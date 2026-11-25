홈플러스가 자금난으로 인해 27일부터 전국 67개 대형마트와 본사, 온라인 배송까지 모든 영업을 중단한다. 인수합병(M&A)이 마무리될 때까지 영업이 중단되며, 재개 시기는 미정이다.

기업회생 절차를 진행 중인 홈플러스 가 자금난을 견디지 못해 오는 27일부터 전국 67개 대형마트 전 점포의 영업을 임시 중단하기로 했다. 이는 온·오프라인을 아우르는 홈플러스 의 모든 유통망을 전면적으로 멈추게 하는 결정으로, 기업으로서의 일상적인经营活动이 사실상 마비되는 상황이다.

홈플러스는 25일 사내 공지문을 통해 상품 수급 이슈로 촉발된 매출 감소가 장기간 지속되면서 마트 운영을 위한 상품 매입 자금이 부족해졌다고 밝혔다. 이에 따라 인수·합병(M&A) 절차가 마무리될 때까지 27일부로 마트 부문의 영업을 일시 중단한다는 방침을 공식적으로 전달했다.

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27일부터 모든 영업 중단의 구체적 조치

이번 결정으로 홈플러스의 온라인 및 오프라인 유통망은 완전히 멈춰 서게 되었다. 홈플러스는 오는 26일부터 온라인 배송 서비스를 중단하기로 한 데 이어, 오프라인 점포의 영업까지 전면 중단하기에 이르렀다. 대형마트뿐만 아니라 본사도 임시 휴업에 들어가는 등 기업 구조가 일시적으로 완전히 마비되는 셈이다.

다만 홈플러스는 대형마트가 휴점하더라도 입점업체의 영업은 가능하다고 명시했다. 그러나 대형마트가 문을 닫는 만큼 고객들의 방문 동기가 크게 떨어질 것으로 예상되며, 전기요금 체납 문제 등으로 인해 입점업체 역시 영업에 큰 타격을 입을 전망이다.

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M&A 추진과 경쟁사의 난색 표명

홈플러스의 영업 재개 시점은 M&A가 마무리되는 시점에 따라 결정될 것으로 보여, 현재로서는 정확한 시기를 가늠하기 어려운 상황이다. 홈플러스는 공지문을 통해 최근 인수의향서가 접수되었으나, 계약 체결을 위해서는 법원 및 채권단과의 협의와 본실사 등에 시간이 필요하다는 입장을 밝혔다.

유통업계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 홈플러스는 복수의 잠재적 인수 후보자와 사전 협의를 진행하고 있다. 하지만 오프라인 유통업계 성장이 정체기를 겪고 있는 만큼, 주요 유통 대기업들은 홈플러스 인수에 난색을 보이는 것으로 알려졌다. 이에 따라 홈플러스 M&A의 상대방은 중소·중견기업 가운데 나올 가능성이 크다는 것이 업계의 일반적인 관측이다.

홈플러스 관계자는 "M&A를 최우선 과제로 두고 관련 협의를 진행하고 있다"며 경영 정상화에 사활을 걸고 있음을 재확인했다. 홈플러스는 지난 5월 전체 104개 점포 중 37개 점포의 영업을 중단했고, 7월 13일에는 나머지 점포도 임시 휴업에 들어갔다. 이후 2000억원 규모의 긴급운영자금을 확보해 지난 8월 13일 정식 재개장했으나, 약 세 달 만에 다시 영업 중단 사태를 맞게 되었다.