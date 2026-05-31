홍명보 감독, 트리니다드토바고 5-0 완승에 만족... 고지대 평가전 성공적

2026 북중미월드컵을 앞둔 한국 축구 대표팀이 고지대 평가전에서 트리니다드토바고를 5-0으로 대파했다. 홍명보 감독은 새로운 전술과 선수들의 활약에 만족감을 나타냈다.

2026 북중미월드컵을 앞두고 펼쳐진 고지대 평가전 에서 완승을 거둔 홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독이 전체적으로 결과와 내용 모두 굉장히 좋았다며 만족감을 드러냈다. 홍명보 감독은 31일(한국시각) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고 와 평가전 에서 5-0 대승을 거둔 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

이번 평가전은 북중미 지역의 고지대 환경에 적응하기 위해 마련됐으며, 홍명보 감독은 새로운 전술 실험과 선수들의 기량 점검에 초점을 맞췄다. 특히 이날 경기에서는 기본 포메이션으로 이기혁(왼쪽), 조유민(중앙), 이한범(오른쪽)으로 이어지는 스리백을 세우고, 왼쪽 측면의 이기혁과 윙백인 옌스 카스트로프를 전진 배치해 공격력을 극대화했다. 수비 상황에서는 스리백에 더해 좌우 윙백 카스트로프와 김문환이 내려와 5백의 두터운 수비벽을 쌓아 상대의 역습을 차단했다. 홍명보 감독은 이러한 전술이 이기혁과 카스트로프의 장점을 살리는 데 효과적이었다고 평가했다.

그는 이기혁이 왼발을 활용한 정확한 패스와 침투로 상대 수비를 무너뜨렸으며, 카스트로프는 측면에서의 1대1 돌파와 안쪽 침투로 공격에 활력을 불어넣었다고 설명했다. 홍 감독은 이기혁에게 아직 개선할 부분이 있지만 성장 가능성이 크다고 덧붙였다. 또한 손흥민과 조규성이 멀티 골을 기록한 데 대해 두 선수 모두 최근 골 가뭄에 시달렸기에 이번 득점이 자신감 회복에 큰 도움이 될 것이라고 말했다. 홍 감독은 상대가 약했다는 지적에 대해 평가전의 의미를 생각할 때 모든 것을 잘 찾아볼 수 있었다고 반박했다.

이날 경기에서 한국은 전반부터 강한 압박과 빠른 패스로 주도권을 잡았으며, 후반에도 집중력을 잃지 않고 추가 골을 터뜨렸다. 특히 세트피스 상황에서의 조직력과 측면 크로스의 정확성이 돋보였다. 홍명보 감독은 이번 승리를 통해 선수들이 고지대 환경에 적응하는 데 성공했으며, 앞으로 있을 월드컵 예선과 본선에서도 좋은 성과를 낼 수 있을 것이라고 기대했다. 그는 앞으로도 다양한 전술을 실험하고 선수들의 컨디션을 최적화하는 데 주력할 계획이라고 밝혔다.

이번 평가전은 2026년 월드컵을 향한 첫 걸음으로, 팀의 전술적 완성도와 선수들의 경쟁력을 확인하는 중요한 기회가 됐다. 홍명보 감독은 남은 기간 동안 보완해야 할 부분을 철저히 분석해 더 강한 팀을 만들겠다고 다짐했다. 한편, 이날 경기에는 약 2만 명의 관중이 운집해 선수들을 열렬히 응원했다. 팬들은 한국 팀의 압도적인 경기력에 환호했으며, 특히 손흥민과 조규성의 골 장면에서 큰 박수를 보냈다. 홍명보 감독은 팬들의 지지에 감사하며, 앞으로도 좋은 경기력으로 보답하겠다고 전했다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

한국 축구 홍명보 평가전 트리니다드토바고 2026 월드컵

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

월드컵 앞두고 손흥민 ‘골 폭풍’…韓, 트리니다드전 5-0 대승한국 축구대표팀이 북중미 월드컵 앞두고 치른 첫 번째 모의고사에서 골잔치를 벌이며 완승했다. 홍명보 감독이 이끄는 한국은 31일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 멀티골을 터뜨린 손흥민(로스앤젤레스FC)과 조규성(미트윌란)의 맹활약에 힘입어 4-0 완승을 거뒀다. 멕시코 과달라하라의 1571m 고지대에서 북중미 월드컵 조별리그 1, 2차전을 치르는 홍명보호는 과달라하라와 기온과 습도, 시차 등 조건이 비슷한 해발 1460ｍ에 있는 솔트레이크시티에 사전캠프를 차리고 지난 19일부터 마지막 담금질 중이다.

Read more »

손흥민, 평가전 멀티골로 건재 입증…조규성도 멀티골손흥민이 트리니다드토바고와의 평가전에서 멀티골을 터뜨리며 월드컵을 향한 기대감을 높였다. 조규성도 교체 투입 후 멀티골을 기록했고, 황희찬도 페널티킥 골을 추가하며 한국이 5-0 대승을 거뒀다.

Read more »

평가전 5-0 완승 홍명보 감독 '이기혁과 옌스 장점 살린 전술'(서울·프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 이영호 안홍석 기자='이기혁(강원)과 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)의 장점을 살려주는 전술이었습니다....

Read more »

한국 축구대표팀, 평가전에서 5-0 대승하며 '가변 스리백' 전술 만족홍명보 한국축구대표팀 감독이 트리니다드토바고와 평가전에서 '가변 스리백' 전술을 운용, 5-0 대승을 거뒀다. 손흥민과 조규성이 2골씩 뽑아냈고, 황희찬이 한 골을 넣었다.

Read more »

홍명보호, 고지대 첫 시험대서 5-0 완승…손흥민 부활 멀티골 자신감 상승2026 북중미월드컵을 앞두고 고지대 적응에 박차를 가하고 있는 홍명보호가 첫 평가전에서 대승을 거두며 월드컵 본선 무대를 향한 청신호를 켰다. 특히 그동안 침묵했던 ‘캡틴’ 손흥민이 그간의 골 가뭄을 날려버리는 시원한 멀티골을 터뜨리며 활약을 예고했다. 한국(피파랭킹

Read more »

손흥민, 멀티골·5-0 대승에도 '들뜨지도, 가라앉지도 않겠다'(프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 안홍석 기자='이길 때 너무 들뜨지 않고 질 때 너무 다운되지 않는 모습으로 준비하고 싶습니다.'

Read more »