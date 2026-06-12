홍명보호, 체코에 2-1 역전승…16년 만에 월드컵 첫 경기 승리

한국 축구대표팀이 2026 북중미월드컵 A조 1차전에서 체코를 2-1로 꺾고 16년 만에 월드컵 첫 경기 승리를 거뒀다. 홍명보 감독은 고지대 적응 훈련 효과와 선수들의 투지를 높이 평가했다.
홍명보 축구대표팀 감독이 12일(한국시각) 멕시코 사포판 과달라하라 경기장에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 체코와의 경기에서 2-1 역전승 을 거둔 후 기쁨을 감추지 못했다. 홍 감독은 경기 후 기자회견에서 "선수들이 준비를 잘했고, 자기 역할을 충분히 해줬다.
첫 승을 진심으로 축하한다"며 "고지대 적응 훈련이 성과가 있었다"고 밝혔다. 이날 승리는 한국 축구에 16년 만의 월드컵 첫 경기 승리였으며, 홍 감독 개인으로서도 2014년 브라질 대회 이후 12년 만에 감독 자격으로 거둔 첫 승리였다. 홍 감독은 "경기 전 선수들에게 두 가지 주문을 했다. 하나는 끝까지 포기하지 말자는 것이고, 또 하나는 우리가 하나 되어 경기를 하자, 경기에 나간 선수, 출전하지 못한 선수 모두가 하나가 되자고 했다"며 "우리 선수들은 이 두 가지를 모두 충족했다"고 기뻐했다.
이날 경기에서 한국은 전반 12분 체코에게 선제골을 허용했지만, 후반 22분 황인범의 동점골과 후반 35분 손흥민의 결승골(황인범 도움)로 역전에 성공했다. 홍 감독은 1골 1도움을 기록한 황인범에 대해 "지난 평가전부터 출전 시간을 조금씩 늘렸다. 오늘은 기본적으로 60분 정도 생각했는데 본인이 좀 더 뛸 수 있다는 의지가 있었다"며 후반 39분 교체 결정을 설명했다. 주장 손흥민에 대해서는 "이렇게 중요한 경기, 선수들이 압박감을 갖는 경기에 팀 주장으로서 당연히 나와야 한다.
선수들에게 안정감을 주기 위해선 주장의 역할이 필요하다"며 "손흥민은 저희가 준비한 것을 충분히 잘 해줬다. 득점 찬스를 놓친 것은 중요한 부분이라고 생각하지 않는다. 지금 득점 감각이 좋기 때문에 앞으로도 걱정하지 않는다"고 감쌌다. 홍 감독은 미국 솔트레이크시티에서 진행한 고지대 적응 훈련의 효과를 강조했다.
"고지대 적응 훈련은 결과적으로 많은 영향을 미쳤다. 우리 선수들은 체력이 떨어지는 후반 시간대에 체력적으로 상대를 더 몰아치고 공격을 했다. 큰 성과다"라고 만족해했다. 이제 한국은 19일 같은 장소에서 개최국 멕시코와 2차전을 치른다.
멕시코는 이날 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾으며 고지대 이점을 활용한 경기력을 보였다. 홍 감독은 "오늘 승리가 우리에겐 굉장히 긍정적이다. 남은 기간 멕시코전을 잘 준비하겠다"며 각오를 다졌다. 한편, 이날 경기장에는 많은 한국 원정 팬들이 운집해 선수들에게 힘을 보탰으며, 선수들은 경기 후 팬들에게 인사하며 승리의 기쁨을 나눴다.
홍명보 감독은 "팬들의 응원이 큰 힘이 됐다. 앞으로도 함께 싸워 나가겠다"고 전했다. 한국 축구의 월드컵 첫 승리 소식은 전국적으로 큰 화제가 되었으며, 많은 축구 팬들이 16년 만의 쾌거를 자축했다. 특히 2002년 한일월드컵 4강 신화를 쓴 이후 오랜만에 맞이한 월드컵 첫 경기 승리에 대한 감격이 크다.
홍 감독은 "선수 때도 12년 만에 2002년 월드컵에서 첫 승을 했었다. 오늘 승리를 아주 기쁘게 생각한다. 하지만 이런 승리는 오늘 정말 고생한 선수들이 만들어준 것"이라며 공을 돌렸다. 앞으로 한국은 멕시코, 남아프리카공화국과의 남은 조별리그 경기를 통해 16강 진출을 노린다
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