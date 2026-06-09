홍명보호, 체코전서 스리백+손흥민·황희찬·이강인 삼각편대 가동할 듯

한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기인 체코전에서 스리백 수비 체계와 손흥민·황희찬·이강인으로 이어지는 공격 삼각편대를 가동할 것으로 보인다. 조별리그 3위까지 32강 진출이 가능하지만 첫 경기 승리가 중요한 가운데, 한국은 체코의 키 큰 수비수들을 활용한 세트피스 공격과 개인기가 뛰어난 공격진을 상대로 김민재가 포함된 스리백이 얼마나 효과적인 대응을 보일지가 승리의 핵심이 될 전망이다.

홍명보호가 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코를 상대로 스리백 수비 와 손흥민 · 황희찬 · 이강인 으로 구성된 공격 삼각편대 를 가동할 것으로 예상된다. 한국 대표팀은 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라의 과달라하라 스타디움에서 경기를 치른다.

이번 월드컵은 조 3위까지도 32강에 진출할 수 있어 경쟁이 치열하지만 첫 경기 승리가 중요한 변수로 작용한다. 조 1·2위로 진출하면 상대적으로 쉬운 대진을, 3위는 힘든 길을 걷게 된다. 한국은 월드컵에서 첫 경기에서 진 적이 단 한 번도 없으며, 체코는 20년 만에 본선에 돌아온 복병으로 유럽예선에서 약체 페로제도에 충격패를 당하기도 했지만 안정을 찾았다. 체코는 키 190㎝ 이상 선수가 10명이나 되어 세트피스나 크로스를 통한 고공 공격이 강점이고, 주장 라디슬라프 크레이치 등 공격수들의 개인기도 위협적이다.

한국은 김민재를 축으로 한 스리백 수비진이 체코의 고공 공격을 얼마나 잘 막아내느냐가 관건이다. 공격에서는 손흥민이 득점에 성공하면 한국인 월드컵 통산 득점 단독 1위에 오르며, 황희찬·이강인과의 삼각편대가 효과를 발휘할지 주목된다. 체코는 플레이오프 일정으로 인해 베이스캠프 선정이 늦어져 경기 전날까지 댈러스에서 훈련하며 고지대 적응 문제를 최소화하려는 전략을 취하고 있다. 또한 경기当天 예보된 비로 인해 젖은 그라운드에서의 경기 속도 변화도 변수가 될 수 있다





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