홈플러스 37개 점포 폐점 확정...3천500명 실직 위기

홈플러스가 잠정 영업 중단 중인 37개 매장을 폐점하기로 결정하면서 3천500명의 직원이 일자리를 잃을 위기에 처했다. 자금난으로 임금 체불과 추가 폐점 우려가 커지고 있다.

홈플러스 가 잠정 영업 중단에 들어간 전국 37개 매장을 폐점하기로 결정하면서 대규모 실직 사태가 현실화되고 있다. 4일 유통업 계에 따르면 홈플러스 는 마트산업노동조합 홈플러스 지부 및 일반노조에 보낸 공문에서 휴업 중인 37개 점포에 대해 폐점을 결정했다고 밝혔다.

이로 인해 해당 점포에서 근무하는 3천500명가량의 직원이 일자리를 잃을 위기에 처했다. 홈플러스는 지난달 8일 전국 104개 대형마트 매장 중 37개 점포의 영업을 중단한 데 이어 이번 달에는 아예 폐점 수순을 밟기로 했다. 이에 따라 당장 5월 임금도 제대로 지급되지 못하는 등 직원들의 생계 위기가 심각해지고 있다. 홈플러스의 자금난은 최대 채권자인 메리츠금융그룹과의 대출 협상이 난항을 겪으면서 더욱 악화하고 있다.

메리츠금융그룹은 대출 실행 조건으로 MBK파트너스의 연대 보증을 요구하고 있으나, 홈플러스 측은 해당 조건이 현실적으로 어렵다는 입장을 고수하고 있다. 이에 따라 대출 실행 가능성이 크지 않은 상황이며, 자금 지원이 지연될 경우 아직 영업 중인 대형마트 67개 점 중에서도 추가 영업 중단 점포가 나올 가능성이 제기된다. 현재 홈플러스는 운영자금 부족으로 지난 4월 임금의 25%만 지급했고, 5월 치 임금은 전혀 지급하지 못했다. 납품이 정상적으로 이뤄지지 않아 매대 곳곳이 비어 가면서 고객 이탈과 매출 감소의 악순환이 반복되고 있다.

법원이 회생절차 중단을 결정할 경우 홈플러스는 청산 수순을 밟게 되며, 이는 남은 직원들의 대량 실직으로 이어질 전망이다. 마트노조 관계자는 직원들 사이에서 추가 점포 폐업에 대한 불안이 크고, 더는 희망이 없다는 생각에 생계를 위해 퇴사 후 다른 직장을 찾는 이들이 늘고 있다고 전했다. 현재 홈플러스는 저임금 구조로 인해 월급을 받지 못할 경우 대부분의 직원이 생계에 직접 타격을 받을 것으로 예상된다. 노동조합은 지난 3일 청와대 인근에서 홈플러스 사태 해결 방안 마련을 촉구하는 단식을 진행하는 등 대책 마련에 나섰다. 이번 사태는 유통업계의 구조적 위기와 대형마트의 경쟁력 약화를 상징하는 사례로 평가된다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

홈플러스 폐점 실직 유통업 자금난

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

민주노총 '홈플러스 37곳 폐점 규탄…2만명 길거리 내몰려'(서울=연합뉴스) 옥성구 기자=전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 홈플러스의 37개 매장 폐점 결정을 두고 노동자 2만명이 일자리를 잃는다며 ...

Read more »

홈플러스 37개 점포 폐점 결정 규탄, 엠비케이는 책임지고 정부는 약속 이행하라전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 임시휴점중인 37개 점포 폐점 결정으로 노동자 2만명이 일자리를 잃는다며 대주주인 엠비케이(MBK)파트너스와 정부가 정상화를 위한 대책을 마련할 것을 요구했다.

Read more »

37곳 폐점 끝이 아니다?... 홈플러스 충북 노동자들 '불안'홈플러스가 37개 점포 폐점을 확정한 가운데 10여 개 점포가 추가로 정리될 수 있다는 관측이 나오면서 충북지역 노동자들의 불안이 커지고 있다. 이번 폐점 대상에 충북 점포는 포함되지 않았지만, 추가 휴업 점포에 포함됐다는 설이 돌고 있다. 협력업체의 납품 축소로 매대에 진열할 제품도 부족한 상황이다. 노조는 정...

Read more »

챔피언에서 도전자로…아버지가 된 무하마드의 새로운 시작한때 UFC 웰터급(77.1kg) 챔피언에 올랐던 '리멤버 더 네임' 벨랄 무하마드(37, 미국)가 부활을 다짐하고 있다. 다시금 경쟁을 통해 자격을 얻어 정상에 도전하겠다는 의지를 불태우는 모습이다.UFC 웰터급 랭킹 5위 벨랄 무하마드는 오는

Read more »

모즈타바 최측근 '트럼프가 37조 동결 해제로 협상교착 풀어야'(워싱턴=연합뉴스) 백나리 특파원=아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 군사고문인 모흐센 레자이는 5일(현지시간) 미국과 이란...

Read more »

'스페이스X, S&P 500지수 편입 2028년 이후 가능 전망'(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원=스페이스X가 다음 주 뉴욕증시에 상장되더라도 미 증시 대표지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지...

Read more »