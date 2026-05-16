홍명보 감독 북중미 월드컵 26인 최종 명단 발표, 변수를 기회로 바꾸는 도전 선언

홍명보 한국 축구 대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵에 출전할 26명의 최종 명단을 공개하며, 고지대 적응과 전략적 유연성을 통해 32강 진출 이상의 성과를 거두겠다는 포부를 밝혔습니다.

홍명보 대한민국 남자 축구 국가대표팀 감독이 오는 6월에 개최되는 2026 북중미 월드컵을 앞두고 팀의 운명을 함께할 26인의 최종 엔트리를 전격 발표했다. 16일 서울 종로구 케이티 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 열린 공식 기자회견에서 홍 감독은 이번 대회의 특수성을 강조하며, 단순한 참가를 넘어 이변을 일으키겠다는 강력한 의지를 표명했다.

특히 이번 월드컵은 사상 최초로 미국, 캐나다, 멕시코 3개국에서 공동 개최되는 만큼, 선수들이 감당해야 할 이동 거리와 시차, 그리고 지역별로 상이한 기후 조건 등 예측 불가능한 변수가 그 어느 때보다 많다는 점에 주목했다. 홍 감독은 이러한 수많은 변수를 단순한 위기로 받아들이지 않고, 오히려 이를 전략적으로 활용해 세계 축구계를 놀라게 할 이변의 기회로 만들겠다는 구체적인 각오를 밝혔다. 이를 위해 선발된 26명의 전사는 세계적인 무대에서 경쟁할 수 있는 충분한 경험과 기량을 갖춘 선수들로 구성되었으며, 팀의 중심을 잡아줄 핵심 자원들과 새로운 활력을 불어넣을 깜짝 발탁 선수들이 조화를 이루고 있다.

최종 명단에는 손흥민, 이강인, 김민재, 이재성, 오현규, 황인범 등 유럽 리그에서 활약 중인 주축 선수들이 변함없이 이름을 올렸다. 특히 부상으로 인해 우려를 샀던 황인범의 합류가 눈에 띈다. 홍 감독은 황인범의 상태에 대해 최근 실시한 테스트에서 심폐 기능에 전혀 문제가 없음을 확인했으며, 오히려 다른 선수들보다 우수한 피지컬 상태를 보였다고 설명했다. 다만 오랜 기간 실전 경기에 나서지 못해 경기 감각이 다소 떨어져 있을 수 있다는 점을 인정하며, 미국에서 치러질 평가전을 통해 실전 감각을 최대로 끌어올리겠다는 세밀한 계획을 제시했다.

또한, 이번 명단에서 가장 화제가 된 인물 중 한 명인 이기혁 선수의 발탁 배경에 대해서는 현대 축구에서 요구되는 멀티 능력을 높게 평가했다고 밝혔다. 이기혁은 중앙 수비수뿐만 아니라 미드필더와 왼쪽 풀백까지 소화할 수 있는 다재다능함을 갖추고 있으며, 올 시즌 강원FC에서 보여준 핵심적인 역할과 자신감 넘치는 플레이가 선발의 결정적인 이유가 되었다. 홍 감독은 수비수로서 일부 보완해야 할 점이 있지만, 이는 훈련을 통해 충분히 개선 가능하다고 덧붙였다. 팀의 정신적 지주이자 주장인 손흥민 선수의 최근 득점 부진에 대해서도 홍 감독은 확고한 신뢰를 보냈다.

최근 손흥민이 소속팀인 MLS의 LAFC에서 득점 가뭄을 겪고 있는 것에 대해, 홍 감독은 직접 경기를 관전하며 분석한 결과 이는 선수 개인의 기량 문제가 아니라 팀 내에서의 전술적 위치 변화 때문이라고 분석했다. 소속팀에서는 상대적으로 낮은 위치까지 내려와 경기를 풀어나가야 하기에 직접적인 득점 기회를 잡기 어려운 구조라는 것이다. 홍 감독은 소속팀과 대표팀의 역할은 엄연히 다르다는 점을 분명히 하며, 손흥민이 지금까지 대표팀에서 보여주었던 압도적인 결정력과 영향력을 다시금 발휘할 수 있도록 선수들과의 충분한 소통을 통해 최적의 포지션을 설정하겠다고 강조했다.

이는 단순히 선수를 보호하는 것이 아니라, 철저한 분석을 바탕으로 팀의 공격력을 극대화하려는 전략적 선택으로 풀이된다. 대표팀의 준비 과정은 매우 체계적으로 진행될 예정이다. 18일 홍 감독과 K리그 소속 선수들, 코치진으로 구성된 선발대가 먼저 사전 캠프지인 미국 솔트레이크시티로 출국한다. 유럽파 선수들은 FIFA 규정에 따라 24일 전후로 현지에 합류하게 된다. 솔트레이크시티를 캠프지로 선택한 이유는 해발 약 1460m의 고지대 환경이 베이스캠프지인 멕시코 과달라하라와 유사하기 때문이다.

홍 감독은 고지대 적응을 최우선 과제로 꼽으며, 처음 2~3일간은 선수들의 신체 상태를 면밀히 관찰하고 적응하는 시간을 가진 뒤 전술 훈련에 돌입하겠다고 밝혔다. 이후 31일 트리니다드토바고, 6월 4일 엘살바도르와 치르는 두 차례의 평가전을 통해 최종 점검을 마친 뒤 5일 과달라하라로 이동하는 일정이다. 특히 이번 명단에는 미래의 주역이 될 젊은 선수 3명이 포함되었는데, 이는 현재의 성과뿐만 아니라 다음 세대를 위한 사이클 준비라는 장기적인 관점이 반영된 결과다. 이들이 국제 대회의 압박감과 부담감을 어린 나이에 경험함으로써 성장하는 발판을 마련해주겠다는 홍 감독의 육성 철학이 담겨 있다.

마지막으로 홍명보 감독은 이번 월드컵의 1차 목표를 단순히 32강 진출이 아닌, 좋은 위치에서의 32강 진출로 설정했다. 조별리그에서 우수한 성적으로 다음 단계에 진출한다면 선수단의 사기가 비약적으로 상승할 것이며, 그 긍정적인 에너지가 팀을 예상치 못한 높은 곳까지 이끌 수 있다는 계산이다. 한국 축구는 그동안 월드컵 무대에서 항상 도전자의 입장에 있었으며, 이번에도 그 도전 정신을 이어가겠다는 포부다.

낯선 환경에 대한 적응력과 다양한 변수 속에서도 흔들리지 않는 경기력을 유지하는 능력이 이번 대회의 핵심이 될 것이며, 26명의 정예 멤버가 하나로 뭉쳐 최선의 결과를 만들어낼 수 있도록 마지막까지 준비에 만전을 기하겠다고 약속했다. 이는 단순히 전술적인 준비를 넘어 심리적, 환경적 요인까지 모두 고려한 종합적인 전략의 산물이며, 한국 축구가 북중미 대륙에서 새로운 역사를 쓸 수 있을지 전 세계 축구 팬들의 관심이 집중되고 있다





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홍명보 북중미월드컵 한국축구대표팀 손흥민 최종명단

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