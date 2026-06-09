홍명보호, 멕시코서 첫 완전 비공개 훈련…세트피스 전술 집중 점검

대한민국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵을 앞두고 멕시코 과달라하라에서 첫 완전 비공개 훈련을 실시했습니다. 홍명보 감독은 체코와의 1차전을 대비해 세트피스 공격과 방어 전술을 집중적으로 다듬은 것으로 보입니다.

멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 치바스 바예 베르데 훈련장에서 대한민국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 을 앞두고 강도 높은 훈련을 이어가고 있다. 홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 지난 8일과 9일 이틀간 미디어에 훈련 일부를 공개했지만, 10일 훈련은 완전히 비공개로 진행하며 전술적 완성도를 높이는 데 집중했다.

이는 과달라하라에 도착한 이후 처음 있는 일로, 팀이 본선을 앞두고 세부 전략을 다듬고 있음을 시사한다. 대표팀은 미국 유타주 솔트레이크시티에서의 사전 캠프 동안 트리니다드토바고와 엘살바도르를 상대로 두 차례 평가전을 치렀다. 이 경기에서 홍명보호는 코너킥이나 프리킥 상황에서 비교적 단순한 패턴의 공격을 선보였으며, 프리킥은 주로 직접 슈팅을 시도하는 방식이었다. 그러나 이제 본선을 불과 며칠 앞두고 팀은 더 정교하고 다양한 세트피스 전술을 준비하고 있는 것으로 보인다.

특히 세트피스는 정지된 상황에서 약속된 움직임으로 상대 수비 조직을 허물 수 있어, 수비 위주로 나오는 상대를 공략하는 효과적인 무기가 될 수 있다. 대표팀의 첫 번째 월드컵 상대인 체코는 평균 신장이 큰 팀으로, 선수 26명 중 190cm 이상이 10명에 달한다. 이는 체코가 세트피스에서 큰 강점을 가질 수 있음을 의미하며, 따라서 홍명보호는 수비 세트피스 훈련에도 많은 시간을 할애한 것으로 예상된다. 이날 비공개 훈련에서 선수들은 코너킥과 프리킥 방어 조직을 점검하며, 상대의 높이와 힘을 효과적으로 차단하는 방법을 연습했을 것이다.

아울러 공격 세트피스에서도 다양한 패턴을 실험하며, 체코 수비의 허점을 공략할 전략을 다듬었다. 한국은 2002년 한일 월드컵 이후 24년 만의 월드컵 우승을 꿈꾸며 이번 대회에 임하고 있다. 홍명보 감독은 부임 이후 팀에 안정적인 수비와 빠른 역습을 주문해 왔으며, 이번 훈련에서도 이러한 기조가 유지되었다. 선수들은 체력과 전술 이해도를 높이기 위해 구슬땀을 흘렸으며, 특히 주장 손흥민을 비롯한 핵심 선수들은 팀의 사기를 끌어올리는 데 주력했다.

대표팀은 오는 12일 체코와의 조별리그 첫 경기를 치른 후, 같은 조에 속한 멕시코와의 홈 경기에서 팬들의 뜨거운 응원을 받을 예정이다. 한편, 이번 훈련에는 기자회견이나 인터뷰 없이 선수단의 집중력을 최대한 유지하기 위한 조치가 취해졌다. 대표팀 관계자는 "본선이 가까워질수록 전술적 완성도를 높이는 것이 중요하다"며 "비공개 훈련을 통해 상대의 분석을 피하고 선수들의 부담을 덜어주려는 의도"라고 설명했다. 팬들은 과달라하라 현지에서도 한국팀을 응원하기 위해 모여들고 있으며, 대표팀의 선전을 기대하고 있다





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대한민국 축구 홍명보 2026 북중미 월드컵 멕시코 훈련 세트피스

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