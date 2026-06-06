홍명보 감독, 과달라하라 베이스캠프 첫 소감…'전술 이해도 높아, 체코 대비 철저히'

한국 대표팀 홍명보 감독이 2026 북중미 월드컵을 위해 멕시코 과달라하라에 마련된 베이스캠프에서 첫 공식 훈련 전 기자회견을 열었다. 평가전을 통해 팀을 분석하고 전술 모델을 선수들이 잘 이해하고 있다고 강조한 홍 감독은 상대 체코의 피지컬에 대비한 철저한 준비를 다짐했다. 또한 현지 기후와 날씨에 따른 훈련 시간 조정 가능성을 언급하며 실용적인 운영을 예고했다.

한국 축구 국가대표팀의 홍명보 감독 이 2026 북중미 월드컵 을 앞두고 멕시코 과달라하라에 위치한 베이스캠프에서 첫 공식 훈련을 실시하기에 앞서 기자회견을 가졌다. 대표팀은 지난달 18일 미국 솔트레이크시티에서 고지대 적응을 위한 사전캠프를 진행한 바 있으며, 현재 과달라하라에 입성해 본격적인 대비에 들어간 상태다.

홍 감독은 팀의 현재 완성도에 대해 '퍼센테이지로 말하기보다는 두 차례 평가전을 통해 드러난 장단점을 분석했고, 남은 기간에 더욱 완숙하게 만드는 것이 중요하다'고 강조했다. 또한 솔트레이크시티와 과달라하라의 날씨 차이로 인한 적응 문제도 언급하며, 훈련 시간을 조정할 가능성을 시사했다. 첫 훈련은 국제축구연맹(FIFA) 주관의 '커뮤니티 트레이닝' 방식으로 진행되어 지역 팬들과의 소통을 도모했다. 홍 감독은 '하고자 하는 전술 모델을 선수들이 전체적으로 이해하고 있으며, 3일 동안 집중적으로 훈련할 계획'이라고 밝혔다.

평가전에서 만난 체코에 대해서는 '피지컬이 뛰어나고 평가전에서 과테말라 전보다 훨씬 더 좋은 모습을 보인 만큼 대응을 잘해야 한다'고 분석하며 철저한 준비를 당부했다. 한편 과달라하라의 기후 변수에 대해서는 '오후마다 비가 자주 오기 때문에 훈련 시간을 선수들과 상의해 오전으로 조정할 수도 있다'고 언급, 세부적인 운영에 유연성을 보였다





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한국 축구 대표팀 홍명보 감독 2026 북중미 월드컵 과달라하라 베이스캠프 첫 훈련 체코 평가전

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