혼다코리아, 23년 만에 한국 자동차 판매 철수…모터사이클에 집중

혼다코리아가 2026년 말 자동차 판매를 종료하고 모터사이클 사업에 집중하기로 결정했습니다. 시장 환경 변화와 수익성 악화가 주요 원인이며, 고객 서비스는 지속적으로 유지될 예정입니다.

혼다코리아 가 23년 만에 한국 자동차 판매 사업에서 철수한다. 2004년 국내 시장 진출 이후 한때 연간 1만 대 이상 판매하며 수입차 시장 을 이끌었던 혼다코리아 는 2026년 말 자동차 판매를 종료하고 모터사이클 사업에 집중하기로 결정했다.

이지홍 혼다코리아 대표는 시장 환경 변화와 환율 동향 등 사업 환경 변화를 고려한 결정이라고 밝혔다. 이는 경영 자원의 선택과 집중을 위한 전략적 판단으로, 중장기적인 경쟁력 확보를 목표로 한다. 혼다코리아의 자동차 판매량은 지난 22년간 약 10만 8천 대에 그친 반면, 모터사이클은 42만 대 이상 판매되어 국내 시장 점유율 1위를 차지했다. 이러한 판매량 격차는 혼다가 한국 시장에서 자동차 브랜드보다는 모터사이클 기업으로 더 강한 입지를 다져왔음을 보여준다.

수입차 시장의 구조 변화 또한 혼다코리아의 결정에 영향을 미쳤다. 현재 한국 수입차 시장은 메르세데스-벤츠, BMW 등 독일 프리미엄 브랜드가 주도하고 있으며, 전기차 시장에서는 테슬라가 빠르게 성장하고 있다. 혼다코리아의 주력 모델인 어코드와 CR-V의 판매는 환율 상승, 환경 규제 강화, 전동화 대응 미비 등으로 인해 부진을 겪었다. 자동차 부문의 수익성 악화는 혼다코리아에게 부담으로 작용했으며, 결국 사업 철수라는 결정을 내리게 된 것으로 보인다.

그럼에도 불구하고 혼다코리아는 고객 서비스 유지를 약속하며 '책임 있는 철수'를 강조했다. 판매 차량에 대한 유지보수, 부품 공급, 보증 등 애프터서비스는 지속적으로 제공될 예정이다. 이는 과거 일부 브랜드의 갑작스러운 철수로 인해 발생했던 소비자 불안을 해소하기 위한 조치로 풀이된다. 혼다코리아는 자동차 사업의 빈자리를 모터사이클 사업으로 채우고 새로운 모빌리티 브랜드로 도약한다는 계획이다.

이미 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 안전 교육기관인 '혼다 에듀케이션 센터'도 운영하고 있다. 이번 혼다코리아의 결정은 국내 시장에 남아있는 토요타, 렉서스 등 다른 일본 브랜드의 전략에도 영향을 미칠 것으로 예상된다. 혼다의 '선택과 집중' 전략이 성공적인 재도약으로 이어질지, 아니면 시장 축소로 이어질지는 앞으로 지켜봐야 할 것이다. 혼다의 결정은 한국 자동차 시장에 적지 않은 파장을 불러일으킬 것으로 전망된다.

특히, 수입차 시장의 경쟁 구도 변화와 더불어 일본 자동차 브랜드의 미래 전략에 대한 관심이 높아지고 있다. 혼다코리아는 모터사이클 사업을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고, 고객과의 지속적인 관계를 유지하며 한국 시장에서 새로운 입지를 구축해 나갈 것으로 기대된다





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혼다코리아 자동차 판매 철수 모터사이클 수입차 시장 경영 전략

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