호젓하고 아늑한 깊은산속옹달샘, 명상치유센터에서 마음의 안식을 찾다

충주시 노은면 문성리 산골짜기에 위치한 깊은산속옹달샘은 고도원 작가가 설립한 명상 공간으로, 호젓하고 아늑한 분위기에서 다양한 명상치유 프로그램을 제공합니다. 숲멍 스테이와 같은 프로그램에서는 통나무 이완 명상, 달숲별숲밤산책, 숲오감오색 마음 처방 등 다양한 활동을 통해 몸과 마음의 치유를 경험할 수 있습니다. 특히 마지막 마음 처방은 자연의 색을 통해 자신의 마음을 들여다보는 시간으로, 참가자들은 색깔 카드를 통해 자신의 마음의 상태를 진단하고 처방받을 수 있습니다. 깊은산속옹달샘은 가족 프로그램도 제공하고 있어, 가족과 함께 마음의 안식을 찾는 좋은 장소입니다.

지난주, 충주시 노은면 문성리 산골짜기에 있는 깊은산속옹달샘을 방문했습니다. 고도원 의 아침편지로 유명한 고도원 작가가 2010년 설립한 명상 공간으로, 그는 2001년 첫 아침편지를 발송하고 2004년 아침편지문화재단을 설립한 뒤 2007년 이곳에 명상치유센터를 만들기 시작했습니다.

현재 고도원의 아침편지는 독자가 400만에 달합니다. 오늘의 뉴스레터는 그곳을 방문한 이야기를 담았습니다. 깊은산속옹달샘은 매우 호젓하고 아늑한 곳으로, 참여한 명상치유 프로그램도 매우 충만했습니다. 얼마 전 인도의 아쉬람(수행공간) 요가 명상과 비교해보면, 오히려 이곳 프로그램에 더 집중할 수 있었습니다.

깊은산속옹달샘은 이름 그대로 깊은 골짜기에 위치해 있으며, 삼면에 300~400m 높이의 산으로 둘러싸여 있습니다. 동쪽으로 매방채산(375m), 남쪽에 남산(405m), 서쪽에 자주봉산(439m)이 포근하게 감싸고 있습니다. 노은면의 노은(老隱)은 '늘그막에 살기 좋은 땅'이란 뜻으로, 깊은산속옹달샘은 노은면 중에서도 가장 아늑해 보이는 자리였습니다. 고도원 작가는 그런 뜻으로 이곳에 터를 잡았습니다.

야트막한 산이어서 걷기 어렵지 않았으며, 첫 번째 매방채산은 노은면행정복지센터에서 약 2km 떨어져 있습니다. 산 정상 아래로 임도가 나 있으며, 트럭이 다닐 수 있을 정도로 길이 잘 닦여 있습니다. 또 숲이 울창해 대부분 그늘 길을 걷습니다. 다만, 정상으로 가는 산책로는 찾지 못했습니다.

임도를 따라 걷다 보면 문성자연휴양림과 깊은산속옹달샘 숙소가 보입니다. 두 곳은 거의 맞닿아 있습니다. 저는 1박2일 간 진행된 숲멍 스테이를 체험했는데요. 템플스테이와 같은 분위기에서 통나무 이완 명상, 달숲별숲밤산책, 이튿날 오전 숲오감오색 마음 처방 순으로 진행됩니다.

제목에서 알 수 있듯 몸의 치유에서 시작해 나중에 자신의 마음을 진단하고 처방하는 순입니다. 기본은 숲입니다. 숲에서 호흡하고 먹고 자고 천천히 걸으면서 내 마음을 들여다보는 시간입니다. 숲이 보이는 스파와 맨발 잔디밭 산책도 좋았습니다.

모든 프로그램에서 들숨과 날숨, 호흡을 강조했습니다. 인도의 아쉬람 세 곳을 방문했을 때도 호흡법을 강조하던 것이 생각납니다. 조계종 선명상위원장 금강스님도 명상에 드는 첫 단계로 호흡을 언급했습니다. 편안하게 숨 쉬는 것이 몸과 마음을 이완하는 첫 번째라는 뜻이겠죠.

모든 프로그램이 만족스러웠지만, 마지막 마음 처방이 가장 기억에 남습니다. 프로그램을 진행하는 강사는 참가자에게 숲을 거닐면서 자연의 색을 가진 나뭇잎이나 풀, 돌 등을 골라보라고 합니다. 색을 통해 자신의 마음을 들여다보는 시간입니다. 이후 강사는 참가자에게 색깔 카드를 제시합니다.

저는 보라색 카드를 골랐습니다. 보라색은 '성장'을 의미한다고 합니다. 그리고 뒷면에 그에 대한 설명이 있었습니다. 능숙한 타로 마스터처럼 마치 제 마음을 들여다보는 문구가 적혀 있었습니다.

사실 처음 이 프로그램에 참여할 때만 해도 기대가 크지 않았습니다만, 하룻밤을 묵고 산에서 내려오면서 '머리가 개운해졌다'는 느낌을 받았습니다. 발걸음도 가벼워졌습니다. 깊은산속옹달샘은 가족 프로그램도 많은데요, 나중에 가족들과 와야겠다는 생각을 하며 산에서 내려왔습니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

고도원 명상 치유 숲멍스테이 마음처방 가족휴양

United States Latest News, United States Headlines