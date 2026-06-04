홍명보호, 엘살바도르 평가전 1-0 승리…이동경 프리킥 결승골

한국 축구대표팀이 2026 월드컵을 앞두고 치른 마지막 평가전에서 엘살바도르를 1-0으로 물리쳤다. 이동경의 프리킥 결승골로 2경기 연속 무실점 승리를 거두고 사전캠프를 성공적으로 마무리한 홍명보호는 6일 멕시코 과달라하라로 이동해 본선을 준비한다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵을 앞두고 치른 마지막 평가전에서 엘살바도르를 1-0으로 물리쳤다. 한국시간으로 4일 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 경기에서 이동경(울산)이 후반 12분 프리킥 결승골을 터뜨렸다.

이로써 한국은 나흘 전 트리니다드토바고와의 평가전에서 5-0 대승을 거둔 데 이어 2경기 연속 무실점 승리를 기록하며 솔트레이크시티 사전캠프를 마무리했다. 한국은 지난해 아시아 최종예선에서 6승 4무 무패로 B조 1위를 차지하며 11회 연속 월드컵 본선 진출을 확정지었으나, 이후 10차례 평가전에서는 6승 1무 3패로 다소 아쉬운 성적을 남겼다. 이번 평가전에서는 손흥민과 오현규가 벤치에서 시작했고, 황희찬과 이동경이 측면 공격을, 이기혁·김민재·이한범이 스리백 수비를, 김승규가 골키퍼로 나섰다. 한국은 월드컵 본선 상대국의 혼란을 유도하기 위해 선수들이 평소와 다른 등번호를 사용했다.

전반전은 한국이 점유율을 높였지만 결정적인 기회를 만들지 못했고, 오히려 전반 32분 엘살바도르의 헤페르손 바야다레스의 돌파에 위험한 순간을 맞기도 했다. 후반 7분 설영우의 컷백에 이은 이동경의 슈팅이 골키퍼에 막혔지만, 곧이어 이동경이 페널티아크 오른쪽에서 상대 파울을 유도해 직접 프리킥을 날려 왼발로 골망을 흔들었다. 경기 후반에는 백승호·김진규·박진섭·옌스 카스트로프·이강인·오현규·손흥민·양현준이 교체 투입되고, 이재성·황인범·김민재·이기혁·이동경·조규성·황희찬·설영우가 교체됐다.

홍명보호는 고지대 적응을 위해 해발 1,460m인 솔트레이크시티에 사전캠프를 차리고 담금질을 해왔으며, 6일 전세기를 타고 조별리그 1·2차전이 열리는 멕시코 과달라하라로 이동해 베이스캠프를 구축할 예정이다





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