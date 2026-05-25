홈플러스, 잔존사업 매각에 나서…대형마트 영업 중단

홈플러스가 핵심 우량 자산인 슈퍼마켓(SSM) 사업부문 '홈플러스 익스프레스'에 이어, 본사와 대형마트·온라인몰을 포함한 '잔존사업부문' 매각에 나섰다. SSM 매각으로 유입되는 자금이 기존 계획 대비 적어 자금 유입 이후에도 자금난을 완전히 해소하기 어렵다는 판단에 사실상 마지막 승부수를 던진 것으로 풀이된다.

홈플러스 가 핵심 우량 자산인 슈퍼마켓(SSM) 사업부문 ' 홈플러스 익스프레스'에 이어, 본사와 대형마트·온라인몰을 포함한 '잔존사업부문' 매각에 나섰다. SSM 매각으로 유입되는 자금이 기존 계획 대비 적어 자금 유입 이후에도 자금난을 완전히 해소하기 어렵다는 판단에 사실상 마지막 승부수를 던진 것으로 풀이된다.

당초 홈플러스와 대주주인 MBK파트너스는 전체 사업부를 한 번에 넘기는 '통매각'을 희망했으나, 막대한 인수 비용과 대형마트 업황 둔화 부담 탓에 선뜻 나서는 후보가 없어 무산됐다. 이에 따라 비교적 알짜 자산으로 평가받던 익스프레스 사업부를 떼어내 매각하는 회생계획을 세웠고, 하림그룹 계열사인 NS홈쇼핑에 매각하는 데 성공했으나 매각 대금은 기대보다는 낮은 것으로 평가된다. 그럼에도 홈플러스는 지난 달 월급을 일부만 지급한 데 이어 5월 월급도 지급하지 못했고, 자금난 우려에 납품도 정상적으로 이뤄지지 않으면서 고객 이탈이 가속화되는 악순환에 빠졌다.

대출마저 '먹구름'…한 달 남은 회생 시한 이에 홈플러스는 회생 계획 이행을 위해 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 익스프레스 매각 대금 유입 전까지의 브릿지론과 긴급운영자금(DIP) 대출을 여러 차례 요청해오고 있으나 대출 실행 가능성은 크지 않아 보인다. 홈플러스가 잔존사업 매각을 서두르는 것은 법원의 회생계획 인가 시한이 한 달 남짓 남은 상황에서 본체 매각으로 자금을 추가 확보해 회생 절차를 마무리 짓겠다는 의지로 풀이된다





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홈플러스 잔존사업 매각 대형마트 영업 중단 회생 계획 메리츠금융그룹

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