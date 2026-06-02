호칭의 정치학: 한국과 조선, 적대적 공존을 넘어 평화적 경합으로

남북 관계가 통일 지향적 특수 관계에서 사실상의 두 국가 관계로 변화하는 흐름 속에서, 서로를 부르는 명칭이 갖는 정치적 의미와 공존을 위한 인식의 전환 필요성을 분석합니다.

이름이라는 것은 단순한 호칭의 차원을 넘어선다. 그것은 우리가 상대를 어떻게 이해하고 있으며, 앞으로 어떤 관계를 맺고자 하는지를 여실히 드러내는 매우 정치적인 언어이다. 최근 한반도 상황을 보면 한국과 조선이라는 두 이름이 영원한 분리를 상징하는 낙인이 될지, 아니면 새로운 경쟁과 공존의 출발점이 될지는 아직 결정되지 않은 상태다.

어쩌면 우리 민족의 미래는 국경선이 어디에 그어져 있느냐는 지리적 문제보다, 서로를 무엇이라고 부를 것인가라는 언어적 합의에 달려 있을지도 모른다. 최근 수원에서 개최된 AFC 여자 챔피언스리그는 이러한 언어의 정치가 현실에서 어떻게 충돌하는지를 극명하게 보여주었다. 북한의 '내고향' 팀이 일본의 '도쿄 베르디 벨레자'를 꺾고 우승하는 쾌거를 이루었으나, 정작 주목해야 할 점은 그 이면의 긴장감이었다. 오랜만에 남한 땅에서 남북 팀이 격돌한 준결승전이 열렸지만, 이번 대회는 단순한 스포츠 경기를 넘어 얼어붙은 남북 관계의 현주소를 적나라하게 투영했다.

북한 선수단이 기존의 여행증명서 대신 여권을 사용한 점부터 우승 후 기자회견의 분위기까지, 과거의 상봉이 주었던 기쁨보다는 낯선 거리감이 지배적이었다. 특히 한 기자가 '북측'이라는 표현을 사용하자 '내고향' 팀 감독이 강한 불쾌감을 표시하며 회견장을 떠난 사건은 매우 상징적이다. 이는 단순한 말실수나 언어 습관의 차이가 아니라, 상대를 어떤 정치적 존재로 인정할 것인가에 대한 근본적인 갈등을 보여준다. 명칭은 단순히 현실을 반영하는 거울이 아니라, 새로운 현실을 구성하는 틀이기 때문이다.

과거를 되짚어보면 이러한 변화는 더욱 뚜렷하다. 1990년대 중반부터 진행된 남북해외학자 통일회의에서는 참가자들이 서로를 '남측', '북측', '해외 측'이라고 불렀다. 때로는 '남조선'이나 '북한'이라는 표현이 섞여 나왔지만, 그것이 갈등의 씨앗이 되지는 않았다. 서로를 통일을 향해 가는 과정에 있는 특수한 관계로 인식했기에 가능한 관용이었다. 그러나 지난 30년 사이 남북 관계는 화해와 갈등의 파고를 넘으며 기반 자체가 흔들리는 지경에 이르렀다.

남한에서는 정권의 성격에 따라 대북 정책의 변동성이 컸으며, 북한에서는 김정은 체제 출범 이후 핵무력 완성을 선언하며 전략적 방향을 완전히 틀었다. 특히 하노이 북미 정상회담의 결렬 이후 관계는 급격히 냉각되었고, 최근에는 '적대적 두 국가'라는 개념이 공식화되면서 관계의 패러다임이 바뀌고 있다. 이러한 변화의 정점은 최근 개정된 북한 헌법에서 찾아볼 수 있다. 북한은 헌법에서 국호와 영토 조항을 정비하고 조국통일과 관련된 조항을 과감히 삭제했다.

또한 국무위원장을 국가수반으로 명시하고 핵무력 지휘권을 명문화했다. 이는 북한이 더 이상 자신들을 미완의 통일 국가 일부로 보지 않고, 완결된 주권 국가로서의 정체성을 확립했음을 선언한 것이다. 이러한 행보는 대한민국 헌법과 1991년 남북기본합의서가 규정한 '통일을 지향하는 특수 관계'라는 개념과 정면으로 충돌한다. 이제 남북 관계는 민족 내부의 특수 관계가 아니라, 국가 대 국가의 관계로 재정의되고 있다.

호칭 역시 '남측'과 '북측'에서 '대한민국'과 '조선민주주의인민공화국'이라는 정식 국호 중심으로 옮겨가고 있다. 이는 통일 담론의 탈민족화와 관계의 국제화라는 역사적 전환점을 의미한다. 일각에서는 이를 북한 지배층의 고육지책이나 체제 유지 전략으로 해석하지만, 더 깊은 관점에서 보면 이는 새로운 국제 질서에 대한 북한의 적응 과정이다. 미국 중심의 단극 체제가 약화되고 북중러 협력이 강화되는 신냉전 구도 속에서, 북한은 통일이라는 불확실한 목표보다 적대적 두 국가의 장기적 공존이라는 현실적 선택을 한 것으로 보인다.

이에 대응해 남한의 이재명 정부가 발표한 2026 통일백서 역시 남북 관계를 '사실상의 두 국가' 관계로 규정하며 평화적 관리를 강조했다. 비록 보수 진영에서는 이를 헌법적 가치의 훼손이라 비판하지만, 이는 통일의 포기가 아니라 냉혹한 현실 인식에 기반한 전략적 접근이라 할 수 있다. 결국 북한의 지도부와 남한의 보수 세력은 적대적이라는 점에서는 유사하지만, 한쪽은 두 국가의 공존을, 다른 한쪽은 하나의 대한민국을 전제한다는 점에서 결정적인 차이를 보인다. 결국 현재의 남북 관계는 상대를 어떻게 규정하느냐의 문제로 귀결되며, 이는 정치철학의 적과 동지 논의와 연결된다.

카를 슈미트는 정치의 본질을 적과 동지를 구별하는 힘에서 찾았지만, 샹탈 무페는 다른 대안을 제시한다. 그녀는 적대적 관계가 불가피하더라도 그것이 상호 파괴적인 적대(antagonism)가 아니라, 함께 살아가야 할 경쟁적 상대인 경합(agonism)으로 전환될 때 새로운 질서가 가능하다고 보았다. 불교의 연기법 역시 이것이 있기에 저것이 있다는 상호 의존성을 강조한다. 우리 역시 서로를 제거해야 할 원수가 아니라, 공존하며 경쟁하는 상대로 인정하는 인식의 전환이 필요하다.

앞으로 남북 간의 접촉이 다시 시작된다면, 호칭 문제는 단순한 예절의 문제가 아니라 외교적, 정치적 핵심 쟁점이 될 것이다. 출입 절차부터 문화 예술 교류, 경제 협력에 이르기까지 상대를 어떻게 부를 것인가가 모든 협상의 출발점이 되기 때문이다.

'우리 민족끼리'라는 감성적 호소는 더 이상 작동하지 않는 시대가 왔다. 이제는 서로를 별개의 국가로 인정하면서도 어떻게 충돌을 관리하고 평화를 유지할 것인가에 대한 새로운 언어와 규범이 필요하다. 독일의 동서독 사례나 중국과 대만의 관계처럼, 상호 인정과 명칭의 조정을 통해 갈등을 완화한 역사적 경험을 참고해야 한다. 한반도에는 남과 북, 남측과 북측, 남한과 북한, 남조선과 북조선, 한국과 조선 등 수많은 명칭이 중첩되어 존재해 왔다.

때로는 상대를 비하하는 멸칭이 사용되기도 했다. 하지만 이름은 단순한 라벨이 아니라 그 속에 담긴 정통성과 정체성, 그리고 미래에 대한 비전을 담고 있다. 한국과 조선이라는 두 이름이 서로를 밀어내는 배제의 언어가 될 것인지, 아니면 서로의 다름을 인정하며 나란히 걷는 공존의 언어가 될 것인지는 우리의 선택에 달려 있다. 결국 한반도의 미래를 결정짓는 것은 지도 위의 경계선이 아니라, 우리가 서로를 부르는 그 이름 속에 담긴 존중과 인정의 태도일 것이다





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