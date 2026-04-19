홈 팬들 앞에서 펼쳐진 극적인 반전, 부천 FC 1995, 인천과 2-2 무승부

이영민 감독의 하프타임 지시 후 완전히 달라진 경기력으로 부천 FC 1995가 후반 2골을 몰아치며 인천 유나이티드 FC와 2-2 무승부를 기록했다. 특히 가브리엘의 짜릿한 데뷔골이 동점골로 이어지며 축구 팬들에게 큰 즐거움을 선사했다.

하프타임의 변화는 극적이었다. 홈 팀 부천 FC 1995 의 이영민 감독은 전반 1개의 슈팅과 2실점으로 침묵하던 선수들에게 어떤 마법을 걸었던 것일까. 9천여 명의 홈팬들 앞에서 고개를 떨구던 선수들은 후반 완전히 다른 팀으로 변모했다. 후반 11개의 슈팅, 7개의 유효 슈팅, 그리고 2골이라는 놀라운 결과를 만들어냈다. 비록 역전승의 짜릿함은 맛보지 못했지만, 부천 FC 1995 는 승리한 듯한 만족감을, 원정팀 인천 유나이티드 FC 는 패배한 듯한 아쉬움을 안고 경기장을 떠났다. 2026 K리그1 에서 격돌한 부천 FC 1995 와 인천 유나이티드 FC 의 경기는 4월 18일 토요일 오후 4시 30분 부천 종합운동장에서 펼쳐졌다. 이영민 감독이 이끄는 부천은 전반 0-2의 열세를 후반 2골로 만회하며 2-2 무승부를 기록했다. 윤정환 감독의 옛 제자인 가브리엘은 기막힌 동점골로 팀을 구해내며 감격적인 데뷔골을 신고했다.

지난해 K리그2 '032 더비'에서 인천이 3전 2승 1패로 우위를 점했던 만큼, 두 팀이 K리그1에서 다시 만나게 된 이번 경기는 더욱 특별했다. 2025년 같은 시기, 같은 장소에서 열렸던 두 팀의 맞대결(부천 FC 1995 1-3 인천 유나이티드 FC)보다 1753명 더 많은 9314명의 관중이 K리그1에서의 첫 '032 더비'를 보기 위해 경기장을 찾았다. 경기는 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. 전반 22분도 되기 전에 원정팀 인천이 2-0으로 앞서나가기 시작한 것이다. 경기 시작 9분 만에 인천의 새 공격수 모건 페리어의 강력한 왼발 발리슛이 골대를 강타했고, 이어진 10분 동안 두 골이 터져 나왔다. 왼쪽 윙백 티아깅요의 드리블을 가로챈 인천의 오른쪽 풀백 김명순이 올린 크로스를 모건 페리어가 몸을 날리는 헤더로 연결하며 11분 2초에 리그 데뷔골을 기록했다. 영국에서 온 그의 K리그 신고식은 강렬했다. 인천의 기세는 여기서 멈추지 않았다. 왼쪽 코너킥 상황에서 신재원이 걷어낸 공을 제르소가 달려들어 강력한 왼발 중거리슛으로 연결하며 21분 26초에 추가골을 뽑아냈다. 수많은 부천 수비수 사이를 뚫고 날아간 공은 절묘하게 휘어나가 골문 오른쪽 구석을 갈랐다. 인천의 전반 공격 기록은 슈팅 5개, 유효 슈팅 4개, 2득점 1도움으로, 반면 홈 팀 부천은 슈팅 1개, 유효 슈팅 1개로 매우 저조했다. 짧은 하프타임 후 후반, 놀라운 반전이 시작될 줄은 누구도 예상하지 못했다. 부천 FC 1995의 후반 공격 기록은 슈팅 11개, 유효 슈팅 7개, 2득점 2도움으로, 홈 팬들의 얼굴에는 기대감이 가득 찼다. 왼쪽 프리킥을 변칙적으로 전개하며 갈레고의 강력한 왼발 유효 슈팅이 나온 55분부터 경기는 뜨겁게 달아올랐다. 4분 뒤, 신재원의 크로스를 받은 김상준의 헤더는 군 복무를 마치고 돌아온 인천의 골키퍼 이태희가 몸을 날려 가까스로 막아냈다. 63분 18초, 부천의 만회골이 터졌다. 몬타뇨의 패스를 받은 오른쪽 윙백 신재원이 중앙으로 파고들며 인천의 교체 멤버 이주용을 따돌리고 때린 왼발 슛이 골문 왼쪽 구석으로 빨려 들어갔다. 69분 몬타뇨의 발리슛이 크로스바를 강타하며 홈 팬들의 함성은 더욱 커졌다. 인천 역시 76분 여승원의 크로스를 받은 무고사가 다이빙 헤더로 쐐기골을 노렸지만 골문을 살짝 벗어났다. 1분 뒤, 신재원의 프리킥 크로스를 받은 백동규의 헤더는 또다시 이태희 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혔다. 마침내 2-2 균형을 맞춘 슈퍼 골의 주인공은 59분에 교체 투입된 브라질 출신 공격수 가브리엘이었다. 갈레고의 왼쪽 측면 패스를 가슴 트래핑으로 받은 가브리엘은 수비수 이주용과의 거리를 활용해 오른발 감아차기 슈팅을 79분 13초에 날렸다. 공은 오른쪽 상단 구석으로 빨려 들어갔고, 이태희 골키퍼는 손 쓸 수 없었다. 2025년까지 강원 FC에서 54경기 7골 2도움을 기록했던 가브리엘은 부천 유니폼을 입고 네 번째 경기 만에 홈 팬들에게 데뷔골을 선사했다. 특히 그는 인천 윤정환 감독이 강원 FC를 지도할 때 인상적인 활약을 펼쳤던 선수였기에 더욱 의미가 깊었다. 전반 2골 우위를 지키지 못하고 후반 2골을 허용한 인천 유나이티드는 리그 득점 2위(11골)의 공격력을 자랑하지만, 수비에서는 큰 약점을 노출하고 있다. 3월 22일 FC 안양전 1-0 승리 외에는 무실점 경기가 없었으며, 8경기 14실점으로 리그 최다 실점 팀(게임당 1.75골)이다. 2골 이상 실점한 경기가 5차례(1무 4패)에 달한다. 부천 FC 1995(5위)는 21일 FC 서울(1위)과, 인천 유나이티드 FC(9위)는 전북 현대(3위)와 각각 원정 경기를 치른다





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부천 FC 1995 인천 유나이티드 FC K리그1 032 더비 가브리엘 데뷔골

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