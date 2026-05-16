홍명보호 2026 북중미 월드컵 최종 명단 확정... 손흥민 4회 연속 출전과 파격의 옌스 카스트로프 합류

대한민국 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵에 나설 26인의 최종 엔트리를 발표했습니다. 손흥민의 4회 연속 출전과 최초의 해외 출생 혼혈 선수 옌스 카스트로프의 합류, 그리고 홍명보 감독의 멀티 능력 중심 선수 선발 전략이 돋보이는 명단입니다.

대한민국 축구 국가대표 팀이 2026 북중미 월드컵이라는 거대한 도전을 앞두고 마침내 최정예 26인의 명단을 확정했다. 홍명보 감독은 16일 서울 종로구에 위치한 케이티 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 기자회견을 열고, 전 세계 축구 팬들의 이목이 쏠린 가운데 이번 월드컵에 출전할 최종 엔트리를 공식 발표했다.

이번 명단 발표의 핵심은 기존 주축 선수들의 안정적인 유지와 더불어 전술적 유연성을 확보하기 위한 새로운 얼굴들의 과감한 기용이라고 평가할 수 있다. 특히 주장 손흥민을 필두로 이강인, 김민재, 이재성, 오현규, 황인범 등 유럽 리그에서 활약하며 세계적인 기량을 입증한 핵심 자원들이 모두 이름을 올려 팀의 전력적 중심을 잡았다. 골키퍼 진영 역시 김승규, 조현우, 송범근이라는 믿음직한 수문장들이 포함되어 안정적인 뒷문을 예고했다.

조규성과 이태석 등의 합류는 공격과 수비 양면에서 전술적 옵션을 넓혀줄 것으로 보이며, 이들은 한국 남자 축구 대표팀 역사상 최초로 원정 월드컵 8강 진출이라는 원대한 목표를 달성하기 위해 하나의 팀으로 뭉칠 준비를 마쳤다. 이번 명단에서 가장 눈길을 끄는 대목 중 하나는 단연 손흥민 선수의 4회 연속 월드컵 도전이다. 손흥민은 지난 2014년 브라질 월드컵 당시 팀의 막내급 선수로 처음 무대를 밟았으며, 이후 2018년 러시아 월드컵과 2022년 카타르 월드컵을 거치며 대한민국 축구의 아이콘으로 성장했다.

이제 그는 팀의 최고참이자 정신적 지주인 주장으로서 네 번째 월드컵이라는 대기록을 세우게 되었다. 한국 축구 역사상 선수로서 4회 연속 월드컵 무대를 밟은 인물은 홍명보 감독과 황선홍 전 감독, 그리고 이운재 전 골키퍼를 포함해 단 세 명뿐이었다는 점을 고려하면, 손흥민의 이번 도전은 단순한 출전을 넘어 전설적인 기록의 반열에 오르는 과정이라 할 수 있다. 또한, 이번 대표팀 구성에서 가장 파격적인 변화는 옌스 카스트로프의 발탁이다. 독일에서 태어난 혼혈 선수인 카스트로프가 국가대표로서 월드컵 무대에 나서는 것은 이번이 처음이다.

이는 한국 축구가 혈통 중심의 선발에서 벗어나 실력과 정체성을 중심으로 인재풀을 확장하고 있음을 보여주는 상징적인 사건이다. 독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 그는 이미 지난해 9월 미국 원정 평가전을 통해 대표팀의 가능성을 확인했으며, 이번 최종 명단 합류를 통해 한국 축구의 다양성과 경쟁력을 한 단계 높일 것으로 기대된다. 홍명보 감독은 선수 선발 과정에서 가장 중요하게 고려한 가치로 멀티 능력을 꼽았다. 이는 현대 축구의 트렌드인 포지션 파괴와 유연한 전술 변화에 대응하기 위한 전략적 선택이다.

이러한 관점에서 A매치 출전 경험이 적은 이기혁의 깜짝 발탁이 이루어졌다. 이기혁은 부상으로 이탈한 김주성의 빈자리를 메우는 동시에, 여러 포지션을 소화할 수 있는 다재다능함을 갖추어 홍 감독의 신뢰를 얻었다. 감독은 이기혁의 컨디션과 자신감이 최고조에 달해 있다는 점을 강조하며 그가 팀에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 확신했다. 한편, 팬들의 우려가 컸던 황인범의 부상 상태에 대해서도 명확한 답변을 내놓았다.

정밀 테스트 결과 심폐 기능 등 신체 상태는 오히려 다른 선수들보다 우수한 수준임을 확인했으며, 다만 실전 경기 감각을 빠르게 끌어올리는 것이 남은 과제라고 설명했다. 이는 핵심 미드필더인 황인범의 가용 가능성을 확인했다는 점에서 팀 전체에 긍정적인 신호로 작용하고 있다. 이제 대표팀의 시선은 실전 준비를 위한 미국행으로 향하고 있다. 오는 18일 홍명보 감독과 코치진, 그리고 국내파 선수들로 구성된 1차 본진이 사전 캠프지인 미국 솔트레이크시티로 출국한다.

대표팀은 이곳에서 체계적인 훈련과 적응 기간을 거친 뒤, 31일 트리니다드토바고, 6월 4일 엘살바도르와 각각 평가전을 치르며 실전 감각을 극대화할 예정이다. 이후 6월 5일에는 최종 결전지인 멕시코 과달라하라 베이스캠프에 입성하게 된다. 홍 감독은 고지대 환경에 빠르게 적응하는 것이 이번 월드컵 성패의 핵심 변수 중 하나라고 판단하고 있으며, 적응 이후 빠르게 전술적 완성도를 높이는 데 집중할 계획이다.

그는 인터뷰를 통해 한국 대표팀이 월드컵에서 항상 도전자의 위치에 있었음을 상기시키며, 변수가 많은 이번 북중미 월드컵이야말로 예상을 뛰어넘는 이변을 일으킬 수 있는 최적의 기회라고 역설했다. 26명의 전사가 하나가 되어 끝까지 포기하지 않고 싸우겠다는 홍명보 감독의 강력한 의지는 대한민국 국민들에게 다시 한번 월드컵의 설렘과 희망을 전달하고 있다





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