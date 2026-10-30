호주 빅토리아주 항소법원, 가석방 불가 세속형 선고 에린 패터슨에

호주 빅토리아주의 항소법원은 52세 여성 에린 패터슨을 살인 혐의로 가석방이 불가한 종신형으로 선고했다. 1심 판결에서 가석방 가능 조건이 부과됐던 반면, 항소법원은 가석방 기간을 박탈해 극단적 범행을 강력히 규탄하였다. 패터슨은 독버섯이 든 식사로 삼 명을 살해한 혐의로 기소되었다. 이 사건은 호주 사회에 큰 충격을 주며 다양한 매체에서 다루어지고 있다.

호주 빅토리아주 빅토리아주 깁스랜드 지역 모웰에 위치한 라트로브 밸리 법원에서 2025년 5월 12일 AFP 연합뉴스에 의해 촬영된 사진은, 교도소 수송 차량 뒷좌석에 탑승한 52세 여성 에린 패터슨 을 담고 있다. 30일에 호주 ABC 방송이 보도한 바에 따르면, 남동부 빅토리아주 의 항소법원 은 같은 날 2023년에 발생한 살인 혐의로 기소된 패터슨에게 가석방이 불가능한 종신형 을 선고했다. 1심에서는 종신형 에 33년 후 가석방 가능 조건이 부과됐으나 항소법원 은 더 강력한 처벌을 내려 가석방 가능 기간을 부정하였다.

재판부는 '극도로 냉혹하고 계획적인 사건'이라며 '가장 강력한 어조로 규탄해야 한다'고 밝혔다. 세 명의 판사로 구성된 재판부는 "모든 정황을 자세히 검토한 끝에 가석방 가능 기간을 정하는 것이 부적절하다고 결론을 낸다"라며 피고인이 약 3주 동안 살해 의도를 갖고 정교하게 독이 든 음식을 준비했다고 판단했다. 이로써 패터슨은 호주에서 가석방 조건이 없는 종신형을 선고받은 두 번째 피고인이 되었다. 1심 판결에서 배심원들이 검찰과 같은 숙소에 머무르는 등 재판의 공정성이 확보되지 않았다고 주장한 패터슨의 항소는 기각됐다.

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재판부 가석방 불가능 종신형 선고 이유

검찰은 패터슨의 범행이 살인죄 중에서도 최악의 유형에 해당된다고 주장했고, 항소법원은 검찰의 주장을 받아들였다. 패터슨이 대법원에 상고할지 여부는 아직 불분명하나, ABC 방송은 법원이 패터슨의 가석방 가능성을 박탈함에 따라 그가 감옥에서 생을 마감하게 될 것이라고 보도했다. 재판 과정에서 패터슨이 오랫동안 버섯 채집을 취미로 삼아왔음을 뒷받침하는 증거가 활용되었다. 그가 독버섯이 자생할 가능성이 있는 지역을 방문했다는 기지국 데이터도 증거 목록에 포함됐다. 2023년에 발생한 이 살인 사건은 호주에서 국민적 공분을 일으키며 책과 다큐멘터리 등 다양한 매체의 소재가 되고 있다.

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피고인 패터슨은 2023년 7월 시부모와 남편의 이모 등 세 명을 독버섯이 든 식사를 제공해 살해한 혐의로 기소되었다. 당시 두 자녀의 어머니인 그녀는 양육비 문제로 남편과 갈등 중이었으며, 사건 당일 집으로 남편의 가족들을 초대해 다진 쇠고기와 버섯이 들어간 '비프 웰링턴' 요리를 대접했다. 이때 별거 중이던 남편도 초대에 응했지만 참석하지 않았다. 식사 후 귀가한 가족들은 심한 복통을 호소해 병원에 입원했고, 시부모와 남편의 이모 등 세 명은 1주일 만에 숨졌으며 남편의 이모부는 간신히 살아남았다.

호주 경찰은 패터슨이 만든 음식에 맹독성 버섯(Death Cap Mushroom)이 들어간 사실을 확인하고 그를 체포했다.