 수준의 공식 대화보다는 낮고 현실적인 차원에서 문제를 풀어가는 것이 적절하다고 주장했습니다. 그는 실현 가능한 과제를 발굴하기 위해 최선을 다할 것임을 강조하며, 과거 정동영 전 장관이 추진해 온 한반도 평화공존 정책의 큰 틀을 유지하되, 소통이 막힌 현실을 반영한 작지만 구체적인 성과물을 내는 데 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다.

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사회적 합의와 국제적 협력 강화 방안

대북정책 추진 과정에 국민의 참여를 확대하고 사회적 합의의 기반을 확장하는 것 또한 홍 후보자의 핵심 공약 중 하나입니다. 그는 한반도 문제 해결을 위해 관련 국가들과의 국제사회 협력이 매우 중요하다고 지적하며, 한반도의 평화와 안정, 미래를 위한 통일 외교 역량을 강화하는 데 주력할 것이라고 말했습니다. 이를 통해 정부 정책의 정당성을 높이고 지속 가능한 통일 기반을 마련하겠다는 전략입니다.

정부 부처 간 공감대 및 기존 정책继承

국가안전보장회의(NSC) 과정에서 외교부, 국방부, 통일부 간 이견이 표출되어 온 점에 대해 홍 후보자는 중요한 것은 이재명 정부라는 한배를 탄다는 점이라고 규정했습니다. 각 부처의 입장과 현실적 대안을 조율하여 정부의 외교안보 및 대북정책에 대한 공감대를 형성하고, 이를 바탕으로 일관된 대북정책의 기반을 구축해 나간다는 입장입니다. 또한 탈북민을 지칭하는 북향민 용어 사용 등 기존 정책과 관련해선 통일부의 의견 수렴 결과를 바탕으로 현실적 조정을 진행할 방침입니다.

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남북 간 평화적 두 국가 관계 전환 논리

홍 후보자는 남북관계를 적대적 관계가 아닌 평화적 두 국가 관계로 전환해야 한다는 통일부의 기존 정책 방향에 대한 설명도 덧붙였습니다. 그는 1991년 남북 유엔 동시 가입을 통해 두 국가 개념이 국제법적으로 현실화된 상황임을 지적하며, 일부에서 주장하는 김정은 국무위원장의 발언을 국내 세력이 동조한 것으로 해석하는 데 동의할 수 없다고 반박했습니다. 이는 국제법적 맥락에서 남북한을 별개의 주체로 인정하는 현실을 직시하겠다는 당초의 입장을 고수하는 것으로 보입니다.

국민 지지 확보를 위한 통일부 비전

결국 홍익표 후보자는 구체적이고 현실적인 성과를 바탕으로 국민적 지지를 확보해 나갈 것이라고 다짐했습니다. 이는 복잡한 대북 정국 속에서 지나치게 추상적인 목표보다는 시민들이 체감할 수 있는 실질적 변화를 약속한 것으로 평가됩니다. 향후 통일부는 이러한 전략을 바탕으로 남북 간 소통 창구를 재개하고, 국제사회의 협력을 강화하며, 궁극적으로 한반도의 평화를 공고히 하는 데 모든 역량을 집중할 예정입니다.