홈플러스, M&A 협상 지연으로 자금난 심화...9000명 직원 급여 체납 위기

기업회생 중인 홈플러스가 극심한 자금난으로 직원 급여와 납품 대금 지급이 늦어지며 경영 위기가 심화되고 있다. 대형마트 부문 M&A 협상 진전 부재로 인해 9000명 직원의 고용 불안과 점포 운영 차질이 우려된다.

기업회생 절차를 진행 중인 대형 유통 기업 홈플러스 가 극심한 자금난으로 다시 한번 위기에 봉착했다. 연말 성수기를 앞두고 신선식품 확보가 원활하지 않아 매출 부진을 겪고 있으며, 이에 따른 현금 부족으로 직원 월급과 납품 대금 지급이 제때 이루어지지 않고 있다. 이 같은 상황은 유통 업계의 심각한 우려를 자아내고 있다.

8일 유통 업계에 따르면, 홈플러스는 8월분 급여의 50%와 추석 상여금 지급 일정을 아직 확정하지 못한 상태다. 홈플러스는 지난달 23일과 이달 6일 두 차례에 걸쳐 8월 급여의 절반만 지급했고, 나머지 50%는 여전히 밀린 채로 남아있다. 현재 약 9000명의 직원을 보유한 홈플러스는 매월 인건비로 230억원 가량을 지출해야 하지만, 예상 매출이 미치지 못하여 한 달에 100억원대 정도의 인건비만 간신히 감당하고 있는 실정이다.

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현금 부족과 납품 지연의 악순환 고리

홈플러스는 최근 납품 대금의 일부를 정상적으로 지급하지 못하면서 경영 악순환이 심화되고 있다. 한우와 한돈에 대해 50% 할인 행사를 진행하는 것을 제외하면, 연말 성수기 전부터 주말 장보기 수요를 겨냥한 할인 행사조차 진행할 수 없는 상황이다. 이는 매장에 물건을 들여올 수 없는 납품사의 입장을 고려할 때 불가피한 선택으로 보인다.

업계 관계자들은 납품 대금 지연이 매장 재고 부족을 유발하고, 이는 다시 매출 감소로 이어지는 나쁜 고리가 반복될 수 있다고 경고한다. 고객이 줄어들면 매출이 더 감소하고, 이는 또 다른 자금난으로 이어지는 구조다. 이러한 우려 속에서 홈플러스는 지금까지 약 100억원가량의 전기 요금을 체납 중이며, 건강보험료도 미납한 상태다.

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새 주인 찾기 위한 M&A 협상의 변수

홈플러스는 자금난 해소를 위해 회생 및 공익채권 변제를 위해 새 주인을 찾는 데 모든 노력을 기울이고 있다. 대형마트 부문의 인수합병(M&A) 협상이 뚜렷한 진전을 보이지 못하면서, 자금난 해소 시기가 불투명해지고 있다. 만약 협상이 장기화될 경우 점포 운영 중단이나 고용 유지에 심각한 타격을 입을 가능성이 커지고 있다.

당초 홈플러스와 매각 주관사 삼일회계법인은 지난 10월을 인수 의향서 마감 시한으로设定했지만, 현재는 별도의 기한을 정하지 않고 잠재적 인수 후보와의 접촉을 이어가기로 했다. 뚜렷한 인수 후보가 공개되지는 않았으나, 최근 인수 의사를 내비친 곳이 나타난 것으로 전해져 협상 분위기는 여전히 조심스럽다.

비구조적 매각 방식과 고용 안정성 우려

이번 M&A 과정은 과거 홈플러스 익스프레스 매각 당시 적용되었던 조건부 인수 예정자 후보와 접촉하는 스토킹호스 방식과는 다르다. 당시에는 분리 매각 추진 지 약 5개월 만에 영업양도계약이 체결된 바 있으나, 이번에는 시한 없이 인수 의향서를 받는 방식이라 협상 본격화 시점이나 거래 성사 시기를 가늠하기 어렵다.

자금 여력이 있는 인수 후보자가 나타난다 하더라도, 그 사이의 공백기 동안 점포 운영과 고용 유지에 치명적인 타격이 갈 수밖에 없다는 점이 가장 큰 걱정이다. 홈플러스 관계자는 M&A만이 살길이라는 점을 노사가 모두 인지하고 있으며, 대형마트 부문 매각을 계속 추진할 계획이라고 밝혔다. 그러나 협상 결과에 따라 9000명 직원의 고용 안정성이 결정될 수 있어 업계의 이목이 집중되고 있다.